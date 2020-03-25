 У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.
У повідомленні зазначається: "Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті. Аналізи направлено в Сумський обласний лабораторний центр.
Закликаємо жителів Сумщини строго дотримуватися карантину, за перших ознак захворювання звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням".
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше мер міста Конотоп Артем Семеніхін раніше повідомив про те, що в м.Конотоп Сумської області виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.
Сегодня первый пациент с covid-19 и уже летальный исход!
Статистика в Украине, по ценности уступает туалетной бумаге.
Если кто-то, по каким-то причинам решил поиграться в игры с цифрами, это может дорого стоить всем нам. Разговоры о том, что это может делаться для предотвращения паники, в данном случае не только не продуктивны, но и вредоносны, поскольку они расслабляют бдительность населения, которое наплевательски относится к вопросам личной безопасности. Это видно по количеству людей, которые не удосужились соорудить даже самодельные маски на лицо.
Кто бы и что об этом не говорил, но когда дело становится совсем - дрянь, то это становится вопросом жизни и смерти. В Китае, например, человек без маски, мгновенно сметался патрулями на улице, и помещался в места, где содержатся инфицированные. То есть, отсутствие маски у человека на улице без тестов приравнивалось к инфицированию. Тут даже говорить не о чем.
И это хорошо, если «безмасочников» ловили полицейские или военные патрули. По улицам ходила еще и гражданская «милиция», которая могла легко забить такого человека насмерть. Чтобы не попасть им в руки, люди прыгали с мостов на бетон и убивались или в реку и тонули.
В общем, неужели нужно дойти до такого состояния, чтобы необходимость лицевой маски стала естественной?https://defence-line.org/2020/03/svodki-25-03-chast-2/
- Чем больше от короновируса помрёт пенсов,тем успешнее будет пенсионная реформа
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈
Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
У нас ведь как? Если ты "слуга народа" - то тебе тест сделают в платной клинике или с выездом бригады на дом. А если ты просто "народ" - то сиди дома и БОЛЕЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ. Карантин, епта.
2.шланг воздухозаборника вставить в жжжопу и вся вентиляция
Тетка не занималась, пришла в больничку... померла. Может лучше было самолечиться?
Если бабулька сыграла в ящик, стало быть, болела недельку-другую, а до этого - инкубационный период от одной до двух недель. Выходит, до убытия по призывному листу от Архангела Михаила, бабулька две-три недельки распространяла заразу среди односельчан. Кроме того, в районную больницу за 25 км она ж как-то попала, плюс вопрос - гарантирует ли оснащение Конотопской ЦРБ исключение внутрибольничного инфицирования? Интрига продлится недолго - "Весна покаже, хто де срав"©