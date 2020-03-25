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Все про:акциз (60) ВР (7320) карантин (1103) спирт (162) Укрспирт (55) Холодов (15) Сергій Блескун (1) COVID-19 (2018) коронавірус (626)

 Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора "Укрспирту" Блескун відповів "слузі народу" Холодову

Депутат від "Слуги народу" Андрій Холодов написав пост про "Укрспирт" з криками про зраду.

До нього звернувся в Facebook в.о. директора "Укрспирту" Сергій Блескун, передає Цензор.НЕТ.

"Акциз, який ви так терміново вимагаєте скасувати, скасовую не я і не чиновники. Можливо, я зараз познайомлю вас із законодавством, але скасувати його можете тільки ви — народні депутати. Так що адресуйте свій заклик самому собі. Якщо хочете не пропіаритися, а зробити справу, то допоможіть зібрати колег на сесію у ВР, проголосуйте за зміни, які ми ще минулого тижня (!) разом з Кабміном підготували для скасування акцизу для виробників антисептиків. І система запрацює", - закликав він.

За словами Блескуна, багато народних депутатів звернулися до нього.

"Пане Холодов, ви у своєму пості пишете "передайте Блескуну". У вас гроші закінчилися на мобільному рахунку? Є керівники аграрного, економічного комітетів, маса депутатів з вашої ж фракції, з якими я на постійному зв'язку. Месенджер Фейсбуку, зрештою. Пишіть — дам телефон. Розмова віч-на-віч — це нестрашно, правда. Зараз багато хто з ваших колег знайшли мій телефон і запитали, чим допомогти, щоб швидше налагодити процеси, у той час як ви витрачаєте час і гроші на піар-компанію. Ви ж свій пост на рекламу поставили. Я думаю, краще б ці гроші передали на допомогу у боротьбі з коронавірусом. Навряд чи так ви швидко знайдете собі слави. Можливо, треба зайнятися справою? Весь ринок чекає, коли нарешті депутати зберуться на позачергову сесію", - підкреслив глава "Укрспирту".

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Скасувати акциз на спирт для виробництва антисептиків може тільки ВР, - в.о. директора Укрспирту Блескун відповів слузі народу Холодову 01

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу", заступник голови фінансового комітету парламенту Андрій Холодов заявив, що брак антисептиків для рук в Україні можна заповнити, і для цього не потрібні нові спиртзаводи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184344
 
 
 Топ коментарі
 
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ
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у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Цi виробники повиннi мати лише лiцензiю на придбання спирту без акцизу. Це в нормальних краiнах. В нас не так?
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Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ
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Не можна відміняти акциз на спирт, а що бюджет буде отримувати під час карантину, коли вся економіка не працює? Акциз потрібно ще підняти! Спиртзаводи потрібно перевести в цілодобовий режим роботи і активно виробляти спирт як для внутрішніх потреб так і на експорт! Зараз зоряний час для України та всієї української промисловості - потрібно завалити зовнішні ринки власною продукцією!
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Потрібно держзамовлення на спирт, і починати працювати негайно на повну потужність всіх спиртзаводів, а спирт здавати в держрезерв і звідти розподіляти! Тільки так ми подолаємо нелегальний ринок спирту і сформуємо стратегічний запас спирту на випадок будь якої епідемії та війни! Потім спирт можна використати як добавку в бензин, він не пропаде!
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ага...5000+ поправок к такому проекту закона и пару месяцев рассмотрения в раде.а тогда и спирт уже не понадобится-выжившие обретут иммунитет.
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тяжело тебе...)))
это дома сем сварить 32 дня можно
и то
недохрена
спирт тоже мона
но у нас статья)))
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у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Цi виробники повиннi мати лише лiцензiю на придбання спирту без акцизу. Це в нормальних краiнах. В нас не так?
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акциз сплачує не той, хто отримує, а той, хто продає.

а ліцензійна придбання в Україні взагалі немає
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якщо виробник спирту продає спирт перелiченим виробникам "антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках" , то такий продавець вiдпускає спирт без включення в цiну акцизу, спирт продається дешево. а такi виробники купують спирт по цiнi без акцизу.
коли виробники алкоголю купують у спирт.комбiнату харчовий спирт, вони купують по цiнi, що мiстить акциз, самi виробники алкогольних напоiв в свою чергу вiдпускають свою продукцiю по цiнам, що також мiстить акциз.
виробники "антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках" не сплочують акциз, такi вироби не мiстять акцизу, тому й сировуну, спирт, купують без акцизу. що незрозумiло?
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для цього спиртокомбiнати повиннi мати право реалiзацii спирту без акцизу для окремих покупцiв.
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а де вони мають взяти це право ?

самі собі нададуть таке право ?
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ти вмiеш читати? в мене все було написано вище -
закони, змiни до законiв приймае парламент, в нашому випадку Рада.

у всьому, нормальному свiтi виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримують спирт у його виробникiв по цiнi сировини без акцизу, тобто дуже дешево. Такi виробники антисептикiв, лiкiв, парфумiв(покупцi спирту-сировини) повиннi мати лише лiцензiю вiд податкових органiв на придбання спирту без акцизу, а виробники спирту повиннi мати право на продаж таким покупцям спирту без акцизу.



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повиннi мати лише лiцензiю вiд податкових органiв на придбання спирту без акцизу


а така існує ?
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це питання до законодавцiв. вони повиннi прийняти рiшення, щоб виробники антисептикiв, лiк, парфумiв, побутовоi хiмii, мед.спирту, що повинен бути в аптеках, отримували дешево спирт у його виробникiв, по цiнi сировини без акцизу.


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Если отменить акциз, то появятся в продаже антисептики, которые на 90% состоят из спирта и при этом будут стоить по 10 грн за ведро. Думаю очереди в аптеки будут чуть побольше, чем в мавзолей....
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Депутатам ...издеть - не мешки ворочать!
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як завжди горбатого ліплять. Великий акцих -126 грн. за 1 літр це за спирт етиловий, неденатурований........, за метиловий акзиз 245 євро за 1 тонну тобто десь 7-8 грн. за літр
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Шимус
Партія ЄС передала лікарням необхідне медичне обладнання. Партія СН передала лікарням хворих нардепів. ДумайТЕ
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Відмінити акциз для спирту ,який іде на виготовлення антисептиків може і Кабінет Міністрів України своєю постановою на період дії надзвичайної ситуації в країні . Хтось ,а це має бути Прем'єр Міністр України прийняти таке рішення і не боятися відповідальності . Надзвичайна Ситуація вимагає надзвичайних мір і вольових рішень . А то на керівних постах у нас чиїсь шестірки , які звикли виконувати чиюсь волю і грабувати державу .
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