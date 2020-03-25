 На Великдень - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт УГКЦ.
Блаженніший Святослав вважає, що віруючих треба заохочувати якомога більше користуватися трансляціями церковних богослужінь, які священнослужителі мають забезпечити з храмів і соборів.
"Страсні і великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві правляться без участі віруючих - заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати віруси", - сказано в повідомленні.
Крім того, у Великий четвер УГКЦ не буде проводити обряд обмивання ніг, а у Велику п'ятницю не стане проводити ніяких процесій.
"У неділю Великодня відправи проводити, по можливості, на вулиці. Не робити процесій - ні в храмі, ні навколо храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, згідно з санітарними нормами певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувати тільки священнослужителі та співаки. Всі інші мають залишитися на вулиці", - додали в УГКЦ.
Якщо ж карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома. Великодні кошики в такому випадку також будуть освячені за допомогою онлайн-трансляцій.
"Прикладом цього нам має стати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто з'єднується з ним за допомогою радіо і телебачення", - запевнив Блаженніший Святослав.
Бути достойними християнами, як і 90% громадян нашого союзника США.
І не рабам совкового тєлєвізора, судити їх.
Перевірте.
Давно идут убытки- обработка мозгов идет через интернет,а не через молитвы во храме.
Да и верующие в основном пожилые ,лет через 10 - 20 традиционные собрания и молитвы исчезнут .
А что Папа что Гундяй- кого хочешь выбирай... Отмирающие структуры цивилизации...
Правительство жестко контролирует цены и наполнение магазинов . Весь ассортимент есть
Правительство контролирует ситуацию жестко
Лохи там, учились бы в украинских барыг...
Так что все самое 'интересное', думаю, через две недели после Пасхи начнётся.
- "так, Іди настали, але не закінчились"(і того ж дня Великий Цезар помер)
Далеко куцому до зайця! Если кратко...
В этом месте взоржал как конь... РПЦ вон советует нарушать карантин и ходить на б-гослужения. Чем приближают свою паству к могиле. Про другие церкви тоже могу всякого рассказать. Типа педофильских скандалов в Ватикане.
Или вот в моём городке была церковь свидетелей пятнадцатого дня Заратустры (название изменено по этическим соображениям). То все их активности сводились к тому, что надо переписать хату на церковь.
Или вот "пастор" Сандей Аделаджа. Погуглите. Он призывал верить в Б-га, а строил почему-то пирамиду.
Так что давайте не обобщать.
Это как КПСС, которую никак не осмелятся игнорировать.
Пускай веруют после работы и на общественных началах...
***...а куда ложить корзину-возле роутера или возле монитора?
в Бога пробачення просити і дома можна... аби ікона намолена була і свчка яскраво горіла...
як попустить - тоді і у церкву збігаємо...
для нашого ж блага...пересидіти чумку вдома...
хаджеммолебном. Результат немного предсказуем - счастливые гробовщики не успевали загребать верунов.
http://www.ateism.ru/article.htm?no=2595
Далеко нам до розвинених країн...