 Віп-палат для депутатів немає. Президент, прем'єр і глава ВР на випадок хвороби повинні мати певні умови, - Кличко

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Кличко зазначив: "Друзі! Що стосується VIP-палат, нібито, для депутатів та інших чиновників, у випадку їх захворювання на коронавірус - такого немає! Я підняв інформацію щодо розпорядження, яке поширюють сьогодні ЗМІ. Зараз з’ясовуємо всі деталі.

Поки скажу одне: справді, завжди так було, що перші особи держави - Президент, Прем'єр-міністр, Голова Верховної Ради - на випадок захворювання повинні мати певні умови. Окремі палати і щоб поряд знаходилася державна охорона. Така практика завжди була. І, до речі, не тільки в Україні. Але такі умови можуть стосуватися виключно керівництва держави.

Сьогодні є багато чуток. Кажуть, що Олександрівська - це, нібито, VIP-лікарня. Олександрівська лікарня є базовою. І, переважно, всіх хворих чи з підозрою на короновірус сьогодні відправляють туди. Якщо збільшуватиметься кількість хворих, ми будемо лікувати їх і в інших визначених і підготовлених для цього лікарнях. Таких сьогодні в столиці 7, включно з Олександрівською. І їх список опублікований".

Як відомо, ексглава СБУ Валерій Хорошковський, заразився COVID-19 на французькому курорті Куршевель, де він відпочивав з представниками вищих політичних і бізнесових кіл України та Росії.

Крім Хорошковського стало відомо, що у Франції заразився народний депутат Сергій Шахов.

Крім того вірус COVID-19 виявлено у нардепів Вельможного з "Довіри", Горбенка зі "Слуги народу" і позафракційного Рудика.