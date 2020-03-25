 Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомили в Мінекономіки, уряд на період карантину зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, проведення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.

Обов'язковою умовою роботи бізнесу в цих секторах є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.

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