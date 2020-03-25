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 Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжувати навіть в умовах карантину, - Зеленський

Реалізація проєкту "Велике будівництво" має бути продовжена, але з дотриманням заходів безпеки для працівників в умовах карантину.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час селекторної наради з міськими головами обласних центрів та головами ОДА, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Повністю зупинити країну ми не маємо права. Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжити, але все має бути безпечно", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, "Велике будівництво" - це спільний проєкт президента й уряду України, що передбачає спорудження доріг та інфраструктурних об'єктів по всій країні.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184361
 
 
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**** обычных масок в аптеке нет а он чешет про какие то большие проэкты..дайте ему селёдки
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Всё логично, теперь появится большое количество дешёвой рабсилы.
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Проект "Большая стройка" "большой дерибан", это самый простой способ украсть деньги из бюджета, разберитесь с эпидемией с обеспечением больниц, а без большой стройки мы как то пока обойдемся...
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а шо зельц с защитными масками и с необходимыми лекарствами уже все порешали? или хабы на переходах в луганду и крым важнее?
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Коли Володя був маленький йому все було по плечу.Але він трішки підріс останнім часом і йому все стало по херу.
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Проект "Большая стройка" необходимо продолжать даже в условиях карантина, - Зеленский



дароги спешат клеить ссуки
никак не трпится им 80 млрд дорожный начать пилить

весной построили,
фуры по 100 тонн за лето осень убили все дароги,
на след весну асфальт сошел вместе со снегом

давай поновой 80 млрд



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Який лідер - така стройка, у Брежнева - БАМ, в Зеленського - просто, но со вкусом - Большая стройка.
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Последний хапок кредитных денег на "большой стройке" не в силах отменить ЗеПадлам даже коронавирус и карантин !?!?... да... вы внатуре ПАДЛЫ !!!! Проєкт "Велике будівництво" необхідно продовжувати навіть в умовах карантину, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2681
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