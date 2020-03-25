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 Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з главами церков щодо безпеки святкування Великодня та проведення богослужінь в умовах поширення COVID-19.

Про це він повідомив головам ОДА та міським головам обласних центрів на селекторній нараді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим", – зазначив Зеленський.

На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.

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Зеленський повідомив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню COVID-19.

Однак, наголосив Президент, найскладнішим залишається питання Великодніх свят.

"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", – сказав глава держави.

Також читайте: Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184345
 
 
 Топ коментарі
 
владімір, у тєбя ні одна програма нє работаєт. ізиді нх.
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пора готовіть програму "зєзікнафіг"
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Якщо воно з'їсть оті два ведра меду, вірус втіче.
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А якщо не їстиме мід, а питиме усі присутні в кімнаті алкоголі - то почне ганяти коронавіруси по квартирі.
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Зеля, люди рехнутся. Мы сделали в храме карантин, батюшка служит сам. Вечером у него телефон разрывается, звонят прихожане, зашуганные телевизором. Они боятся всего. Вирусов, смерти, смерти от пневмонии, смерти от голодных бунтов, боятся безденежья, грабежей, подорожания лекарств, подорожания продуктов. Они надеялись на завернение карантина, а его продлили. Для простых людей - это ужас без конца. И успокоить их некак. Зеля, ты параллельно с инфекционками готовь и психушки. У людей, голосовавших за тебя , уже крышу срывает.
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Гонять он коронавирусы начнет на вторые сутки после того как закончится алкоголь
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Или диатез пообсыпает. Будет картина маслом Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 5326
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Яйца без холодильника и испортиться могут. Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 682
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сценаристы квартала братья Шифера, они же ныне служащие ОПы, закатав рукава пишут сценарий празднования Вэлыкодня для тупых православных


будет много фишечек и приколов - оборжетесь ! Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 1345
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пора готовіть програму "зєзікнафіг"
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іди, готуй, чого тут сидиш?
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Я вообще в шоке. Надвигается инфекция, ничего не подготовлено, экономика загнулась, люди без зарплат из-за карантина, цены на продукты растут, а у Зеля со своими зелеными занимается государственно важной программой - Паска дома. Охренеть.Это уже не цирк, а психбольница.
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Пасха в смартфоні...бог вам того не пробаче,нашле на вас кари єгипетські .
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Deus ex smartphone
(перефразував клясичне deus ex machina - бог з машини)
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владімір, у тєбя ні одна програма нє работаєт. ізиді нх.
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В нього песах, шабес-гагодел та лел-шиммурім.
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Ну и конечно Рош а-Шана, Песах, Шавуот, ******, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Впрочем у него ещё и ШАБАТ есть. 6 дней в неделю.
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наговариваете вы на него...он никогда в жизни не слыхал таких слов.
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...Чудный праздник Симхас Тойра, бреют пейсы старики,
Все доярки пляшут фрейлакс у излучины реки....
. . . . . . . .
А на лодке в пене моря ослепительный плакат -
"Наименьшие затраты можно каждому и везде,
Страхование евреев от пожаров на воде"...
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Пасхальная корзинка тоже наполниться в режиме видеоконференции,или как ？
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Или как. Её в турборежиме обкладут ху*ми. Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 9050
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Бл@@@ ! Оно о пасхе дома рассказывает. А подумать о кормлении людей, оставшихся по городам без средств существования подумать религия не позволяет? Нищим людям надо тупо дожить до Пасхи. А о загнувшейся экономике подумать?
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Зеля, срочно звони сценаристу. Здесь нужны не ********* а СТРАТЕГИЯ! Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 8258
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Это очень серьезная задача, достойная умища "величайшего лидера современности". Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 3573
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Похоже Бубочке захотелось покрасить яйца
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Умные затарились в январе а ЗЕбилы пусть жрут дорогое!
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Возле капищь московского шаманата ничего разьяснять не надо! Наоборот надо открыть прямые автобусные маршуты Луганда почаевская лавра! Государство готовит проект "Пасха дома", – Зеленский - Цензор.НЕТ 9608
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сказав, як у воду перднув, лиходій зелений, розумово обмежений
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Хер тебе по всей маланской морде. Иди в свое шапито. ******
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Приготовьте свои яйца и оставайтесь дома - Зеля сам к вам придет их освящать.
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А кошик мне кто святой водой кропить будет СМАРТФОН ?
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Церкви ще недавно були проти телебаченя і інтернету.Такі ж пройдисвіти,як і політики.
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вот он еще пасху нам ни разу не организовывал... Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 6368
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зато прихожан желтой святой водой регулярно окропляет
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А є проєкт на Великдень Зелений і його лайно оточення на буцегарні?
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Народні депутати, які лікуються в медзакладах Києва, де приймають хворих на коронавірус, вимагають для себе особливих VIP-умов, та окремих палат.
Про це заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці в Facebook, розповідаючи про обурення медиків в лікарнях.
Боришкевич повідомив, що ординаторські в Олександрівській лікарні і імені Амосова зараз переобладнують під VIP-палати.
І додає - медики розповідають, що народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.
"Гідні вчинки справжніх владних мужів! Думай... те!", - підсумував Боришкевич.
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Идиот.... Люди до Пасхи могут не дожить.... Коммуналку не отменили, налоги платите, а на что жить?
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От скажіть віряни,вам допомогла віра в єврейського бога? Чи може ця віра допомогла,хоча би колись українцям?
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А тебе вера в какого бога помогла, мил человек ?
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Каждому свое. Я тебе свой выбор не навязываю, и ты к верующим со своими предрассудками не суйся.
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Самтакой Віруючі впливають на державу і лізуть зі свою вірою усюди.
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Про вплив на державу розкажіть зе-електорату.
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Більшість вірян навіть не знають що таке пасха і чиє ця свято.
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Представители советского народа Украины ,могут вообще запретить церкви на время эпидемии коронавируса, такое было в годы совдепии ...на Пасху возле церкви дежурили менты .дружинники и с институтов и техникумов атеисты и молодёжь туда не пускали
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Nickol Nickols Церква була конкурентом в совці.В тій же рос імперії,церква була одним з методів одурманення і пропаганди.
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Для тих хто захоче вийти...нагадають ... Карантин як не як.
Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 8263
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А як там з благодатним вогнем,теж через інтернет? Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський - Цензор.НЕТ 3906
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Після проектів "Нам пофіг, що ти повернувся з Італії, гуляй куди хочеш", "Маска своїми руками" і "Лікар на лікарняному" це ще не найгірший варіант.
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ЗЕЛЯ ХОЧЕТ БЫТЬ БОГОМ? Только Зеле поклоняйся, и ему одному служи?
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сейчас мы готовим и скоро презентуем проект "Пасха дома", Источник: https://censor.net.ua/n3184345

це точно те над чим зараз має працювати влада?
те, що економіка несеться в прірву владі не цікаво? бо на тому ж треба розумітися аби запобігти.
а от чергове шоу це те, що зеленське вміє - їбануті ті люди, що обрали собі в президенти дебіла.
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США отримали офіційне прохання Росії про надання в поточному році продовольчої допомоги, заявив колишній міністр сільського господарства США Ден Глікман
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Эй, Зеленский, сучий потрох, ты о дефолте Украины нам заранее объявишь или будет сюрприз?
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Вообще то, Зеля, это не государство готовит, а ты готовишь всякие пакости украинцам. Не передергивай понятия. Твои предки храмы закрывали, и ты той же дорожкой идешь. В том , что у нас эпидемия при разваленной медицине, и разграбленной казне -твоя заслуга, лично твоя , а не государства Украина.
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чому відразу не заборонять "день победобесия" в реалі?
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у сериальшика все тв-проекты на уме. на что бабки тратят когда масок нет...
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Нє гасударство, а Держава, не паска, а Великдень, не президент, а чмо болотне, зеленого коліру...
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Конечно. Только еврейская. Нехер обрезанному нам указывать!
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