 Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну. ВIДЕО

Чому олігархи з дозволу президента поділили між собою області, а громадяни мають припиняти свій бізнес? Чи не вийде врешті-решт так, що від карантину повмирає більше людей, ніж від коронавірусу? Нас постійно лякали тим, що коронавірус принесуть заробітчани, а насправді заразу привезли vip-відпочивальники, зокрема - з п'яної сходки українських і російських олігархів. Зрив посівної, відсутність валютної виручки за зерно, смерть малого і середнього бізнесу, знищена логістика - далеко не повний перелік наслідків того, що українська еліта не вміє мити руки і дотримуватися особистої гігієни.
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лікарня лише для віпів?з апаратами швл?
уявімо ситуацію
хтось вирубає рубильник...
Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.
Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.
По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.
"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.
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Киевляне ну вы в курсе куда надо идти , если что