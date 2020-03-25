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Все про:карантин (1103) Конотоп (40) Сумщина (393) Семеніхін (23) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 На Сумщині зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом, - мер Конотопа Семеніхін

В м. Конотоп Сумської області виявлено перший випадок інфікування новим коронавірусом COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.

"У Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання коронавірусом. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району. На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина притомна і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", - написав Семеніхін.

Зазначається, що жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат. Також взято ще додаткові аналізи і відправлено в лабораторію м.Суми.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184329
 
 
 Топ коментарі
 
у общества верящих в плоскую землю и антипрививочников, появились конкуренты
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Возможно дети/внуки, которые вернулись с заработков...
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Істерика від віруса посилюється тим, що наявність грошей не рятує від нього, люди рівні перед ним, що декого бісить.
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у общества верящих в плоскую землю и антипрививочников, появились конкуренты
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Еххх, если бы только они дохли. А так суки заражают других. Это биомусор все этих антипрививочники, плоскоземцы, это деградированые отбросы
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Мабуть тому,що наприклад аміші, не вірять у вакцини і не роблять їх, у них кількість випадків аутизму дорівнює 0..
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У вас точная статистика есть? А какая чиcленность амишей в процентном отношении к остальным людям
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Їх кілька сотень тисяч..аутізм відсутній..а у продвинутих вакцинованих сусідів частота, якщо не помиляюсь, 1 зі 100..
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Ссылку на исследование выложите и не одно желательно. Очень интересно почитать
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Сша може собі дозволити 100-300 000 невакцинованих амішів..
якщо 90-95 відсотків популяції країни вакциновано..

Україна,в якій вакцинація останні десятиліття проводилась туго,не потягне ще стільки довбойо
антивакцинаторів
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Случаев аутизма у амишей нет потому что они не верят в вакцины? Так амиши и в аутизм не верят. И может быть даже не верят что Земля шарообразной формы.
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Я не вважаю вакцинацію абсолютним злом..але фінансова спокуса іноді робить її саме такою..тому у нас кілька років не було антірабічної вакцини(смертність 100%), зате масово завозили від кору,де смертність не перевищує і відсотка..бо цікавіше пару сотен тисяч вакцин купити ніж декілька сотен..
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Засунь этот высер давно уже поехавшего кукухой филосОфа, работающего на полставки в ФСБ, в свой задний карман
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Таких даунов реально в концлагерях жечь нужно. Это быдло антипривичное несет угрозу человечеству
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спочатку конкретній країні..

у мусульман з подібними придурками-оригіналами поступають просто..
відкривають Коран ,і..
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если для тебя данные с сайта МОЗ Италии это высер ФСБ, то лечи голову
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Там дешевая манипуляция с левых сайтов, но для зебилов с одной извилиной, конечно пойдет
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Выводы :

если бабка жила в забитом селе и не ездила отдыхать в Испанию через Милан, то очевидно, что заразу она подхватила у себя в селе.

Это значит, шо вирус давно среди нас и все эти маски до сраки
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Такое впечатление, что вирус проплатил гигантское количество джинсы. Весь вечер на манере как гритси.. На Сумщине зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, - мэр Конотопа Семенихин - Цензор.НЕТ 7876
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Істерика від віруса посилюється тим, що наявність грошей не рятує від нього, люди рівні перед ним, що декого бісить.
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давайте вже починайте реальні цифри публікувати, а не оту локшину, що ви навішуєте
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Обойдёмся без поздравлений, пожалуй.
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Это кого то удивляет? Зеленое стадо запустило в Украину десятки тысяч потенциально зараженных людей...НАРУШИВ ЗАКОН..
И придет время это стадо за это ответит..

Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
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Ни каких документов о том что люди здоровы...у тех десятков тысяч нет..
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Сотні тисяч, 80 тис це лиш ті, що заїхали за допомогою МЗС, а так певне від 0,5 до 1 млн.
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А стадо вместо того, чтобы сидеть дома, лазит по городу и заражает
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Министры здравоохранения...скалецкая и емец...санитар ляшко...уже реально заработали себе срок...
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Где если не в церкви бабуля хватанула эту заразу?
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Возможно дети/внуки, которые вернулись с заработков...
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Київські лікарні отримали "інструкцію", як приймати віп-персон - міністрів, генпрокурора та інших (зокрема і тих, хто має незаконну держохорону). Кожному потрібна ОКРЕМА медбригада і кімната мінімум 13 квадратів. І щоб цілодобово біля них чергували.
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Треба додати, щоб до 1 квітня всі вже були в палатах.
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бабка заразилась явно не на огороде...
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Вот как этот случай может быть первым? Конотоп, конечно, узловая ЖД-станция, но бабке 76 лет, а расстояние от села Казачьего до Конотопа 25 км и ни слова о пребывании бабки за границей. По околице села проходит дорога, соединяющая Конотоп с другим районным центром Кролевец. Соткудова у бабки коронавирус?
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Первый случай непорочного за... заражения
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она заразилась от внука-медика, который обследовал больных вернувшихся с заграницы! Внук переносчик!
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Ну это только во-первых, причём, скольких ещё заразил внук-медик-переносчик? Остаётся во-вторых - скольких односельчан заразила бабка (церковь, магазин, соседи и т.д., и т.п.)? А в итоге имеем то, что и должно было произойти - туристы и заробітчани навезли и ещё навезут столько коронавируса, что у всех из глаз потечёт.
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Это явно не «первый случай заболевания» в Сумской области, а первый случай выявления в области CoVid-19. Во-первых, в село за 25 км от Конотопа в стороне от оживлённых автомагистралей коронавирус как-то добрался. Во-вторых, 22.03.2020 (воскресенье) на православный праздник «40 Святых» чтобы 76-летняя сельская бабка не сходила в церковь - быть такого не может, не говоря о магазине, общении с соседями и прочее. Пару недель и "Весна покаже, хто де срав"©.
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если заболела бабулька в глухом селе, то этого коронавируса в Украине уже просто до жопы.
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