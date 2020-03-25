 Хворий на коронавірус житель Луганщини контактував із народним депутатом, у якого раніше виявили COVID-19, - голова ОДА Гайдай

Про це Гайдай повідомив на брифінгу 25 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
"Людина контактувала з народним депутатом, який раніше захворів на коронавірус", - заявив Гайдай.
У найближчого оточення хворого, за словами Гайдая, симптомів поки немає.
"Думаю, він стане першою людиною (на Луганщині - ред.), який невдовзі одужає після хвороби. Пік хвороби вже пройшов, лікарі говорять про позитивну динаміку. Уже більш-менш стабілізувалася температура - вже немає температури 38-39, вже 37 з копійками. Але динаміка позитивна", - розповів голова ОДА.
За даними hromadske, йдеться про Олександра Романівського - громадського діяча і бізнесмена з Рубіжного, який є також головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина".
Ймовірно, йдеться про народного депутата з депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус. Він був обраний до Верховної Ради від 114 округу, що на Луганщині.
Отак і довіряй "Довірі" !
Что мы делаем? Я одеваю защитный костюм. Смотрю пациента и делаю экспресс-тест на вирус. Все тесты за сутки отрицательные. У меня. Все отрицательные у моих коллег за прошлые дни. Все отрицательные у коллег из других больниц за эти дни. Везде по Киеву. А сделали мы этих тестов кучу. Странно. Иду к начмеду, оказывается, этот вопрос уже подняли все главные специалисты в комиссии по коронавирусу, вынесли решение что тесты или бракованные или вообще фальсификация. Доложили наверх. И МОЗ принимает решение закупить еще тестов сейчас на 8 млн грн! И там еще китайский миллиардер дает нам 80 млн на закупку экспресс тестов. Чувствую себя дураком… что говорить людям….
Ладно. С цитотестами понятно. Фуфло. Честно говорю пациентам, что отрицательный результат ничего не означает, надо обследоваться нормально, методом ПЦР. Для этого нужно госпитализироваться. ОК. Некоторые соглашаются. И тут я узнаю вообще жесть!
При подозрении на к-вируc согласно последнему приказу МОЗ Украины человеку сначала берется тест на грипп и другие респираторные вирусы методом ПЦР. На это уйдет около 2-х дней. Лаборатория у нас есть, делаем сами. Относительно быстро. Потом, если все будет отрицательно мы передаем материал в Лабораторию СЭС и она повторно проверяет анализ на грипп и еще 13 вирусов. За 5 дней! И заметьте, никакого анализа на к-вируc! И если все отрицательно, а пациент еще в больнице, ему сделают тест на коронавирус. И только тогда мы узнаем, заразный он или нет. На мой вопрос почему так сложно??? Зачем??? Ответ шедевральный: пцр тесты очень дорогие. Их надо беречь… На 8 миллионов закупать фуфло не дорого, а пцр анализ дорого? Дайте мне справку, что я не баран… (київський лікар-інфекціоніст, бажає зберегти анонімність)
тестрезультат