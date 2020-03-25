 Від початку доби 25 березня ворог на Донбасі зробив 7 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п'ять обстрілів, а саме:

двічі поруч із Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін і гранатометів різних систем;

в районі населеного пункту Красногорівка - з ручного протитанкового гранатомета;

поруч з Пісками - з 82-мм міномета і автоматичного станкового гранатомета.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм - 3 міни;

поруч із Кримським - зі 120-мм мінометів - 20 мін.

Сьогодні, 25 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

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