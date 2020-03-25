 РФ поки не дозволяє транзит матеріалів, необхідних Україні для розробки медичних препаратів, - Кулеба

Про це в ефірі каналу "Україна" 25 березня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, коли наші співгромадяни зможуть повернутися з Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, є така в нас операція – ми хочемо повернути українців з Росії, які виявили таке бажання, росіяни хочуть забрати своїх громадян. Але в нас є ще одне питання з російською стороною – це транзит матеріалів, необхідних для вироблення медичних препаратів через Росію до України... Ми наразі демонструємо дуже позитивне і конструктивне ставлення щодо цього потяга (Москва - Київ – ред.), але не спостерігаємо конструктивного ставлення Російської Федерації щодо доступу матеріалів. Тому це питання дипломатично буде вирішено і тоді ми побачимо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, МЗС і Мінінфраструктури України працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення громадян РФ з території України.

Станом на сьогодні до посольства України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які хочуть повернутися на Батьківщину.

Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії і очікує з російського боку зустрічних кроків щодо дозволу на транзит її територією гуманітарних вантажів для України для боротьби з поширенням коронавірусу.