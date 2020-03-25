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 За добу 25 березня в Італії від коронавірусу померло 683 особи

В Італії за минулу добу від коронавірусної інфекції COVID-19 померло 683 особи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється 25 березня на сайті міністерства охорони здоров'я країни.

Таким чином, загальна кількість загиблих на вечір 25 березня становить 7503 особи.

Кількість громадян, які перебувають в активній фазі захворювання, становить 57 521. За добу їх стало більше на 3491.

Більшість випадків зараження коронавірусом зареєстровано в регіоні Ломбардія (майже 31 тис.) і Емілія-Романья (понад 10 тис.).

Читайте також: Смертність від коронавірусу в Італії знову зростає - за добу померло 743 особи

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184360
 
 
 Топ коментарі
 
не будет.

рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
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Ждем упоротых свидетелей глобального заговора со статистикой смертности от гриппа, кори, аватокатастроф и съеденных крокодилами в африке.
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Вы ещё им срать забыли запретить, придурки перепуганные!
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не будет.

рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
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Раньше отдавали родственникам - а счас складируют для сожжения ...
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Значит, в прошлом году было так же - В Мадриде многие больницы настолько переполнены, что пациентов кладут на пол в коридорах.?
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так сдуру можно и хрен сломать.

лекарств от этого вируса нет. Какого хрена их туда кладут ?

если бы в предыдущие годы все заболевшие простым гриппом ложились в больницу, то было бы то же самое столпотворение.
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а че ж они тогда не ложились, а сейчас легли?? За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 4259
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потому что тогда не пугали и не угрожали штрафом,

а сейчас пугают и угрожают штрафом
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У простого гриппа летальность раза в 4 меньше. И аппараты ИВЛ для лечения тяжелых случаев нужны гораздо реже. Вот потому и кладут.
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ну не знаю...

мне кажется, что объективной статистики летальности и зараженности по коронавирусу ещё нет.

есть только выборочная.
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М - математика
Смертность при "обычном" гриппе - 0.01%
Смертность при коронавирусе в Италии на данный момент - 8.4%, однако данная цифра сильно занижена, так как это отношение заразившихся к умершим, а правильную статистику даст отношение выздоровевших к умершим, но это посчитать можно будет не скоро...
С каких пор 8,4/0,01 стало равным 4?
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С - статистика
Смертность от нового коронавируса COVID-19 на 2,4 п.п. (в три раза) выше, чем смертность от сезонного гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», - отметил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db

Менее 1% - ближайшее значение 0,9%. 3,4% / 0,9% = 3.78
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Ты ещё РашаТудей поцитируй... За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 5341
Вот тебе статистика по гриппу.
Статистику по коронавирусу итальянцы выкладывают каждый день.
Калькулятор в вашем селе найдётся?
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И? Кличка может ещё процитируешь?
Тебе выше дали РЕАЛЬНЫЕ цифры. Скиньтесь ***** своим ссаным селом, купите калькулятор.
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А чем тебе ВОЗ не угодило? Диатез в детстве от их лекарств мучил? Я не диссертацию пишу - нашел инфу от ВОЗ и посчитал. Кстати, CDC далеко не эталон точности. Да и CDC собирает инфу только по США, а ВОЗ - со всего мира, разница вполне может быть.
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Где и что ты ищешь там выше видно, рбк.ру, раша.тудей, киселев.тв...
Ну, для селян это нормально, собственно для них всё это и вещает.

Для адекватных:
США это как раз таки средняя статистика, их здравоохранение лучше чем в Италии, хуже чем в той же Дании, примерно на одном уровне с Великобританией и т.д.
Что касается статистики по смертности от китайцев с ~2%, не знаю как кто, а итальянцам я верю больше чем Коммунистической партии Китая...
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Ну, найди, где я ссылался на раша тудей, сказочник? Или найди где в переводе сообщения ВОЗ
Вот то что говорил Тедрос Гебрейесус первой ссылке, от которой у Вас подгорело
«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных»

Вот Вам то же самое с сайта ВОЗ.
"Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected."
Можете поискать неточности и пересчитать на своем именном золотом калькуляторе.
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Селянин, твою ссылку на .сру видно всем.
ВОЗ 15 лет топит тему про "недоказанность" меньшего вреда электронных сигарет в сравнении с обычными, мотивируя это тем что исследования не проводились и денег на них нет, та самая ВОЗ, которая ежегодно получает миллиарды от производителей табака...
Так что ссылайся лучше на Кличко, хотя бы не так явно палиться будешь
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Так, все ясно. По сути Вам сказать нечего.
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По сути всё выше, и только ты упорно продолжаешь срать себе в портки
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А ничего , что там статья за 3 марта и данные только по Китаю и Корее ? И на это время они тоже думали , что это эпидемия , а когда расползлось по миру и стали получать совсем другие данные , то обьявили пандемию . Разницу между эпидемией и пандемией знаешь ? погугли !
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Статистика - мощная штука. Но дело еще в различном способе подсчета. Много людей являются бессимптомными носителями. Страны, которые тестируют всех поголовно, включили больных без симптомов в общую статистику. Поэтому смертность в Южной Корее, Японии и Германии оказалась такой же, как при гриппе. А вот Италия и Испания тестировала людей с видимыми симптомами. И смертность среди них оказалась гораздо выше.
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В Мадриде при вспышках опасных болезней задействуют особый режим захоронения людей и сейчас он активирован. Поэтому умерших собираются свозить в одно место, чтобы хоронить по одной процедуре.
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Цссс - тут ахкакой министр спит и видит диктатуру
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А у нас в Батьку плевались, когда он ледовые дворцы строил. Теперь языки прикусили.
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Если бы не было карантина тотального во всех странах, то можно было бы множить эту цифру на 100. Смертность значительно выше чем у гриппа, и будет так, пока не разработают вакцину и эффективных лекарств для лечение пневмонии как осложнения этого вируса
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а в Испании сколько, а в Франции, а в Германии, а в Гондурасе ... .. хватит уже негатив по миру собирать -своего хватает...
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Ну вот позитив що 4тий день підряд знижуєтся кількість заражених за сутки. Чомусь про це не дуже в Україні пишуть.
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Тому що це неправда, 22 - 651, 23 - 601, 24 - 743, 25 - 683.
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Значить то ще не всі, он міжнародний сайт Coronavirus Update (Live): 219,338 Cases and 8,969 Deaths from COVID-19 Virus Outbreak - Worldometer5210 new cases and 683 new deaths in Italy. 4th day in a row with daily new cases below the 6557 peak reached on March 21. Protezione Civile chief Borrelli, the person usually holding the daily press conference, is at home with a fever, while the former chief Bertolaso is now hospitalized in Milan after having tested positive to the virus

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https://www.tgcom24.mediaset.it/cronaca/emergenza-coronavirus-confermati-gli-scioperi-indetti-per-oggi_16540437-202002a.shtml
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Ну це якось по різним підрахункам . Перша дата тільки інфіковані, а друга там якось інфіковані,вилікувані і мертві разом. Але і та і інша дата меньше ніж днями раніше.
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Походу сейчас в италии, как и испании самый преуспевающий бизнес - производство гробов(
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Везут из Китая целыми контейнеровозами.
Еле успевают разгружать в Gioja Tauro. Мощности порта на пределе
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Походу в италии и испании гробов сейчас делают в среднем, как и год назад.

гробу пофиг от чего умер человек.

один человек - один гроб
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Ждем упоротых свидетелей глобального заговора со статистикой смертности от гриппа, кори, аватокатастроф и съеденных крокодилами в африке.
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Друзья, кто-нибудь объяснит эту статистическую хрень: народ в Италии «мрет как мухи», но число умерших в день сейчас ниже чем в прошлом году (и все годы до этого)? 1528 чел в день в прошлом году и 1588 в этом в среднем, но это зимние месяцы (сегодня - на 18:00 мск 1000, вчера на конец дня меньше 1500).
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А в Крыму ни один ватник даже не чихнул, учитесь макаронники!!11

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Pan Doktor@pan_dok 18 ч

Не нужно быть гением, чтобы понять, что Китай и Иран подделывают статистику.
У них слишком высокий процент выздоровевших на фоне Италии, Испании, Германии, Франции и США.
В Китае выздоровело 88% и умерло 3%, а в Италии выздоровело 12%, а умерло 10% #COVID2019

За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 262
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Не нужно быть гением, чтобы понять,

--
обычно после таких слов начинается обман. этот случай не исключение.
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Подозрительно, что примерно одинаковое количество умерших от вируса в Италии, не по возрастающей, не по убывающей, как будто по плану какому-то За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 6807
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Где посмотреть на общее количество?
В среднем в Италии умирало 1400 человек а день.
Стало 2100, осталось 1400, стало 1900?
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Нет конечно - средняя цифра колеблется около 1600 как 2019 так и теперь
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Ну, если средняя цифра не изменилась, к чему такая паника?
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За 2019 год по всей Италии официально 647 тысяч умерших и 435 тысяч новорожденных (явный демографический кризис). То есть умерших в 2019 в среднем за сутки по всей Италии 1772 человека. Если сейчас за сутки только от коронавируса 600-700 умирает - это довольно таки много, тем более, учитывая, что такой "пожар" не по всей стране, а только на Севере.
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Выражаю огромную озабоченнось и обеспокоенность....
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Хотел бы провести опрос в Италии, сколько в Украине погибло людей от российской агрессии и оккупации?
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А тим часом міжнародний аеропорт "Бориспіль" прийняв у середу 25 березня ще 16 евакуаційних рейсів, хворих на Covid-19 наразі знову не виявлено, вони поганці з'являються тільки на п'ятий, шостий день вже в Україні, просто якісь "казкові" перевірки тривають другий тиждень. За сутки 24 марта в Италии от коронавируса умерло 683 человека - Цензор.НЕТ 7482
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Национальный институт здравоохранения заявил, что средний возраст умерших составляет 81 год, причем большинство из них страдают от основных проблем со здоровьем. По оценкам, 72% всех умерших были мужчины.
Согласно правительственным данным, 4,25% людей, у которых подтверждено наличие коронавируса в Италии, умерли, что является самым высоким показателем в мире.
В стране одно из старейших жителей мира.
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в Германии такая же продолжительность жизни - 82 года, а умерших - 0,4%. и старики тоже в основном от короновируса умирают. немцы очень дисциплинированная и законопослушная нация.
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Разница подсчета:
Германия - умираешь от пневмонии вызваной коранавирусом? Считаем - нет в сад!
В Италиии - а ***** от чего умерли ищем коронавирус, нашли - считаем (а иначе 50 лярдов на халяву не получить - и да в ЕС нет коррупции и не воруют )
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статистика - це не купа цифр, а логіка і коректність порівнянь... ну *** про що це я і з ким?
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Італійський комбайн набрав ходу.Вже і міри жорсткі а спаду немає
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а чого нема інфо по смертям від інших хворіб ?
невже вони не цікаві і не потребують нашого співчуття ???
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Ну як тобі сказати так щоб уряд Італії не втратив 50 лярдів які уже вижебрав в ЄС - не мруть вони короче: всі мруть від вірусу - правда деколи вірус викликає інфаркт, деколи інсульт Но хрест на пузі - то все COVID-19
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Меньше чем 800 но больше чем 400, да уж , мир меняется на глазах и нашими же руками.В этих новых, блть , реалиях первые рамки можно между религией и пивом выставить, потом понимаешь шо обеденное пиво после утренней молитвы тоже нормально а потом доходит шо если гадить на нашей планете долго долго то в в итоге обосраным сам останешься с чем нас всех и поздравляю.Прожить 70- 80 лет и сдохнуть это норма а вот норма ли сократить за эти годы жизнь своим внукам это только люди могут, вопрос жалко ли этих людей?
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