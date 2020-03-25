 Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора "Укрспирту" Блескун відповів "слузі народу" Холодову

До нього звернувся в Facebook в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун, передає Цензор.НЕТ.
"Акциз, який ви так терміново вимагаєте скасувати, скасовую не я і не чиновники. Можливо, я зараз познайомлю вас із законодавством, але скасувати його можете тільки ви — народні депутати. Так що адресуйте свій заклик самому собі. Якщо хочете не пропіаритися, а зробити справу, то допоможіть зібрати колег на сесію у ВР, проголосуйте за зміни, які ми ще минулого тижня (!) разом з Кабміном підготували для скасування акцизу для виробників антисептиків. І система запрацює", - закликав він.
За словами Блескуна, багато народних депутатів звернулися до нього.
"Пане Холодов, ви у своєму пості пишете "передайте Блескуну". У вас гроші закінчилися на мобільному рахунку? Є керівники аграрного, економічного комітетів, маса депутатів з вашої ж фракції, з якими я на постійному зв'язку. Месенджер Фейсбуку, зрештою. Пишіть — дам телефон. Розмова віч-на-віч — це нестрашно, правда. Зараз багато хто з ваших колег знайшли мій телефон і запитали, чим допомогти, щоб швидше налагодити процеси, у той час як ви витрачаєте час і гроші на піар-компанію. Ви ж свій пост на рекламу поставили. Я думаю, краще б ці гроші передали на допомогу у боротьбі з коронавірусом. Навряд чи так ви швидко знайдете собі слави. Можливо, треба зайнятися справою? Весь ринок чекає, коли нарешті депутати зберуться на позачергову сесію", - підкреслив глава "Укрспирту".
Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов заявив, що брак антисептиків для рук в Україні можна заповнити, і для цього не потрібні нові спиртзаводи.
это дома сем сварить 32 дня можно
и то
недохрена
спирт тоже мона
но у нас статья)))
а ліцензійна придбання в Україні взагалі немає
коли виробники алкоголю купують у спирт.комбiнату харчовий спирт, вони купують по цiнi, що мiстить акциз, самi виробники алкогольних напоiв в свою чергу вiдпускають свою продукцiю по цiнам, що також мiстить акциз.
виробники "антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках" не сплочують акциз, такi вироби не мiстять акцизу, тому й сировуну, спирт, купують без акцизу. що незрозумiло?
самі собі нададуть таке право ?
закони, змiни до законiв приймае парламент, в нашому випадку Рада.
у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Такi виробники антисептикiв, лiкiв, парфумiв(покупцi спирту-сировини) повиннi мати лише лiцензiю вiд податкових органiв на придбання спирту без акцизу, а виробники спирту повиннi мати право на продаж таким покупцям спирту без акцизу.
а така існує ?
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ