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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 РФ поки не дозволяє транзит матеріалів, необхідних Україні для розробки медичних препаратів, - Кулеба

Російська Федерація наразі не демонструє конструктивного ставлення до вирішення питання транзиту її територією гуманітарних вантажів для України.

Про це в ефірі каналу "Україна" 25 березня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у відповідь на запитання, коли наші співгромадяни зможуть повернутися з Росії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Дійсно, є така в нас операція – ми хочемо повернути українців з Росії, які виявили таке бажання, росіяни хочуть забрати своїх громадян. Але в нас є ще одне питання з російською стороною – це транзит матеріалів, необхідних для вироблення медичних препаратів через Росію до України... Ми наразі демонструємо дуже позитивне і конструктивне ставлення щодо цього потяга (Москва - Київ – ред.), але не спостерігаємо конструктивного ставлення Російської Федерації щодо доступу матеріалів. Тому це питання дипломатично буде вирішено і тоді ми побачимо", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, МЗС і Мінінфраструктури України працюють над питанням організації спеціального потяга для вивезення громадян РФ з території України.

Станом на сьогодні до посольства України в РФ звернулися близько 800 наших співвітчизників, які хочуть повернутися на Батьківщину.

Міністерство закордонних справ на прохання РФ надало дозвіл на евакуацію з України громадян Росії і очікує з російського боку зустрічних кроків щодо дозволу на транзит її територією гуманітарних вантажів для України для боротьби з поширенням коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184372
 
 
 Топ коментарі
 
Для зеленых дебилов все, что ни происходит -- сплошная неожиданность. Подумать даже на пол-шага -- это не про них, это очень тяжело.
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А разве кто-то думал, что будет по-другому?
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с*ка!!!
ні разрєшаєт!!! кулєба, а чого не блакіруєт???
підари нікчемні!!!
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Ось Кулеба і заЛогінився - "есть такая у нас операция - мы хотим вернуть украинцев ... Но у нас есть еще один вопрос..." - люди/коні/транзити
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