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 Віп-палат для депутатів немає. Президент, прем'єр і глава ВР на випадок хвороби повинні мати певні умови, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що VIP-палат для чиновників і депутатів в Олександрівській лікарні немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке поширюють сьогодні ЗМІ. Зараз з’ясовуємо всі деталі.

Поки скажу одне: справді, завжди так було, що перші особи держави - Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови. Окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні. Але такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави.

Сьогодні є багато чуток. Кажуть, що Олександрівська - це, нібито, VIP-лікарня. Олександрівська лікарня є базовою. І, переважно, всіх хворих чи з підозрою на короновірус сьогодні відправляють туди. Якщо збільшуватиметься кількість хворих, ми будемо лікувати їх і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований".

Віп-палат для депутатів немає. Президент, премєр і глава ВР на випадок хвороби повинні мати певні умови, - Кличко 01

Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський, заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав з представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського стало відомо, що у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

Крім того вірус COVID-19 виявлено у нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" і позафракційного Рудика.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184364
 
   
 Топ коментарі
 
И как оказалось,все эти депутаты,презики,министры до жопы.Это балласт.А Украину спасают простые врачи,простые воины,санитарки,медсестры,инженера.Как оказалось,нужны и вирусологи,нужна наука.Гнать балласт вон.После всех проблем надо всерьез заняться очищением Украины от этих мародеров и барыг.
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Хер вам зелебобики, а не вип условия Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383 Сколько на медицину вы выделили так и будет лечиться Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9383
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Один лишь Зеленский всем нам существование одного Зеленского обходится в 3 МЛН ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ. Пока врачи получают нищенские зарплаты этот урод на себя выделяет с бюджета по 3 МЛН ДОЛЛАРОВ В МЕСЯЦ Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9910 73% БРАВО Вип-палат для депутатов нет. Президент, премьер и глава ВР на случай болезни должны иметь определенные условия, - Кличко - Цензор.НЕТ 9027
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Бюджет на ВСЮ медицину меньше бюджета на содержание госаппарата! и эти убл2дки хотят забрать деньги бюджета Киевских медиков (муниципальные больницы Киева в "перечне" ), из налогов киевлян снова на себя любимых, своих родственников, любовниц и дружбанов! Может ЭТО и будет "искрой - вип больных с гемороем другие больные, лежащие в коридоре, отправят их в ВИП палату отделения челюстно-лицевой хирургии ( тоже есть в клычковском перечне).
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"Теперь пусть лежат как все": заболевшие нардепы устроили переполох в больницах
Народные избранники отбирают кабинеты у врачей, чтобы переделать их под "платные палаты" и не лежать с другими
О беспределе, который творится в киевских больницах, где лежат депутаты, у которых выявили COVID-19, рассказал адвокат Александр Боришевич. Последний опубликовал видео у себя на странице в соцсети Фейсбук, в котором поделился несколькими историями, услышанными от врачей, передает Политека.
"Первая: ординаторские врачей (общие комнаты для медиков, - прим. ред.) в Александровской, Амосова, других больницах сейчас переоборудуют под VIP-комнаты. Вторая: народные депутаты, которые лежат в Александровской больнице, не хотят лежать по двое и по трое, и требуют расселять их по комнатам по одному", - сообщил адвокат.
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ЙУХ ИМ А НЕ ВИП УСЛОВИЯ!
Пусть лежит как все, только так будут реформы в медицине !
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