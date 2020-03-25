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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну. ВIДЕО

У новому випуску "Без цензури" поговоримо про те, як карантин по-українськи дедалі більше набуває обрисів катастрофи. Марина Данилюк-Ярмолаєва міркує про те, як обмеження, які повинні були рятувати країну, вироджуються в типовий розподіл феодальних благ.

Чому олігархи з дозволу президента поділили між собою області, а громадяни мають припиняти свій бізнес? Чи не вийде врешті-решт так, що від карантину повмирає більше людей, ніж від коронавірусу? Нас постійно лякали тим, що коронавірус принесуть заробітчани, а насправді заразу привезли vip-відпочивальники, зокрема - з п'яної сходки українських і російських олігархів. Зрив посівної, відсутність валютної виручки за зерно, смерть малого і середнього бізнесу, знищена логістика - далеко не повний перелік наслідків того, що українська еліта не вміє мити руки і дотримуватися особистої гігієни.

Дивіться "Без цензури" - проєкт журналістських історій на Youtube спеціально для Цензор.НЕТ. Нічого особистого - тільки факти.


Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184342
 
   
 Топ коментарі
 
Мало того что Коломойский нас грабит, так теперь ещё и заражает Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину - Цензор.НЕТ 5319
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Я давно повторяю, что зря смеялись над Кличко. Он не Цицерон, конечно, но по мозгам квартальцам фору даст.
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по одному?
лікарня лише для віпів?з апаратами швл?

уявімо ситуацію
хтось вирубає рубильник... Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 5049
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Ці "туристи" окупували всю лікарню в Києві і вимагають від лікарів особбливих умов лікування. Хотілося б щоб вони в повній мірі відчули всю нашу медицину на собі, до розвалу якої вони теж причетні. Якщо хтось з цих мудаків виживе від коронавірусу, то їх мають добити ногами.
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Был Гаврила наш дебилом, стал Гаврила подлецом!(а может он сам в ВИП палатах подрабатывать будет вышибалой! если, вдруг, народ проснется и разбудит заразных випов!)
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Тотальна зрада...просто до сліз. Ніколи такого не було, і ось знову...
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Україна мабуть єдина в світі країна де паханів нашої мафії та злодіїв в законі задля милозвучності називають олігархами. Совкова лицеміцрна звичка до замовчування і окозамилювання тягнеться від самого верху до самого низу. От з таким підходом ми і маємо те, що маємою
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Олігархи, вони і в Африці олігархи.
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Партія ЄС передала в лікарні апарати штучної вентиляції легень. А партія "Слуга народу" передала туди своїх хворих нардепів, яких будуть лікувати цими апаратами...
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Клиника Eurolab скрыла положительные тесты на коронавирус
Частная клиника Eurolab известного бизнесмена Андрея Пальчевского скрыла от санитарных служб информацию как минимум о 4 положительных результатах тестов на коронавирус.
Как сообщают источники OBOZREVATEL в правоохранительных органах, их сдали четверо украинцев после недавних посещений Куршевеля.
По данным нашего собеседника, по состоянию на 23 марта трое из четырех пациентов находятся в реанимационном отделении Александровской больницы, их жизнедеятельность поддерживается аппаратами искусственного дыхания.
"Формально, тесты отправили на повторное исследование в Германию, и они там дали ожидаемо положительный результат. Правда, немцы отправили ответ не только к Eurolab, но и санитарным службам нашего государства. Поэтому теперь к Пальчевскому много вопросов, ведь все эти селебритис, они публичные и небедные люди, у них охранники, водители, прислуга, дети, и пока Eurolab в течение 4-х дней скрывал данные тестов, многие заражались. Теперь надо проверять десятки людей", - отметили собеседники.
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Так как же так то? Со слов гидранта не ОН!!!! МЫ все президенты!!!!! А виталя....виталя очевидно не верит в коронавирус, так как по его мнению вирус не может носить корону, блоху подковать - было , а вот корону для вируса изготовить....не, не может быть.
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пусть в Феофанию едут , там всё красиво и чисто , гробы качественные
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Брєд. Тисячі заражених заробітчан приїхали та спокійно розповсюджують. Просто "медикам" до них нема діла, а иліту поголовно перевірили і за фактами попадань в дивом недознищені інфекційні відділення лікарень вичислили частину хворих з них.
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"Коронавирус из Куршавеля: как олигархи заразили Украину." - Ивана Баканова заметили в Куршевеле: фото - скольких Баканов заразил?
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Так их теперь соберут в одном месте , так от них проще будет избавиться Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 7274
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Самое время ******* эту мразоту! Убежать у них не получится.
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Киевляне ну вы в курсе куда надо идти , если что Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 2613
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Ну що,кияни,вам можна тільки поспівчувати.... Коронавірус із Куршевеля: як олігархи заразили Україну - Цензор.НЕТ 3370
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