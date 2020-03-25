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 Молдавський священник заразився коронавірусом після поїздки в Почаївську лавру

У священника з молдавського міста Штефан-Воде діагностували коронавірус. На початку березня він подорожував в Україну для відвідування Почаївського монастиря.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Сotidianul.

"Священник отримав позитивний результат на COVID-19, його поміщено в лікарню Міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту. Наскільки я знаю, дружина священника має негативний діагноз. Що стосується дітей, результат ще очікується", - сказав керівник Центру громадської охорони здоров'я в Дубоссарах Андрій Казацок.

Поліція зараз встановлює всіх осіб, які мали контакт зі священником, щоб перевірити їх на наявність COVID-19.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Іон Кіку повідомив, що після паломництва в Почаївську Лавру коронавірусом заразилися 8 молдаван.

Читайте також: Правоохоронці перевіряють інформацію про паломників із Молдови в Почаєві з коронавірусом: "Людей з ознаками ГРВІ ніхто не бачив"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184322
 
 
 Топ коментарі
 
а нехрен ездить в сатанинский гадюшник московитских попов
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Там дорогий штамм, куршавельский, у нас простіше.
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Нема чого пертися в РПЦ.
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а нехрен ездить в сатанинский гадюшник московитских попов
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Да. "Он не Тимошка, видит немножко". И соответственно реагирует
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Зараженный коронавирусом священник УГКЦ контактировал с 500 прихожанами. Пути Господни неисповедимы.
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Піп,ікони....Дивно... Скоріше парафіянок - мацкальський же,ж
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Цей гадюшник закрити а кацапню виселети на історичну родину. Їх там забагато розплодилось
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А в УПЦ можно переться, ну или в мечеть? Это кашерно? В Одессе кстати только синагоги закрылись, все остальные еще бабло скирдуют.
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В українські Храми можна і треба йти.
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Неделю назад моя знакомая ходила на службу. Бабушки целовали крест и руку священника. Так что здесь я с Вами точно не соглашусь - не нужно никуда ходить, нужно избегать общественных мест. Церковь тоже к ним относится. Вы про Саудовскую Аравию слышали? Даже они отменили все массовые богослужения. Думаю, это о чем-то говорит.
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Мабуть бабуся ходила у церкву Московського патріархату, бо митрополит ПЦУ Епіфаній ще на початку, як тільки з'явились перші хворі, закликав не цілувати ікони, а причастя отримувати у одноразовий стаканчик або у долоню.
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Нет. Я когда заказывал там сорокоуст, проверял. В списке храмов ПЦУ он есть. Эпифаний говорит много правильных вещей. Но, видать, не все священники выполняют его рекомендации.
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Предстоятель Православної церкви України Епіфацій закликав вірян утриматись від відвідувань храмів на період карантину, а богослужіння у Михайлівському золотоверхому соборі, а також богослужіння у Видубецькому монастирі можна дивитись онлайн.
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тобто гундяевские молитвы нэ працюють?
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Дивна ситуація, вже не перший молдаванин хапає цей вірус в Почаєві, а там хворих нема офіційно.
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чувствую, что через полгода в Лавре все тунели будут засеяны мощами эрпэцэ-шных попов Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 5429
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не обов"язково підхватив в монастирі...міг десь бухаючи по дорозі
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то що цим молдаванам короновірусом намазано в цій лаврі...... пруть і пруть Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 8752
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сейчас вообще нечего соваться на западную Украину. Туда столько заробитчан вернулось... Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 7161
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Там дорогий штамм, куршавельский, у нас простіше.
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Зараз взагалі час нікуди не пхатись.
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Первые заразившиеся 4 молдавских прочанина в Почаеве были еще с месяц назад, до начала всех событий. Нужно спрашивать московских попов, где они нагрешили.
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Стремный Дролик, а то что в Киев куршавельские турЫсты вернулись, вместе с бл...ми и обслугой, тебя не волнует?
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Филарет недавно о содомии в РПЦ говорил, совпадение?
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такие случаи всегда надо умножать на 2 - т.е. уже 2 тамошних попа вычёркиваем.
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про тих я там вже писав
Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 708 Fjall_Raven
исходя из опыта прошлых лет должно быть 16.
23.03.2020 13:28
ОтветитьМне нравится 1))
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А чего наши не заражаются в Почаеве? Наших просто никто не тестирует?
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Ватамана Усика срочно в Почаев отправить, - он говорит надо молиться и причащаться, - пусть причаститься, дурень ватаголовый
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Зеленского со всей партией Слуг урода туда направить!
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А він вже освячений .Не бере таких даунів.
Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 3873
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История повторяется дважды - сначала в виде трагедии, потом в виде фарса.
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После гундяевских сатанистов там дезинфекцию напалмом проводить надо будет
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Занапастили москалі лавру. Треба її позбавити цього лиха.
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У наших чинуш не хватает ума закрыть принудительно все храмы включительно с кацапской конторой под названием УПЦ МП?
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А то что он каждый день целуется у себя с сотней прихожан, настоятелей, то таке... Молдавский священник заразился коронавирусом после поездки в Почаевскую лавру - Цензор.НЕТ 4452
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Бо дібіл . Чого до москалів пертися ? Яка то в сраці церква , як там самі фсб-шники і їх агенти і всі в рясах і з пяними мордами .
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РПЦ розповсюджувач зарази, так само як і куршавелівські торгові партнери наших улюблених клоунів
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Предстоятель Православної церкви України Епіфаній у зв'язку із впровадженням на території України карантину звернувся до українців та закликав дотримуватись приписів, які пропонує Міністерство охорони здоров'я. Він зазначив, що час карантину можна використати для духовного врівноваження, також це є можливістю для усіх у період Великого посту переосмислити стиль свого життя.
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