 Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжувати навіть в умовах карантину, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжити, але все має бути безпечно", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, "Велике будівництво" - це спільний проєкт президента й уряду України, що передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об'єктів по всій країні.

Читайте також: "Велике Будівництво" присутнє в усіх популярних соцмережах, - координатор проєкту Голик