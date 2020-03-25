 Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.
У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Департамент визначив перелік медустанов, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.
У визначеному Департаментом списку - 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Ось повний перелік:
Серед головних вимог - окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вказаних вище палатах або біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.
Спеціальні вимоги Департамент КМДА прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. У них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".
Коло осіб, які користуватимуться VIP-режимом у наказі визначено, як "осіб, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона згідно із законом надається великій кількості посадових осіб, зокрема - президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.
Однак зазначимо, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним до визначеного законом переліку осіб. Відповідно, до "особливих" хворих згідно з наказом може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній глава Служби безпеки та його перший заступник - Василь Грицак і Віталій Маліков, ексглава Офісу президента Андрій Богдан і експрем'єр Арсеній Яценюк. Всього станом на кінець 2019 таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік швидше за все суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.
Департамент охраны здоровья Киевской Городской Государственной Администрации
А наши убожества, сначала по Куршавелям ездили, праздновали - заразу привезли, средствами защиты торговали, а теперь в кусты.В палату к обычным пенсионерам этих богоизбранных мудаков!
в чумном бараке со всеми
Нужно убрать охрану, а на входе повесить, кто и в какой палате лежит.
аваков и зеленский лошат лохов
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
25 Марта 19:05 0
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Для VIP-пацієнтів з держохороною роблять у лікарнях окремі хороми (Документ)
Особливі умови для "особливих пацієнтів" у звичайних лікарнях. Зелена влада розвалила вітчизняну медицину і тепер,в умовах коли закордон на лікування не можна полетіти, таємно обладнує у державних лікарнях окремі хороми для високопосадовців. І все це, за рахунок зменшення можливостей лікування для звичайних громадян.
Про це йдеться у матеріалах розслідування bigus.info. Таємний наказ від Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації, що отримали журналісти, вимагає окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням. До цього додаються окремі бригади медичної допомоги для VIP-пацієнтів. В них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".
Все це щастя привалило тим, хто користується державною охороною. Це президент, прем'єр-міністр, генпрокурор, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ та інші. Крім таких посадовців, сюди включені ті особи, яким Зеленський персональним розпорядженням дав державну охорону - це ще кілька десятків людей - кумів, бізнес-партнерів, "ближайших" по типу Портнова,Єрамка і т.п. Так що ми на власні очі бачимо черговий "лісапед" Слуги Народу, який він за наш кошт створює для себе. Ну, а звичайні люди будуть лікуватись чим прийдеться. Може вистачить палат, масок, обладнання, лікарів та медпрепаратів, а може й ні. Але для VIP-ів завжди все знайдеться.
Читая комменты - виноват Зе и голосовавшие за Зе, но никак не те, кто там будет лечится . Странная логика .