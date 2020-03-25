 У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

У повідомленні зазначається: "Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті. Аналізи направлено в Сумський обласний лабораторний центр.

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Закликаємо жителів Сумщини строго дотримуватися карантину, за перших ознак захворювання звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше мер міста Конотоп Артем Семеніхін раніше повідомив про те, що в м.Конотоп Сумської області виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.