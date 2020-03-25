 Держава готує проєкт "Великдень вдома", – Зеленський

Про це він повідомив головам ОДА та міським головам обласних центрів на селекторній нараді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Керівники церков розуміють, що богослужіння можна проводити онлайн, у вигляді відеоконференції. Якщо якийсь обряд вимагає присутності людей, то треба обмежувати кількість прихожан. Усі очільники церков погоджуються з цим", – зазначив Зеленський.
На нараді розглянули можливість розміщення патрулів біля храмів та церков. У разі великого скупчення людей вони мають проводити бесіди з парафіянами й роз’яснювати, що збиратися натовпами небезпечно не лише для них самих, а й для здоров’я тих, хто навколо.
Зеленський повідомив, що існує домовленість з главами церков щодо долучення за потреби їхніх представників до обласних штабів, які займаються запобіганням поширенню COVID-19.
Однак, наголосив Президент, найскладнішим залишається питання Великодніх свят.
"Великдень зазвичай збирає у церкві багато людей. Серед них і ті, хто приїхав з-за кордону. Тому зараз ми готуємо та вже скоро презентуємо проект "Великдень вдома", який допоможе відсвяткувати це велике свято вдома, не збираючись натовпами у церквах", – сказав глава держави.
будет много фишечек и приколов - оборжетесь !
(перефразував клясичне deus ex machina - бог з машини)
Все доярки пляшут фрейлакс у излучины реки....
. . . . . . . .
А на лодке в пене моря ослепительный плакат -
"Наименьшие затраты можно каждому и везде,
Страхование евреев от пожаров на воде"...
бо ссыклобородько...
Про це заявив адвокат Олександр Боришкевич на своїй сторінці в Facebook, розповідаючи про обурення медиків в лікарнях.
Боришкевич повідомив, що ординаторські в Олександрівській лікарні і імені Амосова зараз переобладнують під VIP-палати.
І додає - медики розповідають, що народні депутати, які лікуються в Олександрівській клінічній лікарні, не хочуть лежати в палатах по двоє-троє і вимагають, щоб їх селили по одному.
"Гідні вчинки справжніх владних мужів! Думай... те!", - підсумував Боришкевич.
це точно те над чим зараз має працювати влада?
те, що економіка несеться в прірву владі не цікаво? бо на тому ж треба розумітися аби запобігти.
а от чергове шоу це те, що зеленське вміє - їбануті ті люди, що обрали собі в президенти дебіла.