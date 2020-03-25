 Венедіктова - не найкращий вибір, - Рябошапка розкритикував свою наступницю

Про це Рябошапка заявив в інтерв'ю Олесі Бацман, інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що передовсім вона (Венедіктова. - Ред.) своя, сама для себе. Але наскільки вона буде незалежною, ми побачимо в найближчі кілька днів і за першими її рішеннями", - сказав Рябошапка.

"Хто її лобіював? Хто її привів в команду Володимира Зеленського? Це Руслан Стефанчук, з яким вони досить близько і давно знайомі. А хто лобіював? Мені складно сказати, чому президент прийняв саме таке рішення і чому призначили її. Я думаю, що це далеко не найкращий вибір", - додав він.

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Рябошапка вважає, що в питанні його звільнення "збіглися інтереси багатьох людей": і тих, хто хотів зайняти його посаду, і тих, хто зайняв посаду Андрія Богдана, а також людей, які раніше делегували в органи прокуратури своїх протеже, яких в ОГП почали звільняти за несумлінність і непрофесіоналізм.

Також, за його словами, олігархи "відчули, що коли Офіс Генпрокурора разом з НАБУ можуть працювати ефективно, то можуть становити загрозу".

Рябошапка зазначив і "фактор політичний, коли треба було когось принести в жертву заради рейтингу".

Нагадаємо, 5 березня на своєму позачерговому засіданні 5 березня Верховна Рада проголосувала за проект постанови №3154 про висловлення недовіри Генеральному прокурору, що автоматично має наслідком його відставку.

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17 березня Верховна Рада дала згоду на призначення генеральним прокурором Ірини Венедіктової, раніше виконувала обов'язки директора ГБР. Вперше в історії незалежної України цю посаду зайняла жінка.