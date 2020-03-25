 За добу 25 березня в Італії від коронавірусу померло 683 особи

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється 25 березня на сайті міністерства охорони здоров'я країни.
Таким чином, загальна кількість загиблих на вечір 25 березня становить 7503 особи.
Кількість громадян, які перебувають в активній фазі захворювання, становить 57 521. За добу їх стало більше на 3491.
Більшість випадків зараження коронавірусом зареєстровано в регіоні Ломбардія (майже 31 тис.) і Емілія-Романья (понад 10 тис.).
Если верить СМИ то скоро в Италии покойников будет больше, чем населения!
рекордно уменьшилась смертность от других болезней.
Некуда девать умерших. В Мадриде ледовый каток переоборудовали в морг
Что, у них каждый год так?
лекарств от этого вируса нет. Какого хрена их туда кладут ?
если бы в предыдущие годы все заболевшие простым гриппом ложились в больницу, то было бы то же самое столпотворение.
а сейчас пугают и угрожают штрафом
мне кажется, что объективной статистики летальности и зараженности по коронавирусу ещё нет.
есть только выборочная.
Смертность при "обычном" гриппе - 0.01%
Смертность при коронавирусе в Италии на данный момент - 8.4%, однако данная цифра сильно занижена, так как это отношение заразившихся к умершим, а правильную статистику даст отношение выздоровевших к умершим, но это посчитать можно будет не скоро...
С каких пор 8,4/0,01 стало равным 4?
Смертность от нового коронавируса COVID-19 на 2,4 п.п. (в три раза) выше, чем смертность от сезонного гриппа. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных», - отметил он.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e5e9fc19a79474e88d1a5db
Менее 1% - ближайшее значение 0,9%. 3,4% / 0,9% = 3.78
Вот тебе статистика по гриппу.
Статистику по коронавирусу итальянцы выкладывают каждый день.
Калькулятор в вашем селе найдётся?
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---3-march-2020
Тебе выше дали РЕАЛЬНЫЕ цифры. Скиньтесь ***** своим ссаным селом, купите калькулятор.
Ну, для селян это нормально, собственно для них всё это и вещает.
Для адекватных:
США это как раз таки средняя статистика, их здравоохранение лучше чем в Италии, хуже чем в той же Дании, примерно на одном уровне с Великобританией и т.д.
Что касается статистики по смертности от китайцев с ~2%, не знаю как кто, а итальянцам я верю больше чем Коммунистической партии Китая...
Вот то что говорил Тедрос Гебрейесус первой ссылке, от которой у Вас подгорело
«По всему миру около 3,4% от зарегистрированных случаев COVID-19 привело к летальному исходу. Для сравнения, сезонный грипп обычно убивает меньше чем 1% инфицированных»
Вот Вам то же самое с сайта ВОЗ.
"Globally, about 3.4% of reported COVID-19 cases have died. By comparison, seasonal flu generally kills far fewer than 1% of those infected."
Можете поискать неточности и пересчитать на своем именном золотом калькуляторе.
ВОЗ 15 лет топит тему про "недоказанность" меньшего вреда электронных сигарет в сравнении с обычными, мотивируя это тем что исследования не проводились и денег на них нет, та самая ВОЗ, которая ежегодно получает миллиарды от производителей табака...
Так что ссылайся лучше на Кличко, хотя бы не так явно палиться будешь
Еле успевают разгружать в Gioja Tauro. Мощности порта на пределе
гробу пофиг от чего умер человек.
один человек - один гроб
Pan Doktor@pan_dok 18 ч
Не нужно быть гением, чтобы понять, что Китай и Иран подделывают статистику.
У них слишком высокий процент выздоровевших на фоне Италии, Испании, Германии, Франции и США.
В Китае выздоровело 88% и умерло 3%, а в Италии выздоровело 12%, а умерло 10% #COVID2019
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обычно после таких слов начинается обман. этот случай не исключение.
В среднем в Италии умирало 1400 человек а день.
Стало 2100, осталось 1400, стало 1900?
Согласно правительственным данным, 4,25% людей, у которых подтверждено наличие коронавируса в Италии, умерли, что является самым высоким показателем в мире.
В стране одно из старейших жителей мира.
Германия - умираешь от пневмонии вызваной коранавирусом? Считаем - нет в сад!
В Италиии - а ***** от чего умерли ищем коронавирус, нашли - считаем (а иначе 50 лярдов на халяву не получить - и да в ЕС нет коррупции и не воруют )
невже вони не цікаві і не потребують нашого співчуття ???