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 Від початку доби 25 березня ворог на Донбасі зробив 7 обстрілів, втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" було здійснено п'ять обстрілів, а саме:

  • двічі поруч із Авдіївкою - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
  • поблизу Водяного - з мінометів калібру 82 мм - 5 мін і гранатометів різних систем;
  • в районі населеного пункту Красногорівка - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поруч з Пісками - з 82-мм міномета і автоматичного станкового гранатомета.

Два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

  • неподалік Оріхового - з міномета калібру 120 мм - 3 міни;
  • поруч із Кримським - зі 120-мм мінометів - 20 мін.

Сьогодні, 25 березня, в результаті ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає. Підрозділи Об'єднаних сил, які обороняються, використовували наявні вогневі засоби і дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь".

Читайте також: Найманці РФ 5 разів обстрілювали позиції українських воїнів на Донбасі з початку доби, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184337
 
 
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