 За добу 25 березня в Італії від коронавірусу померло 683 особи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється 25 березня на сайті міністерства охорони здоров'я країни.

Таким чином, загальна кількість загиблих на вечір 25 березня становить 7503 особи.

Кількість громадян, які перебувають в активній фазі захворювання, становить 57 521. За добу їх стало більше на 3491.

Більшість випадків зараження коронавірусом зареєстровано в регіоні Ломбардія (майже 31 тис.) і Емілія-Романья (понад 10 тис.).

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