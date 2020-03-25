 "Найскладніші проблеми в найпростішому", - Зеленський провів селекторну нараду з регіонами з питань протидії коронавірусу. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Учасники обговорили питання вирішення проблем щодо непоширення та боротьби з COVID-19, що були озвучені регіонами після першої селекторної наради 22 березня.
"Більшість питань – до Міністерства охорони здоров’я. Найскладніші проблеми у найпростішому – достатній кількості засобів індивідуального захисту, дезінфекторів, апаратів штучної вентиляції легень", – сказав Глава держави.
Заступник керівника Офісу Президента й секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко детально розповів про те, як відбувся розподіл масок, комбінезонів, тестів, апаратів ШВЛ, які прибули в Україну літаком з Китаю в ніч проти 23 березня.
"Вчора ми викупили потрібні реагенти, і сьогодні о 10-й ранку вони були доставлені в регіональні лабораторії. Наші вірусологи консультують лабораторії щодо використання наданих засобів напряму – в телефонному режимі чи онлайн", – повідомив він.
На нараді також порушили питання функціонування продовольчих ринків.
Володимир Зеленський зауважив, що лише на місцях можна визначити, наскільки небезпечні й потрібні водночас ці ринки в населеному пункті, наголосивши на тому, що під час поширення інфекції коронавірусу такі торговельні майданчики становлять небезпеку, особливо для людей старшого віку, котрі там найчастіше й купують продукти.
"Великі ринки треба закривати одразу. Але раптом у маленьких містечках немає магазинів, і ці базарчики є основним джерелом харчових продуктів, треба думати, як вийти з такої ситуації. Біля ринків можуть бути патрулі, які, наприклад, обмежуватимуть кількість людей. Прошу регіони поставитися до цього питання відповідально", – наголосив Президент.
Окремо з Прем’єр-міністром було обговорено соціальну підтримку медичних працівників та соціально незахищених верств населення, постачання ліків, які необхідні регулярно, а також можливість посиленої відповідальності для осіб, які порушують самоізоляцію, приїхавши з-за кордону.
Петр Порошенко 6 марта пришел на допрос в ГБР
Порошенко убежден, что Украина идет путем уничтожения независимости
Чумак отвергает обвинения в затягивании дела Порошенко
Поздравляю всех женщин, которые защищают Украину
Фан-встреча" Порошенко с поклонениями озадачила украинцев
Петро Порошенко on Twitter: "Та не однаково мені
И ни слова от него про то как надо беречь и не продавать маски. Странно.
2010 - "ну и че, шо Янукович сидел, я и сам сидел"
2019 - "ну и че, шо Зеленский наркоман, я и сам наркоман"
...
2020 - "ну и че, шо Зеленский п*дорас, я и сам п*дорас"
Просто ще один гімняний штрих до копро-портрету.
1. Повернув заробітчан.
2. Держава існує лише у смартфоні.
(с)
Карлика почти не видно...
мені цікава сама мотивація... на що воно (оте все стадо) сподівалося???
зараз тільки заторкни цю тему наживо: очі круглі, ротом повітря хапає - наче всреться!!
ну так известно на что. Они ж это не стесняясь в фисбучиках всяких писали. Что то, что они по уши в говне - это не они виноваты, а Порошенко. Щас у него и других олигархов деньги заберут и им, болезным, отдадут. Кому в виде субсидий и пособий, а кому и просто так. И вот приедет добрый Зеля на велике, из говна их вытянет, отмоет, денег даст. И все заживут счастливо.
(третя стадія вже настала в турборежимі)
*****@*****74783320 1 ч
На работе только что дали заполнить листок.
На случай пандемии и моей эвакуации собщить кому из родных.
Телефон, имя, майл.
А так же мои данные на случай закрытия завода что бы я не приезжал.
Все очень сурьезно.
Это законы военного времени..
Чую я вся эта байда надолго..
Ну можна від ни охиріти від тих зейоббіків! А ЯКИЙ БЮДЖЕТ ВИДІЛЕНО НА ОХОРОНУ ЗДОРОВЯ??
ЧОМУ МЕНШИЙ, НІЖ НА СЕБЕ, РІДНИХ?