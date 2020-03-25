EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2745  77
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) Великдень (90) УГКЦ (63) Шевчук Святослав (39) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 На Великдень - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав

Глава Української греко-католицької церкви блаженніший Святослав (Шевчук) радить у зв'язку з коронавірусом у Страсний тиждень і на Великдень молитися онлайн, не цілувати плащаниці, а служби проводити на вулиці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сайт УГКЦ.

Блаженніший Святослав вважає, що віруючих треба заохочувати якомога більше користуватися трансляціями церковних богослужінь, які священнослужителі мають забезпечити з храмів і соборів.

"Страсні і великодні служби цього року в усій Католицькій Церкві правляться без участі віруючих - заради безпеки, щоб зменшити контакт між людьми і не поширювати віруси", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Люди повертатимуться з Італії на Великдень, через це проникнення в країну коронавірусу може збільшитися, - імунолог Лапій

Крім того, у Великий четвер УГКЦ не буде проводити обряд обмивання ніг, а у Велику п'ятницю не стане проводити ніяких процесій.

"У неділю Великодня відправи проводити, по можливості, на вулиці. Не робити процесій - ні в храмі, ні навколо храму. Якщо владики вважатимуть за можливе, згідно з санітарними нормами певної країни, служити в храмі, то в ньому мають перебувати тільки священнослужителі та співаки. Всі інші мають залишитися на вулиці", - додали в УГКЦ.

Якщо ж карантин цього вимагатиме, слід брати участь у богослужіннях через трансляції, залишаючись вдома. Великодні кошики в такому випадку також будуть освячені за допомогою онлайн-трансляцій.

"Прикладом цього нам має стати Папа Римський, який благословляє людей на площі Святого Петра у Ватикані, і це благословення поширюється також на тих, хто з'єднується з ним за допомогою радіо і телебачення", - запевнив Блаженніший Святослав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184326
 
   
 Топ коментарі
 
У попов сплошные убытки в этом сезоне😂
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
У попов сплошные убытки в этом сезоне😂
 показати весь коментар
 
 
"рука попа махать устала" (кадилом в смысле). а паралельно "не уставала рука берущая"
 показати весь коментар
 
 
Люди не пытались не кормить посредников для общения с богом?
 показати весь коментар
 
 
О, ну як тут без хору печерних атеїстів.

 показати весь коментар
 
 
Можливо вашому богу жертва потрібна кровава,щоб вірус минув. Заріжете йому вівцю ,чи свиню,продвинутий віруючий
 показати весь коментар
 
 
УГКЦ буде молитись навіть підпільно, досвід є!
 показати весь коментар
 
 
Треба як ви на колінах планувати і картинки цілувати-то ******* і сильно модно?Ви серьозно?
 показати весь коментар
 
Ні.
Бути достойними християнами, як і 90% громадян нашого союзника США.
 показати весь коментар
 
Аа,то ви насправді не вірите,ви просто хочете бути подібними на США.Правда дивно,що деякі раби плазують на колінах перед персонажами з єврейських притч,а біблію в житті не читали.
 показати весь коментар
 
Християни діти Господа.
І не рабам совкового тєлєвізора, судити їх.
 показати весь коментар
 
Вас дуже хвилює те, що стверджують бабці на лавочці про Вас ?

 показати весь коментар
 
А буддисти,мусульмани і решта не діти бога,тільки християни і євреї,бо господа для християн вигадали?
 показати весь коментар
 
Бог один для христян, мусульман і юдеїв.
Перевірте.
 показати весь коментар
 
конфликт вера-знание. шоб перестать кормить посредников нужно перестать верить и начать думать ))
 показати весь коментар
 
 
Все священники мошенники и ряженые клоуны.
 показати весь коментар
 
 
У попов сплошные убытки в этом сезоне😂

Давно идут убытки- обработка мозгов идет через интернет,а не через молитвы во храме.
Да и верующие в основном пожилые ,лет через 10 - 20 традиционные собрания и молитвы исчезнут .
 показати весь коментар
 
Пожертвования тоже виртуальные. Молитесь сильнее за прекращение пандемии, а то не ездить вам на меседесах.
 показати весь коментар
 
 
це ти про свого Гундяя ...

А что Папа что Гундяй- кого хочешь выбирай... Отмирающие структуры цивилизации...
 показати весь коментар
 
отэць павло против и проведает каждого на кухне с личным хором...
 показати весь коментар
 
 
Це заява відповідального глави Церкви. І порівняйте її з думкою попів масковскага пріхода.
 показати весь коментар
 
 
Возможно, там не 'думка', а задача - чтобы Украину захлестнулась волна заболевших
 показати весь коментар
 
 
1. В Словакии продукты в магазинах цен не изменили .
Правительство жестко контролирует цены и наполнение магазинов . Весь ассортимент есть
 показати весь коментар
 
 
Я специально провела маркетинг - цены в Словакии не изменились
Правительство контролирует ситуацию жестко
 показати весь коментар
 
 
бо рабиновичи у них работают парикмахерами и часовщиками...
 показати весь коментар
 
 
София, ну почему же , если в Словакии все так замечательно , вы все принеслись в Украину ? Это вопрос не только к вам, но и к Хорошковскому
 показати весь коментар
 
Потому что у меня в Украине бизнес - и прекратите ТУПИТЬ
 показати весь коментар
 
Всем , которые возвратились в Украину, и которых вы клеймили здесь, тоже здесь имеют бизнес или, как минимум, жильё . Так что прекратите тупить вы!
 показати весь коментар
 
В Америці більшість товарів щоденного призначення продається зі скидками. Більше продав, більше заробив.
 показати весь коментар
 
 
1. В Словакии продукты в магазинах цен не изменили .

Лохи там, учились бы в украинских барыг...
 показати весь коментар
 
Сейчас народ на Пасху ломанется пасочки святить, чтоб Бог сберёг от коронавируса,опять же таки расцеловаться нужно по-христианскому обычаю трижды.
Так что все самое 'интересное', думаю, через две недели после Пасхи начнётся.
 показати весь коментар
 
 
Оптимістично, меня здається на Великдень всі вже будуть по хатам ховатись.
 показати весь коментар
 
 
Православіє англійською перекладається, як ортодокси(ortodox). Тобто те, що не реформувалось з часу "царя гороха". І чомусь так склалось, що саме в православних країнах - повна дупа. А в країнах з реформованим християнством - процвітання
 показати весь коментар
 
 
Хто зна Іван, щось не заздрю зараз італійцям з іспанцями.
 показати весь коментар
 
 
Католицтво теж не є перфектним. Краще, як на мене, створити власну, українську реформовану християнську церкву. Що буде позбавлена забубонів минулого, візьме досвід реформованих церков, але залишить наші, етнічні особливості. Чому ні?
 показати весь коментар
 
Молодець Ваня, в принципі саме час цим зайнятись. На Пасху - молитва онлайн, - глава УГКЦ Святослав - Цензор.НЕТ 8532
 показати весь коментар
 
 
Точно - власну церкву! З блекджеком і шлюхами!
 показати весь коментар
 
То тобі, до сигаретного Поцрєарха, Гундяя.
 показати весь коментар
 
знаєш історію про Цезаря і провидця?
- "так, Іди настали, але не закінчились"(і того ж дня Великий Цезар помер)
 показати весь коментар
 
А в країнах з реформованим християнством - процвітання

Далеко куцому до зайця! Если кратко...
 показати весь коментар
 
Украина поставлена на паузу... вся жизнь только онлайн...
 показати весь коментар
 
 
Нафик те церкви? Эти уроды кому-нибудь помогли?
 показати весь коментар
 
 
Раньше они людей хоть на кострах сжигали,а сейчас совсем бесполезные трутни.
 показати весь коментар
 
 
Це помилка. Церкви потрібні. Люди ********* в цьому світі, втрачають сенс життя, довіру до людей. Одинока людина не встоїть проти викликів долі і часу. Людині треба суспільна підтримка. І цю підтримку надає церковна громада. Церква не порадить людині поганого. І підтримає в складну годину
 показати весь коментар
 
"Церква не порадить людині поганого"
В этом месте взоржал как конь... РПЦ вон советует нарушать карантин и ходить на б-гослужения. Чем приближают свою паству к могиле. Про другие церкви тоже могу всякого рассказать. Типа педофильских скандалов в Ватикане.
Или вот в моём городке была церковь свидетелей пятнадцатого дня Заратустры (название изменено по этическим соображениям). То все их активности сводились к тому, что надо переписать хату на церковь.
Или вот "пастор" Сандей Аделаджа. Погуглите. Он призывал верить в Б-га, а строил почему-то пирамиду.

Так что давайте не обобщать.
 показати весь коментар
 
 
Скільки ДЕСЯТКІВ мільйонів знищили АТЕЇСТИ?
 показати весь коментар
 
Ну бачите,ще одне твердження того,що дурнів винищити не можливо
 показати весь коментар
 
Нафик те церкви? Эти уроды кому-нибудь помогли?

Это как КПСС, которую никак не осмелятся игнорировать.
Пускай веруют после работы и на общественных началах...
 показати весь коментар
 
Хочете сказати Андрій, що в Мадриді кожен березень каток переробляють в трупарню?
 показати весь коментар
 
 
Зебилы, переформатируйте своего евробубочку... к чему не прикоснется - обречено на гибель... оманского шейха уколомпоцал, Нотр Дам де Пари запиндюрил, украинское президентство гибнет. Идея страны в смартфоне - загнал вплоть до богослужений, но, по сути, ничего хорошего... вот уж точно, дай дураку в руки х*й хрустальный, он и его разобьет, и руки порежет... шота делать надо...
 показати весь коментар
 
Пасхальные корзины в таком случае также будут освящены посредством онлайн-трансляций.



***...а куда ложить корзину-возле роутера или возле монитора?
 показати весь коментар
 
 
дякуємо за поради...
в Бога пробачення просити і дома можна... аби ікона намолена була і свчка яскраво горіла...
як попустить - тоді і у церкву збігаємо...
для нашого ж блага...пересидіти чумку вдома...
 показати весь коментар
 
 
Как Попа Климент .... лечил чуму многотысячным хаджем молебном. Результат немного предсказуем - счастливые гробовщики не успевали загребать верунов.
 показати весь коментар
 
 
Всі хто каже,що він вірить в бога,має на увазі єврейського бога.
 показати весь коментар
 
 
Цивилизованные люди - в отличие от РПЦ и Филаретки.
 показати весь коментар
 
 
УГКЦ - найпрогресивніша і найрозумніша церква України . Залишилось тільки на людський календар перейти , по якому люди живуть .
 показати весь коментар
 
 
УГКЦ - найпрогресивніша і найрозумніша церква України

Далеко нам до розвинених країн...
 показати весь коментар
 
ХРИСТИЯНСТВО ЗДОРОВОЇ ЛЮДИНИ! на відміну від ПГМ (праваславіє галавнова мозга!)
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору