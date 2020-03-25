 Аваков: Комендантська година. Думаю, це той захід, який нам зараз не потрібен

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Комендантська година. Думаю, це той захід, який нам зараз не потрібен. Це той захід, до якого ми, можливо, будемо вдаватися, коли цього вимагатимуть обставини", - сказав Аваков у середу в коментарі журналістам.

Він зазначив у цьому контексті: "Якщо ми зараз будемо дотримуватися карантину, то, може, зуміємо впоратися з цією ситуацією".

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