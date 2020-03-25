 Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що передовсім вона (Венедіктова. - Ред.) своя, сама для себе. Але наскільки вона буде незалежною, ми побачимо в найближчі кілька днів і за першими її рішеннями", - сказав Рябошапка.
"Хто її лобіював? Хто її привів в команду Володимира Зеленського? Це Руслан Стефанчук, з яким вони досить близько і давно знайомі. А хто лобіював? Мені складно сказати, чому президент прийняв саме таке рішення і чому призначили її. Я думаю, що це далеко не найкращий вибір", - додав він.
Рябошапка вважає, що в питанні його звільнення "збіглися інтереси багатьох людей": і тих, хто хотів зайняти його посаду, і тих, хто зайняв посаду Андрія Богдана, а також людей, які раніше делегували в органи прокуратури своїх протеже, яких в ОГП почали звільняти за несумлінність і непрофесіоналізм.
Також, за його словами, олігархи "відчули, що коли Офіс Генпрокурора разом з НАБУ можуть працювати ефективно, то можуть становити загрозу".
Рябошапка зазначив і "фактор політичний, коли треба було когось принести в жертву заради рейтингу".
Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.
17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, раніше виконувала обов'язки директора ГБР. Вперше в історії незалежної України цю посаду зайняла жінка.
ні, я розумію, що ви, 73/43%зебілів, дна ще не дістали...
Отдаленные блоки боевиков даже не в курсе были, что отступление.
Не говоря уже о том, что в Донецке к тому времени и без него были тысячи боевиков Оплота и Востока с танками и парой "Стрел".
Самоизолировалось вовремя в хоромы хранцузские, сиди не высовывайся, мразото.
Ты еще за юлдашевых не ответило, чмо.
Рябошапка, не лучший выбор сделал ты, когда заместо того, чтобы подписать- подписсывал...
3. за дело берутся Портнов и его шестерка Венедиктова.
Про це повідомили журналістам адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка після спілкування із слідчими Державного бюро розслідувань.
Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий Президент дав свідчення у цій справі, де фігурують так звані "плівки Труби".
Однак, як зазначають адвокати, нинішнє керівництво ДБР продовжує традиції попередника. А керує так званими "розслідуваннями" той самий слідчий Корецький, який став фігурантом скандальних "плівок Труби".
"У нас відбулась дуже конструктивна розмова в НАБУ. НАБУ зареєструвало справу про політичний тиск на Петра Порошенка у формі розслідування ДБР низки справ, які мають мету відволікти його від роботи у Верховній Раді. Ми надали всю інформацію і сподіваємося, що детективи зроблять все, що необхідно, щоб ця справа щодо політичного переслідування рухалась вперед. Для цього є всі підстави", - переконаний адвокат Ілля Новіков.
Розмову зі слідчими ДБР, яка стосувалась справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали беззмістовною.
"Слідчі мали кілька питань щодо того, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чомусь ці питання теоретичні - такі, як можна ставити студентам на екзамені - вони були до пана Порошенка. І чомусь необхідно задати було в форматі допиту. Знову був присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба з інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Він не був відсторонений - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту саму лінію і відпрацьовує ті самі інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи були порушені", - наголосив адвокат Новіков.
"Корецький кожного разу втручається в роботу слідчого. Він не є тим слідчим, який відповідає за ведення допиту, але він втручається, безпосередньо робить якісь ремарки. І це ненормальна ситуація", - зазначив адвокат.
Адвокат Ігор Головань зазначив, що черговий "фарс" у ДБР став ще одним доказом політичних переслідувань Петра Порошенка.
"Це вже перетворюватися на такий собі фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони знаходяться. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом Президента ще 5 лютого було змінено організаційну структуру, у ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення лишилися старі. Зі старими назвами посад", - зазначив Ігор Головань.
Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень "повірити їм на слово", що вони займають ті чи інші посади в ДБР.
"В ході цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердились факти численних нових порушень ДБР стосовно того, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Вже три кримінальні провадження передані за підслідністю і вилучені у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровані ДБР", - наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань. https://prm.ua/advokati-poroshenka-ninishnye-kerivnitstvo-dbr-tak-samo-vidpratsovuye-politichne-zamovlennya-yak-i-eks-direktor-truba/