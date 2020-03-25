 Літак по нову партію тестів і засобів індивідуального захисту з Китаю для України відправлять 26 березня, - Офіс президента

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
"ПЛР-тести постачаються в Україну партіями. Першим рейсом – військовим літаком – з Китаю було доставлено 50 тисяч ПЛР-тестів. Завтра вантажитиметься новий борт, на якому прибуде 100 тисяч тестів. Додатково з Південної Кореї впродовж двох днів в Україну надійде ще 100 тисяч таких тестів. Таким чином, ми матимемо вже 250 тисяч ПЛР-тестів. Плануєтьсяще декілька таких партій з-за кордону", – повідомив Кирило Тимошенко.
Крім того, за його словами, вже почалося виробництво вітчизняних тестів для проведення полімеразної ланцюгової реакції, які надійдуть до медустанов орієнтовно за 10 днів. До цього часу Україна забезпечена запасом імпортних ПЛР-тестів.
"Тобто на першому етапі ми матимемо близько мільйона тестів для полімеразної ланцюгової реакції. Якщо у якийсь момент ми зрозуміємо, що динаміка епідемії почала сповільнюватися й нам не потрібна така кількість ПЛР-тестів, ми зупинимо закупівлі", – зазначив заступник керівника Офісу президента.
Він зауважив, що нині всі регіони України вже отримали необхідні ПЛР-тести та реагенти для проведення досліджень зразків біоматеріалу.
"За нашою інформацією, сьогодні в кожній області мають запрацювати лабораторії з ПЛР-діагностикою. Ми їх забезпечили необхідними системами тестування, обладнанням та реагентами. Це дасть змогу збільшити кількість досліджень", – наголосив Кирило Тимошенко.
Крім того, він нагадав, що в Україну першим рейсом з Китаю доправлено 250 тисяч експрес-тестів для швидкої діагностики. Вони дають змогу швидко зрозуміти, чи варто людині проходити більш глибоке тестування в лабораторії з використанням методу полімеразної ланцюгової реакції. Експрес-тести вже надійшли медикам та Держприкордонслужбі й на сьогодні покривають їхню потребу.
Заступник керівника Офісу президента України зазначив, що чергова партія медзасобів з Китаю прибуде в Україну найближчими днями.
"Ми зафрахтували вантажний літак казахської компанії, що обійдеться Україні дешевше, ніж польоти великого військового Іл-76. Борт вилетить з Астани сьогодні вночі. У четвер опівдні він має приземлитися в Китаї та почати завантаження. Зараз склад у Китаї завантажений на три польоти", – пояснив він.
Кирило Тимошенко повідомив, що черговим рейсом в Україну має бути доставлено 280 тисяч респіраторів, 30 тисяч захисних костюмів, а також значна кількість звичайних тришарових медичних масок, які невдовзі надійдуть на аптечні склади та в мережі аптек.
"Також декілька компаній в Україні вже налагодили виробництво захисних медичних костюмів – вони виготовлятимуть мінімум по дві тисячі костюмів на день. З нашого боку ми звертаємося до всіх виробників, які можуть виготовляти медичні засоби захисту – маски, костюми, рукавички, – з проханням максимально швидко запускати це виробництво та постачати в аптечні мережі або медзаклади", – закликав заступник керівника Офісу президента України.
https://www.youtube.com/watch?v=QZ0KHjSQZdo
закупили 10 млн тестов, самолет привез 250 000 тестов, а в Украину попало 50 000 тестов.
https://www.youtube.com/watch?v=9PmL78UaV98
Слава Бендері!
А Это КОГДА БУДЕТ ? К концу марта успеете?
Куда вы, зе-вонючки, 10 млн. тестов заныкали?!
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран… (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
просто снова барыги купят втридорога, а разницу положат в себе карман.. бизнес на крови продолжается..
"Для пациентов с подозрением на коронавирус выделили одну городскую больницу, которая в случае пика эпидемии может стать таким себе лепрозорием для взрослых больных коронавирусом, и детскую инфекционную. Но уже возникают вопросы, а где размещать больных с другими заболеваниями. Прямо говоря, все, что не похоже на коронавирус, стараются по максимуму лечить дома", - говорит медик.
В районах вообще все печально, по словам местных докторов. Врачи жалуются на полную незащищенность и отсутствие элементарного - масок.
"В Вижницкой районной больнице в реанимации лежат две женщины с пневмонией и температурой под 40. Медперсонал обратился к начальству, на что ответ был агрессивным и было сказано, что кому что-то не нравится, можете писать заявление на увольнение и еще пойдете под статью за то, что распространяете врачебную тайну", - такая запись была в черновицком паблике.