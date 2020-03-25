 Хворий на коронавірус житель Луганщини контактував із народним депутатом, у якого раніше виявили COVID-19, - голова ОДА Гайдай

Про це Гайдай повідомив на брифінгу 25 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.

"Людина контактувала з народним депутатом, який раніше захворів на коронавірус", - заявив Гайдай.

У найближчого оточення хворого, за словами Гайдая, симптомів поки немає.

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"Думаю, він стане першою людиною (на Луганщині - ред.), який невдовзі одужає після хвороби. Пік хвороби вже пройшов, лікарі говорять про позитивну динаміку. Уже більш-менш стабілізувалася температура - вже немає температури 38-39, вже 37 з копійками. Але динаміка позитивна", - розповів голова ОДА.

За даними hromadske, йдеться про Олександра Романівського - громадського діяча і бізнесмена з Рубіжного, який є також головою Луганського обласного відділення партії "Батьківщина".

Ймовірно, йдеться про народного депутата з депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова, у якого підтвердили коронавірус. Він був обраний до Верховної Ради від 114 округу, що на Луганщині.