 На Тернопільщині 8 лабораторно підтверджених випадків Сovid-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Тернопільського штабу по боротьбі з коронавірусом.

"Станом на 18 годину 25 березня, в Тернопільській області лабораторно підтвердили 8 випадків COVID-19. Захворіло ще двоє жителів Монастириського району, житель села Швейк, якому 62 роки, і житель Монастириська, якому 63 роки", - сказано в повідомленні.

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