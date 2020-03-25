 Літак за новою партією тестів і засобів індивідуального захисту з Китаю для України відправлять 26 березня, - Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Плануєтьсяще декілька таких партій з-за кордону", – повідомив Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів. До цього часу Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.

"Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

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Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.

"За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами. Це дасть змогу збільшити кількість досліджень", – наголосив Кирило Тимошенко.

Крім того, він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики. Вони дають змогу швидко зрозуміти, чи варто людині проходити більш глибоке тестування в лабораторії з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції. Експрес-тести вже надійшли медикам та Держприкордонслужбі й на сьогодні покривають їхню потребу.

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Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

"Ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти", – пояснив він.

Кирило Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

"Також декілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони виготовлятимуть мінімум по дві тисячі костюмів на день. З нашого боку ми звертаємося до всіх виробників, які можуть виготовляти медичні засоби захисту – маски, костюми, рукавички, – з проханням максимально швидко запускати це виробництво та постачати в аптечні мережі або медзаклади", – закликав заступник керівника Офісу президента України.