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Все про:Рябошапка Руслан (348) Венедіктова (81)

 Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю

Колишній Генеральний прокурор Руслан Рябошапка вважає, що призначена на цю посаду після його звільнення Ірина Венедіктова - "не найкращий вибір".

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що передовсім вона (Венедіктова. - Ред.) своя, сама для себе. Але наскільки вона буде незалежною, ми побачимо в найближчі кілька днів і за першими її рішеннями", - сказав Рябошапка.

"Хто її лобіював? Хто її привів в команду Володимира Зеленського? Це Руслан Стефанчук, з яким вони досить близько і давно знайомі. А хто лобіював? Мені складно сказати, чому президент прийняв саме таке рішення і чому призначили її. Я думаю, що це далеко не найкращий вибір", - додав він.

Також дивіться: Підозра Порошенку - юридичний треш. Юрист, який себе поважає, не підписав би її. Венедіктова може - вона, цілком можливо, її готувала, - Рябошапка. ВIДЕО

Рябошапка вважає, що в питанні його звільнення "збіглися інтереси багатьох людей": і тих, хто хотів зайняти його посаду, і тих, хто зайняв посаду Андрія Богдана, а також людей, які раніше делегували в органи прокуратури своїх протеже, яких в ОГП почали звільняти за несумлінність і непрофесіоналізм.

Також, за його словами, олігархи "відчули, що коли Офіс Генпрокурора разом з НАБУ можуть працювати ефективно, то можуть становити загрозу".

Рябошапка зазначив і "фактор політичний, коли треба було когось принести в жертву заради рейтингу".

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

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17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, раніше виконувала обов'язки директора ГБР. Вперше в історії незалежної України цю посаду зайняла жінка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184313
 
   
 Топ коментарі
 
Ой, я тя умоляю, ряботряпка.
Самоизолировалось вовремя в хоромы хранцузские, сиди не высовывайся, мразото.
Ты еще за юлдашевых не ответило, чмо.
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Соросу не нравится Зеленский? Значит, я за Зеленского. Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 4385
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О, как обида на увольнение давить Рябошабку! Как розбрасался желчью!
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Лучший или не лучший выбор мы увидем со временем. По познается в сравнении!!!
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А що, може бути ще гірше?
ні, я розумію, що ви, 73/43%зебілів, дна ще не дістали...
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Звичайно що кум і людина без освіти головний прокулол -це звичайно крутіше!)))
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Порошенко так достав Х**ла, що х**лоботи досі гавкають.
Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 3207
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Беспрепятственный? Он всю технику в Славянске бросил, а входили в Донецк с ним дружковские и константиновские, которые тоже предпочли драпануть, вместе с техникой.
Отдаленные блоки боевиков даже не в курсе были, что отступление.

Не говоря уже о том, что в Донецке к тому времени и без него были тысячи боевиков Оплота и Востока с танками и парой "Стрел".
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Ой, я тя умоляю, ряботряпка.
Самоизолировалось вовремя в хоромы хранцузские, сиди не высовывайся, мразото.
Ты еще за юлдашевых не ответило, чмо.
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Соросу не нравится Зеленский? Значит, я за Зеленского.
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У вас з Соросом щось особисте, чи вплив ростб?
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Чисто зовнішне чи начитались страшилок?
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я просто вижу, что он создает людям проблемы по всему миру. как бы издевается над человечеством.
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ти, для початку, дочекайся відео з зельонскім.... ну, так, щоб потім соромно не було Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 4625
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Ну нет у клоуна никого нормального... Ни один порядочный человек с клоуном работать не будет.. одни отбросы...
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Вангую. Сьогодні виникне знову якась резонансне та дивовижна новина, яку запустять продюсери нашого найвеличнішого сцикла з кремля. Бо сьогодні новий мінск, і людям треба переключити увагу. Мандєль в хаалатику вже була, сивоха падала. Щось буде ще, треба переключити увагу людей
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"Не лучший выбор" рассуждает о не лучшем выборе...
Рябошапка, не лучший выбор сделал ты, когда заместо того, чтобы подписать- подписсывал...
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Венектиктова- это вообще НИКАКОЙ выбор. Лучший выбор- Сакварелидзе. Но заленая сопля с народом не считается. Она служит служит олигархам. Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 8637
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ну чого ж Сакварелідзе? в Грузії ще багато юристів, можна конкурс влаштувати для громадян Грузії - там же сільнєйша ж юридична школа!
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Всем суперпатриотам мерещится капитуляция .Монополизировали право на патриотизм.
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сліпі ніколи не прозріють.... так, як тупі, ніколи не зрозуміють.....
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А лоханулся таки Рябошапка с французской недвижимостью.
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Треба було зараз купляти, ціни впали.
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а може, зараз ще вигідно продати....поки є кому Венедиктова - не лучший выбор, - Рябошапка раскритиковал свою преемницу - Цензор.НЕТ 7261
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рябошапка так и не понял своего позорного увольнения, его просто пнули коленом из-за некчемности.
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Его пнули за то, что даже он не хотел портить свою потрёпанную репутацию, подписывая тот юридический бред, что они накатали на Пороха.
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Стефанчуки - були чи не найголовнішими і найзлющими ригами в Хмельницькому в 2004-му. Особливо в третьому турі.
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1. сначала Ермак легитимизирует ОРДЛО и вводит их "представителей" в украинский сегмент 2. эти "представители" выдвигают обвинения
Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю - Цензор.НЕТ 6121 3. за дело берутся Портнов и его шестерка Венедиктова.
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Исторически так сложилось, что валят власти стран активные руководители силовых ведомств. Поздравляю Зе, Венедиктова как раз приложит все свои старания в этом направлении. Ведь известно, что хуже дурака может быть только активный дурак.
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Вже три провадження, які порушили у ДБР проти Петра Порошенка, вилучені з Бюро через порушення підслідності, і це тільки початок.
Про це повідомили журналістам адвокати п'ятого Президента Петра Порошенка після спілкування із слідчими Державного бюро розслідувань.
Вони нагадали, що НАБУ порушило кримінальне провадження за фактом політичного переслідування Порошенка, і сьогодні п'ятий Президент дав свідчення у цій справі, де фігурують так звані "плівки Труби".
Однак, як зазначають адвокати, нинішнє керівництво ДБР продовжує традиції попередника. А керує так званими "розслідуваннями" той самий слідчий Корецький, який став фігурантом скандальних "плівок Труби".
"У нас відбулась дуже конструктивна розмова в НАБУ. НАБУ зареєструвало справу про політичний тиск на Петра Порошенка у формі розслідування ДБР низки справ, які мають мету відволікти його від роботи у Верховній Раді. Ми надали всю інформацію і сподіваємося, що детективи зроблять все, що необхідно, щоб ця справа щодо політичного переслідування рухалась вперед. Для цього є всі підстави", - переконаний адвокат Ілля Новіков.
Розмову зі слідчими ДБР, яка стосувалась справи щодо формування коаліції у Верховній Раді, адвокати назвали беззмістовною.
"Слідчі мали кілька питань щодо того, як функціонує українська Конституція, як формується коаліція у Верховній Раді. Чомусь ці питання теоретичні - такі, як можна ставити студентам на екзамені - вони були до пана Порошенка. І чомусь необхідно задати було в форматі допиту. Знову був присутній пан Корецький. Ми наполягаємо на цьому знову, що це людина, до якої безпосередньо звертався Труба з інструкціями. Який звітував перед Трубою про те, як вони роблять ці політичні справи. Він не був відсторонений - пан Корецький - від ведення цих справ. І на нашу думку це означає, що нинішнє керівництво ДБР фактично продовжує ту саму лінію і відпрацьовує ті самі інструкції, які відпрацьовував Труба, коли ці справи були порушені", - наголосив адвокат Новіков.
"Корецький кожного разу втручається в роботу слідчого. Він не є тим слідчим, який відповідає за ведення допиту, але він втручається, безпосередньо робить якісь ремарки. І це ненормальна ситуація", - зазначив адвокат.
Адвокат Ігор Головань зазначив, що черговий "фарс" у ДБР став ще одним доказом політичних переслідувань Петра Порошенка.
"Це вже перетворюватися на такий собі фарс. Тобто ми вже говорили і про місце їх розташування. Вони не могли назвати, в якому районі вони знаходяться. Потім ми з'ясовували їхнє посадове становище. Оскільки ми знаємо, що Указом Президента ще 5 лютого було змінено організаційну структуру, у ДБР з'явилися інші назви посад. Але посвідчення лишилися старі. Зі старими назвами посад", - зазначив Ігор Головань.
Він повідомив, що слідчі ДБР вимагали без відповідних посвідчень "повірити їм на слово", що вони займають ті чи інші посади в ДБР.
"В ході цих заходів, які важко назвати допитами, підтвердились факти численних нових порушень ДБР стосовно того, що вони навіть формально не мають права розслідувати низку кримінальних проваджень. Вже три кримінальні провадження передані за підслідністю і вилучені у ДБР. Вже ми знаємо точно, що як мінімум сім кримінальних проваджень незаконно без належних на те підстав зареєстровані ДБР", - наголосив адвокат Порошенка Ігор Головань. https://prm.ua/advokati-poroshenka-ninishnye-kerivnitstvo-dbr-tak-samo-vidpratsovuye-politichne-zamovlennya-yak-i-eks-direktor-truba/
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