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 Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Департамент охорони здоров'я Київської міської держадміністрації 25 березня розіслав медичним установам міста наказ про особливі умови лікування пацієнтів, які перебувають під державною охороною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Bihus.Info.

У наказі йдеться про осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Департамент визначив перелік медустанов, які повинні будуть приймати таких пацієнтів і прописав особливі вимоги до утримання хворих.

У визначеному Департаментом списку - 17 медустанов, серед яких Олександрівська лікарня, Дитяча клінічна лікарня №7 та Київський міський центр дитячої нейрохірургії. Ось повний перелік:

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 01
Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 02Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 03

Серед головних вимог - окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів із затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачено наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вказаних вище палатах або біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням.

Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 04

Спеціальні вимоги Департамент КМДА прописав і до професійного складу бригад медичної допомоги для VIP-пацієнтів. У них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".

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Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ 05

Коло осіб, які користуватимуться VIP-режимом у наказі визначено, як "осіб, щодо яких здійснюється державна охорона". Державна охорона згідно із законом надається великій кількості посадових осіб, зокрема - президенту, прем'єр-міністру, генпрокурору, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ тощо.

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Однак зазначимо, що часто президенти персональними розпорядженнями виділяють держохорону і не включеним до визначеного законом переліку осіб. Відповідно, до "особливих" хворих згідно з наказом може потрапити широке коло людей. Так, наприклад, держохороною користуються колишній глава Служби безпеки та його перший заступник - Василь Грицак і Віталій Маліков, ексглава Офісу президента Андрій Богдан і експрем'єр Арсеній Яценюк. Всього станом на кінець 2019 таких осіб було близько двох десятків. Сьогодні цей перелік швидше за все суттєво розширився після кадрових змін в Офісі генпрокурора і Кабміні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184357
 
 
 Топ коментарі
 
ВИП-палаты для больных депутангов. быстро же они спрыгнули с общедоступной медицины.
скоро появится документ требующий отдельного протокола лечения для таких.
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насРать, этому плебусу 73% так и надо, почти год прошел после выборов, пусть теперь получают что наголосовали!!!
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Так они ж самые пострадавшие: ни тебе выехать за рубеж на лечение, ни пригласить спеца зарубежного сюда!
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Все лучшее нашим чиновникам за наши же деньги. Зашибись *** демократия. Не зря революция гидности прошла Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 257
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галину зборомирську - в расстрельный список !
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А не пішли б вони на йух Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7523 В любу районну лікарню любої області нашої держави.От там і нехай виставляють держохорону.Може,якийсь райцентр хоч трохи в порядок приведуть.
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чепушило не у Кличко, а у ЗЕ дибилов !!!
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Киевская городская государственная администрация - вотчина Кличко.
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*****, ты читать не умеешь?
Департамент охраны здоровья Киевской Городской Государственной Администрации
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В преддверии принятия "антиколомойского" закона, количество разоблачений от бихуса и других будет увеличиваться. Беня теперь играет против скомороха и его власти. Все то же самое, что и в последние месяцы каденции Пороха.Я не смотрю г+г, но подозреваю, что там тоже уже началась антиклоунский шабаш. Почерк тот же, исполнители те же.
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Может так оно и есть. В любом случае эта идея вип-отделений утопия изначально. Нет столько врачей и столько места в больницах.
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Ситуация в больницах(реальная) не очень хорошая. Но я все же здесь не совсем про это. Я про поведение Коломойского и его слуг. Беня в попытке дискредитировать Зеленского, сейчас пойдет ва-банк. Ему нужен банк любой ценой. Вот он и активизировался с помощью утечек приказов, всяких ткаченков и дубинских. Это имеет цель столкнуть всех со всеми и не допустить принятие закона.
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Сомнительная идея. Так как люди не хотят дефолта и Коломой попросту в меньшинстве.
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И меньшинство может победить, если столкнуть большинство лбами. Этого очень часто оказывалось достаточно.
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Это когда нет общей цели. Вообще Коломой стал сдавать позиции шаг за шагом. Сначала Богдана заменил Ермак, потом премьером стал человек Ахметова. Так что Коломоя может сейчас кушают. По крайней мере хочется на это надеется.
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Есть такое. А потому у бени просто нет другого выхода, кроме как отчудить что-то "грандиозное". Его давят, но вряд ли с этим он будет мириться.
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Я думал что первым съедят Авакова, но всё быстро поменялось как-то. За пару дней.
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Поглядим. Следующие пару дней принесут много "интересного". Впрочем, сейчас что ни день, то нечто...
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Мне кажется, что Бигус это тоже Бенин продукт как и Зе.
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госохрана свынярчуков тоже за счет денег налогоплательщиков?
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Наверно немає слів в українській мові(да і руском язике), щоб назвати цю мерзенну владу. ці документи,це ганьба на весь світ. я вже не говорю що приниження для всього народу.
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Пока у нас будет ВИП ,у нас толку не будет
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Фу как же это мерзко! Слуги народа?! Все равны, но одни ЧУТЬ ровнее! ***...это ДРЕМУЧЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ! С трудом представляю, чтобы в Европе чиновников лечили "в особых условиях". Их бы после эпидемии вынесли вперед ногами! Сразу же! Или всю жизнь в спину им плевали!
А наши убожества, сначала по Куршавелям ездили, праздновали - заразу привезли, средствами защиты торговали, а теперь в кусты.В палату к обычным пенсионерам этих богоизбранных мудаков!
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баНда зелеНый мразей во главе с подонком зеЛей!
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Ну да. Можно подумать шоколадный хряк будет лечиться в одной палате с простым людом )
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в штаны он тебе насрал , так ходишь уже год?.. Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5498..сменил бы уже, завонялся... Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8711
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Мерзкие твари! Вот зачем вы октябрьскую взяли под охрану нацгвардии. Лучше сразу займитесь постройкой ВИП крематория , он вам скоро понадобится и не факт что вы там окажетесь изображение из-за короновируса.
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медперсоонал соответственно лечить рядом будут или
в чумном бараке со всеми
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Вот и дождались. Одні покращення. Оце слуги народа, ОТ ВАМ І КОНСТИТУЦІЯ. А все ще попереду.
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Где ты видел там слуг......там сплошная рыгосоя
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Ахаха....соя, вам сказали спасибо за работу приходите завтра вас будут лечить в хлеву!!!
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подождите , они ещё за ивл стреляться будут...
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Не ошибитесь: верхняя палата - для народа, а нижняя - для слуг этого народа
Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5873 Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6125
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Охрана то зачем? Бояться своих кормильцев?
Нужно убрать охрану, а на входе повесить, кто и в какой палате лежит.
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Расслабьтесь. Ничего не будет. Лучше всего если эпидемии у нас как в странах Европы удастся избежать, тогда пусть лечатся где и как хотят. А если будет эпидемия, то будет не до випов.
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сразу больницы для випов, а для быдла чумной барак
аваков и зеленский лошат лохов
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Шо случилось, ты в зеркале лошару увидел? Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3661 дыши ровно, а то Петя потеряет "бойца" раньше времени.
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Дивно шо ці ЗЕвиродкі взагалі собі цілу лікарню не забрали! Нехай зебіли тепер у них під палатами в ногах валяються!
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Соя негодует Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9518 нельзя так с ылитой Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8068
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Рюзьге раб гримнув кайданами!))) на расєі тебе б просто пристрелили б.
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Ну для тебя похоже кирдык долгожданное событие Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3899 удачи там, сои там скоро будет много, и рошенки бесплатные Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8634
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Не пиши тролю. Не дай ему заработать. Сразу в СПАМ.
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Не ссы порохобот, на тебя ложил точно так же как на тебя положет доктор который тебя будет "лечить" Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6881
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Ну, а що ви хотіли, тільки от щось не чути хочаб чогось від наших доблесних 73%...
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Зелебобы, в этих палатах будут лечить тех, кто за Зеленского голосовал. Это он для вас постарался, заботливый какой. А в облезлых палатах будут порохоботы корчится Инфа 100%.
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Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8702

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

25 Марта 19:05 0

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Для VIP-пацієнтів з держохороною роблять у лікарнях окремі хороми (Документ)

Особливі умови для "особливих пацієнтів" у звичайних лікарнях. Зелена влада розвалила вітчизняну медицину і тепер,в умовах коли закордон на лікування не можна полетіти, таємно обладнує у державних лікарнях окремі хороми для високопосадовців. І все це, за рахунок зменшення можливостей лікування для звичайних громадян.
Про це йдеться у матеріалах розслідування bigus.info. Таємний наказ від Департаменту охорони здоров'я Київської міської держадміністрації, що отримали журналісти, вимагає окремі, ізольовані від інших приміщень, палати площами не менше 13 квадратних метрів з затіненими вікнами. Палати повинні мати зручні комунікації з операційним блоком, діагностичним та іншими відділеннями. Також передбачена наявність окремого резерву лікарських засобів та розгортання знову таки окремих сестринських цілодобових постів у вищевказаних палатах або ж біля них. Ще закладам наказали зарезервувати окремі операційні і забезпечити їх необхідними ліками, медичними засобами та обладнанням. До цього додаються окремі бригади медичної допомоги для VIP-пацієнтів. В них має бути по чотири людини - лікар, двоє фельдшерів і водій. Всі вони повинні мати досвід роботи в закладах екстреної медичної допомоги не менше 5 років. Якщо таких не знайдеться, то бригади повинні формуватися з "найбільш кваліфікованих медичних працівників".
Все це щастя привалило тим, хто користується державною охороною. Це президент, прем'єр-міністр, генпрокурор, голові Конституційного суду, міністру закордонних справ та інші. Крім таких посадовців, сюди включені ті особи, яким Зеленський персональним розпорядженням дав державну охорону - це ще кілька десятків людей - кумів, бізнес-партнерів, "ближайших" по типу Портнова,Єрамка і т.п. Так що ми на власні очі бачимо черговий "лісапед" Слуги Народу, який він за наш кошт створює для себе. Ну, а звичайні люди будуть лікуватись чим прийдеться. Може вистачить палат, масок, обладнання, лікарів та медпрепаратів, а може й ні. Але для VIP-ів завжди все знайдеться.
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Виталик, на том свете тебе придется долго ждать, когда Бог тебя простит. Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7900
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ВИПы считают себя выше всяких "недостойных холопов". Но ведь могут прийти и такие "врачи"!
Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 256
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зачем тратится дважды, палаты зля ЗЕКов использовать и для ВИП персон-в них уже все давно зделано согласно списка.
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Пока журналисты развлекали сказкой о лечении небожителей в простых больницах, небожители решили свой вопрос.
Читая комменты - виноват Зе и голосовавшие за Зе, но никак не те, кто там будет лечится . Странная логика .
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Все это обычная паника. Все равно все постепенно переболеют и нив каких бункерах не отсидеться. Потому лечить нужно не тех, кто заразился, а 73% населения, которые избрали кретина в президенты.
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Именно так. Если реально попытаются такое сотворить то до первого линчевания.
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Во во, у сои есть шанс соснуть патужных Петиных риформ
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У нас проблема не в реформах, а что на медицину выделяют очень мало. Денег нет, а чиновники хотят кушать. Та же история была с армией.
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Какое лечение vip-уродам, к стенке и расстрелять.
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А в аду отдельные VIP-места они себе зарезервировали? С индивидуальным котлом и специально приставленными чертями...
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...даже в Африке средней, самой бедной, такого нет, так людей не унижают ВИПАМИ, с охраной на больничках, отдельными палатами, комнатами для охраны, набором лекарств, жрачкой и всеми другими ништяками......Кличко, отменяй нах этот позор, пока и тебя под "настроение" не смели....нех пресмыкаться перед навозниками вчерашними, всем лечения на общих основаниях...ВИП, надо же придумать такое в 21 веке.. Київські лікарні отримали наказ КМДА про особливі умови лікування VIP-пацієнтів із держохороною, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2808
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Только что был комментарий киевских властей, какой-то Поворознюк, по этому поводу. Даже в мозгу обремененном ежедневным употреблением алкоголя не может родиться подобное обьяснение- оказывается эти палаты для больных заключенных,которые требуют охраны!!!!! Даже боюсь представить за кого эти суки нас держат....
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Малаитяне перестали стесняться. Гои все стерпят. Или сдохнут...
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Ну і тварюки!!!! Спочатку ви навезли без обсервації тисячи людей із-за кордону, при цьому Радуцький швиденько продав млн.тонн медобладнання, а країна зараз закупає з держбюджету, тому що навіть медпрацівникі не забезпечені належним чином!!! А зараз ще найкращі лікарні під себе хочуть забронювати!!! НУ НЕ СВОЛОТА????
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Правильно, а какже народ потом будет жить без слуг народа с госохраной. Это же вопрос существования народа.
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