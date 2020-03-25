 Кабмін розширив перелік дозволених під час карантину видів діяльності

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомили в Мінекономіки, уряд на період карантину зняв заборону оптової торгівлі продуктами харчування, торгівлі ветеринарними препаратами, проведення ветпрактики, продажу кормів, пестицидів і агрохімікатів, насіння і посівних матеріалів, а також деяких інших видів діяльності.
Обов'язковою умовою роботи бізнесу в цих секторах є забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту, дотримання санітарних і протиепідемічних заходів.
«25 марта 2020.
- Самолет Су-27, по предварительным данным, упал в акватории Черного моря при проведении плановых полетов. Об этом сообщает РИА Новости »,
- В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом.
Министерство обороны России создаст военные группировки для борьбы с распространением коронавируса. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на сообщение Западного военного округа.»
Читай докУмент). Там про СТО