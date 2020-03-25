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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Кабінет міністрів розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності, ухваливши зміни до постанови №211 "Про протидію поширенню на території України коронавірусу СОVID-19".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в Мінекономіки, уряд на період карантину зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, проведення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Обов'язковою умовою роботи бізнесу в цих секторах є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184371
 
 
 Топ коментарі
 
А некоторые другие виды деятельности...это ломбарды и обменки?
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А некоторые другие виды деятельности...это ломбарды и обменки?
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все для зелохів... маєш валюту - в обмінник, бідний - в ломбард
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оскільки жодних ліків нема, то пестидицидами і агрохімікатами населення і буде боротися з вірусом Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 4305
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...так они для "коктейля Молотова" вроде не нужны? Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 4093
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коктейль молотова - то для путчистів, а бобіки чим лікуватися будуть? дустом? Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 869
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...не, в этом случае - только электричество Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 5770
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 1318
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а чим допоможе електрика черепній порожнині? Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності - Цензор.НЕТ 666
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...не знаю, но дергаться будут "прикольно" - как у них принято
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арсєніо - спеціаліст широкого профілю Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 7917
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Новості с фєдєраскі :
«25 марта 2020.
- Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости »,
- В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом.
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Западного военного округа.»
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...будут лечить сразу целыми населенными пунктами? Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 185
Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 1468
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Главное чтоб не поехали боротся с коронавирусом танками, на дальних подступах, тоесть в Украину. А то ведь несколько самолетов послали в Италию.
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...это замечательно, а то некоторым форумчанам экстренно нужна помощь персонального ветеринара... Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 5741
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Какая содержательная новость! Особенно вот это: "а также некоторых других видов деятельности"! Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности - Цензор.НЕТ 1953
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https://m.censor.net.ua/news/3184226/kabmin_rasshiril_perechen_magazinov_i_uchrejdeniyi_kotorym_razresheno_rabotat_vo_vremya_karantina_dokument
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Рынок автозапчастей, магазины автозапчастей и СТО запрет на работу тоже надо снять.
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https://m.censor.net.ua/news/3184226/kabmin_rasshiril_perechen_magazinov_i_uchrejdeniyi_kotorym_razresheno_rabotat_vo_vremya_karantina_dokument

Читай докУмент). Там про СТО
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Ноль информации, ссылка не открывается, научись работать с данными или не работай.
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На самом деле этот откат плюс увеличение возможности ездить в транспорте это первая позитивная новость. Вторая это отползание Авакова со своими идиотскими инициативами.
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там ще була новина, що 8 людей вилікувалося.... потім виявилося, що вони не хворіли
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Сразу все запретить, а потом, посмотрев на этот ужас, разрешать по капле. Сразу все продумать нет ни ума, ни опыта, ни желания.
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