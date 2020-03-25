EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Події, Здоров'я
  1535  71
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) Китай (546) тест (43) Тимошенко_Кирило (23) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Літак за новою партією тестів і засобів індивідуального захисту з Китаю для України відправлять 26 березня, - Офіс президента

У четвер, 26 березня, Україна відправить зафрахтований казахський літак до Китаю, який має доставити в Київ наступну партію медичного вантажу.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

"ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Плануєтьсяще декілька таких партій з-за кордону", – повідомив Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів. До цього часу Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.

"Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі", – зазначив заступник керівника Офісу президента.

Читайте також: Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.

"За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами. Це дасть змогу збільшити кількість досліджень", – наголосив Кирило Тимошенко.

Крім того, він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики. Вони дають змогу швидко зрозуміти, чи варто людині проходити більш глибоке тестування в лабораторії з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції. Експрес-тести вже надійшли медикам та Держприкордонслужбі й на сьогодні покривають їхню потребу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу" Дубінський заявив про можливу причетність заступника голови ОП Тимошенка до зникнення 750 тис. коронавірус-тестів, - волонтерка Сегеда

Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.

"Ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти", – пояснив він.

Кирило Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.

"Також декілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони виготовлятимуть мінімум по дві тисячі костюмів на день. З нашого боку ми звертаємося до всіх виробників, які можуть виготовляти медичні засоби захисту – маски, костюми, рукавички, – з проханням максимально швидко запускати це виробництво та постачати в аптечні мережі або медзаклади", – закликав заступник керівника Офісу президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184331
 
 
 Топ коментарі
 
Фонд зеленського урочисто передав мінестерству охорони здоров'я допомогу у вигляді 10 тон масок клоуна.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Фонд зеленського урочисто передав мінестерству охорони здоров'я допомогу у вигляді 10 тон масок клоуна.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно посилати Мрію, щоб взяти побільше вантажу, а то в Іл-76 багато не влазить!
 показати весь коментар
 
 
Пусть зеленый расскажет, где 750 000 тестов делось с прошлого самолета
 показати весь коментар
 
 
что-то мне подсказывает, что они ушли в РФ через Донецк
 показати весь коментар
 
бо всі маски від вірусу фонд зелєнського продав! Зокрема і в братній Китай! по 5 і 15 долярів за штучку..
 показати весь коментар
 
тепер ясно хто маски і тести китайські викрав Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1888
 показати весь коментар
 
 
по дорозі в Китай Зе бубочку з лісапєдом забрали? Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 570
 показати весь коментар
 
 
Знову 90% вантажу в дорозі загубиться? Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 4633
 показати весь коментар
 
 
Обіцяних десять мільйонів дуже розумно було розділити на кілька партій. Це ж кожного разу буде новий привід для піару. Бо ж інакше Mizuho прогнозує від'ємний рейтинг.
 показати весь коментар
 
То,й,що, знов українцям,нічого недістанеться! Все розкраде Зе й його шобла,й пихне на ринок по тисячі баксів за тест
 показати весь коментар
 
 
Ті маски шо ЗЕ продав туди привезе назад?
 показати весь коментар
 
 
Украина больна. И причем конкретно. Сепаратизм и коллаборация зашкаливают аж закрай. Следующая стадия команды Ермак-Зеленский - это приглашение из Кремля врачей - вирусологов в Киев для срочного лечения всех незаболевших предательством...
 показати весь коментар
 
 
Мы можем производить свои тесты,зачем за ними лететь????Ах.да-откатов же не будет....
 показати весь коментар
 
 
Якщо возити по 250 тис, можна відправити мопед.
 показати весь коментар
 
 
Просто удивительная статистика.
закупили 10 млн тестов, самолет привез 250 000 тестов, а в Украину попало 50 000 тестов.
 показати весь коментар
 
 
Как бл... оплата в гривнах собственного государственного борта может быть больше оплаты в долларах чужого коммерческого (!!) аналогичного борта?!?! Почему одни слова, почему ни одной цифры и назовите марку казахского самолета, как он может быть меньше ИЛ-76 гно грузить больше?!?!
 показати весь коментар
 
 
Де наш стратегічний партнер США, чому Україна отримує допомогу від тоталітарного совкового Китаю?
Слава Бендері!
 показати весь коментар
 
 
Основний торговий партнер тоталітарного Китая США, слава педофілу з Кремля.
 показати весь коментар
 
 
Переклад: після продажу стратегічних запасів масок ми не можемо відновити його, а також налагодити відповідне виробництво бо всі працівники відправлені на карантин. Закупити також нема за що бо у бюджеті дира.Самолет за новой партией тестов и средств индивидуальной защиты из Китая для Украины отправят 26 марта, - Офис президента - Цензор.НЕТ 1669
 показати весь коментар
 
 
просто він в своїй голові (ну, назвем це так) вже епідемію закінчив
 показати весь коментар
 
Що ти мелиш, кацапсина? Ти вже попросив пробачення у Кадиркіна?
 показати весь коментар
 
Германия и Швейцария открыли пункты приема мазков на коронавирус Corona Drive In, сда Источник: https://censor.net.ua/p3184278
А Это КОГДА БУДЕТ ? К концу марта успеете?
 показати весь коментар
 
 
А у нас типа не делают защиту? Смешно. До карантина по всему миру отправляли, а теперь реэкспорт по завышенным ценам.
 показати весь коментар
 
А куда делись 10 млн. тестов (не знаю каких - то ли экспресс, то ли ПЦР), о которых говорил Зеленский? Он же президент, а не балабол, к тому же не лох. Или лох? Или нас за лохов держит.
Куда вы, зе-вонючки, 10 млн. тестов заныкали?!
 показати весь коментар
 
 
Заткнись уже, шут гороховый! Привози в Украину тесты и маски МОЛЧА! Вот привезешь- ПОТОМ ПОПИАРИШЬСЯ, какой ты "добытчик"- вывез из Украины со своим Гандочуком все маски (включая госрезервовские) по цене 10 центов в тот же Китай (и не только), а завозишь по 1 баксу (минимум)! Иначе ПЕРЕХВАТЯТ у тебя тесты и маски ДРУГИЕ СТРАНЫ (как это было в первый раз)- те, где руководители ДЕЛАЮТ, а не ПИС*ЯД!!!
 показати весь коментар
 
 
...Обращается больных много. У всех похожий нехитрый рассказ: был неделю-две назад в Франции, Испании, Швеции, Венгрии (итальянцев у меня не было), приехал здоровым, а через несколько дней началась простуда. ОК. Все боятся, это понятно. Дома родные, дети. Приезжают с просьбой сделать тест на коронавирус. И тут начинается полный бред.
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран… (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
 показати весь коментар
 
 
всё верно, пцр-тесты надо беречь. для проверки депутатской скотобазы
 показати весь коментар
 
 
в кінці місяця буде інвентиризація, може бути недостача Вам зе курвам недовго залишилось
 показати весь коментар
 
 
Экспрессы все отрицательные, а ПЦР - все положительные
 показати весь коментар
 
Треба лікарям тихенько дати пару тих тестів хімікам.Вони швидко виявлять що там,на що реакція(чи не реагує взагалі ні на що)
 показати весь коментар
 
Сформували б декілька фокусних груп безсимптомних в різних регіонах - протестували, скільки з них мають вірус, скільки вже перехворіло та мають антитіла, як робили японці. Щоб мати реальну картину в Україні.
 показати весь коментар
 
После кремлевского комуно-фашистского террористического государства, Китай на втором месте, а по закрытости первое, здесь лицедей залез в глубокую жо.у, но крайний будет народ.
 показати весь коментар
 
а что, у Украины своих ресурсов нет делать какие то маски и халаты одноразовые, это же не самолеты, и не машины..
просто снова барыги купят втридорога, а разницу положат в себе карман.. бизнес на крови продолжается..
 показати весь коментар
 
Дайте Врачам возможность без политики выполнять свою работу.
 показати весь коментар
 
а от така ситуація в районі - Чернівецької...- напевне "середньотемпературна" по Україні...

"Для пациентов с подозрением на коронавирус выделили одну городскую больницу, которая в случае пика эпидемии может стать таким себе лепрозорием для взрослых больных коронавирусом, и детскую инфекционную. Но уже возникают вопросы, а где размещать больных с другими заболеваниями. Прямо говоря, все, что не похоже на коронавирус, стараются по максимуму лечить дома", - говорит медик.
В районах вообще все печально, по словам местных докторов. Врачи жалуются на полную незащищенность и отсутствие элементарного - масок.

"В Вижницкой районной больнице в реанимации лежат две женщины с пневмонией и температурой под 40. Медперсонал обратился к начальству, на что ответ был агрессивным и было сказано, что кому что-то не нравится, можете писать заявление на увольнение и еще пойдете под статью за то, что распространяете врачебную тайну", - такая запись была в черновицком паблике.
 показати весь коментар
 
а также значительное количество обычных трехслойных медицинских масок, которые на протяжение 3 месяцев успешно продавали за границу, а теперь возим самолетами, посчитайте кто нибудь себестоимость такой маски на складе у нас и завезенную из за тридевять земель.
 показати весь коментар
 
по прежнему говорю что готов сопровождать борт в китай за мед. оборудованием.
 показати весь коментар
 
а де той мільйон тестів, шо петя привіз? хтось їх бачив? )))
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору