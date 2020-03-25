 На Сумщині зафіксовано перший випадок захворювання коронавірусом, - мер Конотопа Семеніхін

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив мер Конотопа Артем Семеніхін, інформує Цензор.НЕТ.
"У Конотопі щойно діагностували перший випадок захворювання коронавірусом. Жінка 76 років з села Козацького Конотопського району. На даний момент перебуває в реанімації ЦРЛ. Вживаємо всіх необхідних заходів. Людина притомна і підключена до апарату штучної вентиляції легенів", - написав Семеніхін.
Зазначається, що жінці зробили два тести на наявність у неї COVID-19. Обидва показали позитивний результат. Також взято ще додаткові аналізи і відправлено в лабораторію м.Суми.
якщо 90-95 відсотків популяції країни вакциновано..
Україна,в якій вакцинація останні десятиліття проводилась туго,не потягне ще стільки
довбойо
антивакцинаторів
у мусульман з подібними придурками-оригіналами поступають просто..
відкривають Коран ,і..
если бабка жила в забитом селе и не ездила отдыхать в Испанию через Милан, то очевидно, что заразу она подхватила у себя в селе.
Это значит, шо вирус давно среди нас и все эти маски до сраки
И придет время это стадо за это ответит..
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
15 лікарень і 2 заклади. Це тільки на Київ.