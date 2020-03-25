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 "Найскладніші проблеми в найпростішому", - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду, під час якої поспілкувався з мерами обласних центрів та головами ОДА. До наради в режимі онлайн також приєдналися прем'єр-міністр Денис Шмигаль і головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Найскладніші проблеми в найпростішому, - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу 01

Учасники обговорили питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з COVID-19, що були озвучені регіонами після першої селекторної наради 22 березня.

"Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень", – сказав Глава держави.

Заступник керівника Офісу Президента й секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко детально розповів про те, як відбувся розподіл масок, комбінезонів, тестів, апаратів ШВЛ, які прибули в Україну літаком з Китаю в ніч проти 23 березня.

"Вчора ми викупили потрібні реагенти, і сьогодні о 10-й ранку вони були доставлені в регіональні лабораторії. Наші вірусологи консультують лабораторії щодо використання наданих засобів напряму – в телефонному режимі чи онлайн", – повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звернувся до Зеленського з вимогою відмовитися від створення "консультативної ради" з ватажками терористів

На нараді також порушили питання функціонування продовольчих ринків.

Володимир Зеленський зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті, наголосивши на тому, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.

"Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально", – наголосив Президент.

Окремо з Прем’єр-міністром було обговорено соціальну підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків, які необхідні регулярно, а також можливість посиленої відповідальності для осіб, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і посол КНР Сяньжун обговорили питання протидії поширенню коронавірусу. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184314
 
   
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Йому чупачупс в морду хіба вліпити, во дурник "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 1161
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И ни слова от него про то как надо беречь и не продавать маски. Странно.
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Вам, конечно, из Америки виднее.... А что, о продаже масок за границу в начале марта сообщили СМИ? Вы об этом знали? Или маски вывозили тайно. По 1 гр. 20 коп за штуку, чтобы налоги "оптимизировать"...
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Перестаньте писать про цього кацапа, що він з Америки! Це кацап з Росії!
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Посади с конфискацией марадера радуцкого ,гниды ,верните стыренные средства защиты !! Для 🤢🤡💩🎪🐲🐛клоунов пир во время «чумы 21 века»
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И презерватив на голову не надел. Как ни стыдно, господин Гарант?
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Эротический компромат? Шо Моника Зелински не только на флейте Клинтона играла? "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 3763
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Нує в нього потяг до цього. Доголосувалися. Гоміки вибрали такого ж самого "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 3728
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Недарма ж богдан тулився до ЗЕ -просто очевидно!
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еротичний компромат на прихильників не подіє-----скажуть він простий,як і ми.
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Якось у малоросів отак буде усе оце:

2010 - "ну и че, шо Янукович сидел, я и сам сидел"
2019 - "ну и че, шо Зеленский наркоман, я и сам наркоман"
...
2020 - "ну и че, шо Зеленский п*дорас, я и сам п*дорас"
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Якщо ******* оприлюднить, як узеленського "Пьєр д'Ачелло потрапляв у пердедряги з лисими ґанґстерами", які там були "перестрілки м'ясними кулями у темних тонелях" та "чорні реп-батли на задньому дворі" - чесно кажучи, навряд чи буду здивований.
Просто ще один гімняний штрих до копро-портрету.
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Виконані обіцянки Зеленського:
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.

(с)
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латексный костюм на селекторное совещание не забыл одеть?
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в латексном костюме Мендель, под столом.
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в латексном костюме Мендель, под столом-вишукує короновірус!!!
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Сдача Украины кремлевскому окурку идет успешно.
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селекторка- более высокая ступень развития нашего видосиконелоха
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Ясный пень. В самом простом. Просто нужно перестать вирусом болеть. И деньги с бюджета пи**ть. Издай указ, Осел. Приказую, вирус стой раз два! . И все.
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фотограф не айс...
Карлика почти не видно...
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и к тому же гарант левой рукой лицо трогает, что он ей трогал раньше ? ...
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Предлагаю услуги клоуна. Кому еще не надоел основной Кловун.
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ЗЕленовірус (це я про 73% довбойобів), гірше за коронавірус.
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У дебилов всегда так. В простом - сложные прблемы, а в сложном - просто катастрофа.
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рібят, а хто ж його вибирав? пишіть сюди - цікаво буде...
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***** подсунул. Не иначе. Бо кого не спроси - никто за него не голосовал
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інформаційна кампанія спільно з засРашками - факт!
мені цікава сама мотивація... на що воно (оте все стадо) сподівалося???
зараз тільки заторкни цю тему наживо: очі круглі, ротом повітря хапає - наче всреться!!
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" на що воно (оте все стадо) сподівалося?"
ну так известно на что. Они ж это не стесняясь в фисбучиках всяких писали. Что то, что они по уши в говне - это не они виноваты, а Порошенко. Щас у него и других олигархов деньги заберут и им, болезным, отдадут. Кому в виде субсидий и пособий, а кому и просто так. И вот приедет добрый Зеля на велике, из говна их вытянет, отмоет, денег даст. И все заживут счастливо.
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Єге ж.. зараз народ миттю схаменеться і побіжить за твоїм Петрусем, стрімко підвищуючи його і без того захмарний рейтинг. Невже ти тикий, м'яко кажучи, "недалекий", що насправді віриш у подібну маячню??
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Та хто ж добровільно зізнається, що його зґвалтував цап...
(третя стадія вже настала в турборежимі)

"Найскладніші проблеми в найпростішому", - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 7193
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шкода, що кількість вподобайок під хрестиками не позначається...
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Сайтер Ютьюба Дима Камикадзе вбросил видос с обращением Путлера к РАБссияннцам по поводу короновируса.Это надо видеть ребята.
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Чихать в транспорте или в магазине опасно. Осел довел зетипиллов до истерики. Начиная с Санжар.
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да блин, пукать в транспорте нельзя, чихать теперь тоже нельзя... Господа, вы звери...
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Пердіти вже можна - 10 пасажирів у салоні, все норм.
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Для эффективной борьбы с короновирусом необходимо: Это - массовое тестирование - массовый карантин - массовая госпитализация тяжелобольных - массовая финансовая помощь населению - массовая финансовая помощь бизнесу в части выпадающих доходов и т.д... Но, у нас особый путь. Массовые похороны? Да, ЗеБуин !?
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На фото -без средств защиты.А сами призывают.Бравада?
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*****@*****74783320 1 ч

На работе только что дали заполнить листок.
На случай пандемии и моей эвакуации собщить кому из родных.
Телефон, имя, майл.
А так же мои данные на случай закрытия завода что бы я не приезжал.
Все очень сурьезно.
Это законы военного времени..
Чую я вся эта байда надолго..
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В США перед продавцами ставят плексиглас,чтобы уменьшить прямое попадание.Нам нужно тоже.Сети и крупные магазины просто обязаны.Тоже водителям Такси и автобусов троллейбусов,трамваев. У нас такое в аптеках и банках,обменках.
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Лікарні ні можуть купити плівку поліетиленову 150 мкр для облаштування запон в коридорах, а ви про плексиглаз! Во довели земудаки державу своєю безпорядністю "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 552
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Больницы Харькова на содержании Гепы-земудака.Он строит сортиры по 20 млн,а лестницы - по 200млн.И кто у из нас прав?
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Значить народ хоче сортири по 20 млн а не маски. Совок повинен здохнути "Найскладніші проблеми в найпростішому", - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу - Цензор.НЕТ 1146
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Уже и писать что то про Зедибила не хочется. Оно просто ничтожество.
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Вы шо, серьезно думаете шо можно отсидеться в кустах от вируса? Прекращайте панику. Выходите на работу. Открывайте магазины киоски транспорт. Прекращайте доводить ситуацию до абсурда.
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Ви усвідомлюєте наслідки для людей? А якщо смороду почнуть вболівати та помирати так, що нинішні борошна та жахи здаватимуться дрібничками?
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"Большинство вопросов - к Министерству здравоохранения. Самые сложные проблемы в самом простом - достаточном количестве средств индивидуальной защиты, дезинфекторов, аппаратов искусственной вентиляции легких ", - сказал Зеленский.

Ну можна від ни охиріти від тих зейоббіків! А ЯКИЙ БЮДЖЕТ ВИДІЛЕНО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВЯ??
ЧОМУ МЕНШИЙ, НІЖ НА СЕБЕ, РІДНИХ? "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 4250
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От же ж гіндін. "Стлатегіцьно мифлити воно не мозе, бе-бе-бе". Тьху, який гидомир! "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 1018
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судя по Клмичку то заразы там мама не горюй "Самые сложные проблемы в самом простом", - Зеленский провел селекторное совещание с регионами по вопросам противодействия коронавирусу - Цензор.НЕТ 5381
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Курва, а чому армія на передку голодує?
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перефразирую бубочку : наши сложные проблемы не "в самом простом", а в простейших у власти
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необходимо строить новую вертикаль власти, старая вертит Зеленским и нами
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зелений лиходій ще має право відкривати свого рота після всього що накоїв ?
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Мендельдоно, скажи Бубочці, нехай не пхає руки в рота, поки карантин не закінчиться!
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Любитель простых решений сложных вопросов. Дурак.
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