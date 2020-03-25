EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
  11386  34
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) Конотоп (40) смерть (3957) Сумщина (393) COVID-19 (2018) коронавірус (626)

 У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА

В м. Конотоп Сумської області жінка, експрес-тест на COVID-19 якої раніше дав позитивний результат, померла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОДА.

У повідомленні зазначається: "Причини смерті жінки встановлюються, оскільки результати експрес-тесту є попередніми і не є підставою встановлення остаточного діагнозу. Тільки після проведення лабораторного дослідження можна буде говорити про причини смерті. Аналізи направлено в Сумський обласний лабораторний центр.

Читайте також: На Сумщині зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом, - мер Конотопа Семеніхін

Закликаємо жителів Сумщини строго дотримуватися карантину, за перших ознак захворювання звертатися до сімейних лікарів і не займатися самолікуванням".

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше мер міста Конотоп Артем Семеніхін раніше повідомив про те, що в м.Конотоп Сумської області виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184373
 
 
 Топ коментарі
 
Швидко. Щось мені стрьомно.
 показати весь коментар
 
Впав Су 27 біля Криму кацапський
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Быстренько там все происходит в Конотопе...
Сегодня первый пациент с covid-19 и уже летальный исход!
Статистика в Украине, по ценности уступает туалетной бумаге.
 показати весь коментар
 
 
судя по тому, как выглядит общая статистика по другим странам, у них идут постоянные изменения по всем основным позициям: зараженные, погибшие и выздоровевшие. В нашем же случае, несколько странные данные идут по зараженным, а две остальные позиции остаются неизменными. А так не может быть, глядя на статистику остальных стран. Эти данные либо не подаются, либо вообще подаются данные, не соответствующие реальной картине. Кстати, нечто подобное происходит и со статистикой в РФ.
Если кто-то, по каким-то причинам решил поиграться в игры с цифрами, это может дорого стоить всем нам. Разговоры о том, что это может делаться для предотвращения паники, в данном случае не только не продуктивны, но и вредоносны, поскольку они расслабляют бдительность населения, которое наплевательски относится к вопросам личной безопасности. Это видно по количеству людей, которые не удосужились соорудить даже самодельные маски на лицо.
Кто бы и что об этом не говорил, но когда дело становится совсем - дрянь, то это становится вопросом жизни и смерти. В Китае, например, человек без маски, мгновенно сметался патрулями на улице, и помещался в места, где содержатся инфицированные. То есть, отсутствие маски у человека на улице без тестов приравнивалось к инфицированию. Тут даже говорить не о чем.
И это хорошо, если «безмасочников» ловили полицейские или военные патрули. По улицам ходила еще и гражданская «милиция», которая могла легко забить такого человека насмерть. Чтобы не попасть им в руки, люди прыгали с мостов на бетон и убивались или в реку и тонули.
В общем, неужели нужно дойти до такого состояния, чтобы необходимость лицевой маски стала естественной?https://defence-line.org/2020/03/svodki-25-03-chast-2/
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
В офисе ***********
- Чем больше от короновируса помрёт пенсов,тем успешнее будет пенсионная реформа
 показати весь коментар
 
 
Если сидела дома, пила парацетамольчик, и так, пока не начала задыхаться, то ничего удивительного, что так быстро.
 показати весь коментар
 
 
Тоді мої співчуття і побажання, що краще самому собі купити захисний костюм. Краще хай не знадобиться
 показати весь коментар
 
 
Та деякі запаси у мене вже є. Але дружину попередив- тільки пацієнт з підозрою- додому не повернуся. Відзвонюся тільки.Лишуся на роботі. Кушетка є, помиюсь в тазіку.
 показати весь коментар
 
 
Ви хоч спиртом там обробляйтеся, та маски стерілізуйте частіше, не мені вас вчити, не можна жінку лишати дома саму, їй теж страшно.
 показати весь коментар
 
 
Не так. Проголосовали за писькограя - теперь намазывайте!
 показати весь коментар
 
 
Команда Пацієнти України запустила дуже корисну ініціативу для координації медичних закладів, яким потрібна допомога, і для всіх, хто хоче і може допомогти.
За цим посиланням можна знайти всю необхідну інформацію про цю ініціативу та долучитися 👉 https://covid19.patients.org.ua/ 👈

Команда "Пацієнти України" разом із волонтерами будуть відстежувати потреби медичних закладів, координувати та супроводжувати закупівлі, акумулювати можливості фінансової підтримки для найбільш ефективного використання ресурсів та забезпечувати прозоре звітування щодо всіх процесів.
Зусилля зараз будуть зосереджені насамперед на забезпечення медичних працівників засобами індивідуального захисту. Це - пріоритет. Бо якщо медики захворіють, то нікому буде лікувати звичайних громадян.
Поширте цю інформацію та долучайтеся також!
Небайдужість і злагоджені дії кожного допоможуть ефективніше протидіяти коронавірусу та поширювати здоровий глузд!
До речі, на сайті, що вказаний вище, згодом буде опубліковано багато корисної інформації щодо вірусу, способів захисту, алгоритми дій для медичних працівників.
Збережіть собі! - https://www.facebook.com/ulanasuprun/photos/a.1764564323828127/2609201469364404/?type=3&theater
 показати весь коментар
 
 
для хворих коронавірусом,які лікуватимуться дома, будуть потрібні балони з киснем.Значить потрібно налагодити заправку балонів в містах.
 показати весь коментар
 
 
да .. Турция потихоньку отодвигает кацапов от своих границ
 показати весь коментар
 
 
Діагноз правильний не можуть встановити,зато все списують на короновірус. Покличте ветеринарів,вони хоч діагноз встановлять правильний.У лікарні Конотопа Сумської області померла жінка, яку було госпіталізовано з підозрою на коронавірус, - ОДА - Цензор.НЕТ 1339
 показати весь коментар
 
 
а тест ей не сделали я даже знаю почему.
У нас ведь как? Если ты "слуга народа" - то тебе тест сделают в платной клинике или с выездом бригады на дом. А если ты просто "народ" - то сиди дома и БОЛЕЙ В ОДИНОЧЕСТВЕ. Карантин, епта.
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбилы проверьте всех турыстов и гастеров позавозили в Украину? никого там не осталось?? Температурку им померяли и по домам..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
1.одеть противогаз
2.шланг воздухозаборника вставить в жжжопу и вся вентиляция
 показати весь коментар
 
якщо трішки серйозніше-існують компресори до холодильників..
 показати весь коментар
 
 
Призываем не заниматься самолечением"

Тетка не занималась, пришла в больничку... померла. Может лучше было самолечиться?
 показати весь коментар
 
 
день-два и начнут свозить тех, кто на жаропонижающих въезжал...
 показати весь коментар
 
 
"Недолго музычка играла"©
Если бабулька сыграла в ящик, стало быть, болела недельку-другую, а до этого - инкубационный период от одной до двух недель. Выходит, до убытия по призывному листу от Архангела Михаила, бабулька две-три недельки распространяла заразу среди односельчан. Кроме того, в районную больницу за 25 км она ж как-то попала, плюс вопрос - гарантирует ли оснащение Конотопской ЦРБ исключение внутрибольничного инфицирования? Интрига продлится недолго - "Весна покаже, хто де срав"©
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору