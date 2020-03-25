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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 На Тернопільщині 8 лабораторно підтверджених випадків Сovid-19

У Тернопільській області підтверджено 8 випадків інфікування Сovid-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

"Станом на 18 годину 25 березня, в Тернопільській області лабораторно підтвердили 8 випадків COVID-19. Захворіло ще двоє жителів Монастириського району, житель села Швейк, якому 62 роки, і житель Монастириська, якому 63 роки", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обласна лікарня Тернопільщини відмовилася приймати 41-річну медсестру з COVID-19, - родичі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184338
 
 
 Топ коментарі
 
Та ж сама хрень, одне одоробло приїхало з вірусом і заразило все село, у нас таких вже два.
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Не забулись ще що у нас війна. Чи для зєбілів вона вже закінчилась?
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Китайские тесты подтвердят все что угодно.Даже болезнь глупцов с галактики Андромеда.
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ошибаешься, у тебя даже мобила с Китая, хотя яблоко (они давно уже производятся в поднебесной), они намного лучше во всем
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у китайцев медицина нулячая.Даже хуже украинской.А телефоны они собирают а не изобретают
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Но вот как-то получилось так, что при нулячей медицине Китая умерло 2 процента от заразившихся, а при "передовой" медицине Италии 9%. Может уровень медицины не только оснащением VIP-палат определяется?
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Розкажіть це китайським операторам мобільного зв'язку...)
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в подєбесной , но на заводе яблока а не в китайском подвале яухвея ... сами китайци могут повторить всё что угодно внешне ...но содержание ...сами знаете ...хотя возможно и не знаете привыкли к дерму ...
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Твой коммент осень информативен и важен!
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Вот вам и бесконтрольные эшелоны эвакуированных!
Большое спасибо нашему спасителю Шмыгалю!
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то есть весь январь спокойно ездили туда сюда.В Италию бусики каждое воскресенье приезжали и уезжали.И не вымерла Украина.А тут срочно начался уже почти в апреле рост инфицированых.Похоже на постановку в лучших традициях КГБ.
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Я обычно с недалёкими не общаюсь, но если, где-то там слышал, то грип вызывает пневмонию. Думаю это не сложно понять.
Так вот показатель заболевших пневмонии у нас пока не увеличился, об этом говорят пока ещё пустые больницы (дай бог, чтобы так и осталось). Ну а ты в своём восполненном воображении можешь рисовать число 100500 раз!
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Вряд ли. "Смелые" итальянцы сидят дома и боятся. У них пару дней назад был праздник, так как количество жертв снизилось, но вчера опять началась трагедия. Они точно всякую чушь в нете писать не будут - там реальная паника. А это либо кацапка, либо завезенная Зелей заробитчанка.
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В Италии начали умирать в марте. Какое отношение к этому имеют бусики в январе?
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а завтра он тебя будет с ног валить и ему пофиг что ты бессмертный
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Тогда тебе нужно анализы сдать и всех с кем ты контактировал и маму.
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...В киевских медицинских учреждениях будут созданы особые условия для лечения от коронавируса VIP-пациентов. Соответствующий приказ разослал в столичные больницы Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации, передает Bihus.Info.В приказе речь идет о лицах, в отношении которых осуществляется государственная охрана, по сути - это все чиновники высокого уровня, сказано в материале.
В определенном Департаментом списке - 17 медицинских учреждений, среди которых Александровская больница, Детская клиническая больница №7 и Киевский городской центр детской нейрохирургии.
Среди главных требований - отдельные, изолированные от других помещений, палаты площадями не менее 13 квадратных метров с затененными окнами. Палаты должны иметь удобные коммуникации с операционным, диагностическим блоками, а также с другими отделениями. Также предусмотрено наличие отдельного резерва лекарственных средств и развертывание отдельных сестринских круглосуточных постов в вышеуказанных палатах или возле них. Еще заведениям приказали зарезервировать отдельные операционные и обеспечить их необходимыми лекарствами, медицинскими средствами и оборудованием.
Специальные требования Департамент прописал и к профессиональному составу бригад медицинской помощи для VIP-пациентов. В них должно быть по четыре человека - врач, двое фельдшеров и водитель. Все они должны иметь опыт работы в заведениях экстренной медицинской помощи не менее 5 лет. Если таковых не найдется, то бригады должны формироваться из «наиболее квалифицированных медицинских работников».
Круг людей, которые будут пользоваться VIP-режимом, в приказе определен как «лица, в отношении которых осуществляется государственная охрана». Государственная охрана по закону предоставляется целому ряду должностных лиц, в частности - президенту, премьер-министру, генпрокурору, председателю Конституционного суда, министру иностранных дел и тому подобное.
Однако нередко президенты персональными распоряжениями выделяют госохрану и лицам, не включенным в определенный законом перечень. Соответственно, в список «особых» больных, согласно приказу, может попасть широкий круг людей. Так, например, госохраной пользуются бывший глава Службы безопасности и его первый заместитель - Василий Грицак и Виталий Маликов, экс-начальник Офиса президента Андрей Богдан и экс-премьер Арсений Яценюк. Всего по состоянию на конец 2019 таких лиц было около двух десятков. Однако сегодня этот перечень скорее существенно расширился после кадровых изменений в Офисе генпрокурора и Кабмине.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367945-vip_medbrigady_i_otdeljnye_palaty_kievskim_boljnitsam_prikazali_gotovitj_uslovija_dlja_priema_osobyh_patsientov
...
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Много букв . здесь столько никто не читает .
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Да не будет нормальный человек вставлять текст на всю страницу
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Ви з Америки? Я особисто в це не вірю. В лікарнях дуже мало обладнання.
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далась вам та Америка ...особисто для вас можу змінити проксі ... у 2006 матір поховав ...вона місяць у лікарні лежала ...тому з нашою медициною добре знайомий ...а зараз взагалі страшно думати що робиться ...але для своїх там завжди були і палати затишні і обладнання знаходилося ...а лікарі ...вони теж різні є як і решта людей ...тому хороших мало
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Можно и вип-места на кладбищах выделить.
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Не забулись ще що у нас війна. Чи для зєбілів вона вже закінчилась?
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вона для їх і не починалася ...їм що соросприди що ********** , аби халява і трахш від МВФ ...мізків думати невистачає чим закінчується безплатний сир
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Ну завезли из цыганской Италии .Нужно границы на вьезд в Украину перекрывать, а потом уже внутри страны ублюдки долбаные
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Коли чую про "циганську Італію" від представника культури якутського митця,то регочу пів години...
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Та ж сама хрень, одне одоробло приїхало з вірусом і заразило все село, у нас таких вже два.
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а когда vip палаты закончатся - будут ********* в коридорах класть? За такое реалити шоу можно будет и пару монет подкинуть
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