EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  9663  119
Матеріали за темою:
Все про:Аваков (1523) карантин (1103) транспорт (465) авіасполучення (246) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Авіасполучення буде зупинено через 2 дні, з'їжджайтеся або залишайтеся за кордоном, - Аваков звернувся до українців за кордоном

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликає українців, які ще не повернулися на Батьківщину, або прибути в країну протягом двох днів, або залишатися за кордоном, оскільки у п'ятницю, 27 березня, буде ухвалено рішення закрити авіаційне та залізничне сполучення.

"Літаки до нас прибуватимуть до п'ятниці. В ніч із п'ятниці на суботу будь-яке авіасполучення буде зупинено. Як і сполучення поїздами", - сказав глава МВС у середу в коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він повідомив: "Думаю, в п'ятницю комісія з надзвичайних ситуацій оголосить усі деталі".

Міністр наголосив, що при цьому конституційні права громадянина України ніхто не скасовував.

"Якщо ви перейшли пішки або на своїй машині кордон України й у вас є паспорт громадянина України - вдома вас приймуть завжди", - запевнив Аваков.

Також читайте: Аваков запропонував пакет антикризових заходів: Без засобів не має залишитися жодна людина

За його словами, йдеться про те, що до таких речей необхідно ставитися більш суворо, з урахуванням інтересу мільйонів людей, які живуть в Україні.

"Є два дні. Давайте, з'їжджайтеся, дорогі мої. А після цього (рішення про закриття авіасполучення - ред.), сидиш ти десь на Цейлоні в хорошій хатині, ну посидь там іще, якщо ти так вирішив. Тому що минуло вже два тижні відтоді, як ми потрапили в таку ситуацію", - закликав міністр.

Він наголосив на важливості контролю пересування і стану здоров'я людей, які повернулися з-за кордону, оскільки в багатьох, хто повернувся з-за кордону підтверджено інфікування коронавірусом. За словами міністра, всі, хто прибув, проходили тести, але експрес-тести не дають повної картини.

"Кожен, хто прилетів, має бути на самоізоляції чи в обсервації. Кожен із них підписує зобов'язання перебувати на самоізоляції. Ці адреси передаються Національній поліції, і Нацполіція контролює", - зазначив Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Моя позиція - тотальний повний карантин, - Аваков про боротьбу з коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184350
 
   
 Топ коментарі
 
Арсеніо Муссоріні жжот Авиасообщение будет остановлено через 2 дня, съезжайтесь или оставайтесь за границей, - Аваков обратился к украинцам за границей - Цензор.НЕТ 3121
 показати весь коментар
 
авиасообщение останаливалось в третий раз за последние две недели
а самолеты в Жулянах все садились взлетали как и раньше
коземанда! команда твоей зеленой мрии!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
надеюсь этот вирус очистит Украину от грязи!
 показати весь коментар
 
Щось аваков розкерувався. То прпонує новий економічнний курс, то рухом транспорту розпоряджається, то вимагає надзвичайний стан...Мо він уже того...преЗе..
Оце шукаю на нього картинку і набираю "тітушки авакова" і що ви думаєте?
GOOGLE мені НА->
Авіасполучення буде зупинено через 2 дні, з'їжджайтеся або залишайтеся за кордоном, - Аваков звернувся до українців за кордоном - Цензор.НЕТ 5409
 показати весь коментар
 
аваков *********, нема у нього національності
 показати весь коментар
 
Да пошел нах, ищи дураков в неньку возвращаться
 показати весь коментар
 
за дня 80000 дураков, и еще прут, что скажешь?
 показати весь коментар
 
гетьмана жида вже скуштували, чочете гетьмана вірменина?
 показати весь коментар
 
 
Я не пойму, кто в стране президент: Аваков или Дубинский? Последнее время только они озвучивают все что в стране происходит...
 показати весь коментар
 
 
вообще без разницы, сейчас у нас в Харькове, Ярославский с Гепой президенты
 показати весь коментар
 
 
В Украине сейчас нет Президента. #вони_зробиили_це_разом!
 показати весь коментар
 
 
ех була б у мене машина часу я б твоїй мамі на аборт дав би
 показати весь коментар
 
а хто у нас українець? я, ти, він, вона...алла пугачкова
 показати весь коментар
 
отож всіляким вірменінам рідну неньку і ненхай
вірменин мені нідочого, підар
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору