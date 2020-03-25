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 Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський

Понад два десятки депутатів від "Слуги народу" запропонували терміново прийняти закон про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Їхній колега Олександр Дубінський у Facebook розкритикував цю пропозицію, передає Цензор.НЕТ.

"25 (на момент публікації) депутатів Слуги народу вирішили повідомити всім, що закон щодо ПриватБанку - це найважливіший закон для держави на позачерговій сесії парламенту в умовах зупинки бізнесу, транспорту і економіки. Тому що без нього нам не дадуть кредит МВФ, який розкрадуть, як і всі попередні", - іронізує Дубінський і "підказує колегам", що на позачерговій сесії "люди чекають трохи інших рішень".

Він же розкриває очікування українців: компенсація втрачених доходів від карантину у вигляді податкових канікул для малого бізнесу; скасування частини або всього обсягу комунальних платежів для найменш захищених верств населення; захист орендарів квартир від виселення; збільшення виплат медичним працівникам; підвищення доступності соціальних продуктів; зниження ПДВ.

"І боротьбою з корупцією, нарешті. Починаючи від Нефьодова, і закінчуючи Порошенком і Гонтаревою, через пожадливість яких і бажання захопити 1+1 і націоналізували ПриватБанк. Але соросятськими мізками цього не зрозуміти. Тому що для цього потрібно бути громадянином, а не грантососом. Вангую, що наступний закон, який попросять підтримати соросята перед позачерговою сесією - продаж землі. Ним буде дуже зручно розраховуватися з МВФ після дефолту, який неминучий при діючій тупій економічній і податковій політиці і відсутності плану Б", - припускає нардеп.

Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо ПриватБанку, а інших рішень, - слуга народу Дубінський 01

Нагадаємо, нардепи від СН пропонують усіма способами уникнути дефолту, в тому числі, ухваливши законопроєкт про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Це відкриє шлях до кредиту МВФ.

Члени депутатської фракції "Слуга народу" орієнтуються на проведення позачергового засідання Верховної Ради в суботу, 28 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184312
 
   
 Топ коментарі
 
Еще один покемон с рукой коломойского по локоть в заду....
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Люди ждут дефолта, очколиз Коломойского?
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Дай угадаю. Порошенко его разворует? Кредит от МВФ все равно будет разворован. А люди ждут не закона по "ПриватБанку", а других решений, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 3018
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говорящая жопа коломойского искренне верит, что он самый талантливый манипулятор. лучше чем сирожа дуренко. и крутит туповатыми украинскими гражданами ну просто как захочет.
А мама таки любит скорость.
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Очередная сенсация этого придурка, и никто не обращает на него внимания, видимо у него есть ксива из психушки.
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Интересно, а кто будет воровать? Те, кто сейчас при власти? А кто у власти?
Как неудобно получается, вот только...
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Люди ждут, когда эта креатура Коломойского сдохнет!
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Це вже відвертий не "слуга народу", а ворог народу.
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Если говорящая обезьянка бабушки Бени стала брызгать слюной, значит "хорошие сапоги - надо брать"(с)
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Краще б ця ж2 працювала за здобутою освітою - електриком...
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За пів року просрали все що зроблено за 5 рокіів.
Кредит від МВФ все одно буде розкрадено. А люди чекають не закону щодо "ПриватБанку", а інших рішень, - "слуга народу" Дубінський - Цензор.НЕТ 4046
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продажа земли. Ей будет очень удобно рассчитываться с МВФ после дефолта, который неизбежен при действующей тупой экономической и налоговой политике и отсутствии плана Б", -Источник: https://censor.net.ua/n3184312

Опача. А вже і не зелені винуваті в тому що навесні 19 за розмови про дефолт покрутили б тільки пальцем біля скроні, а зараз всерйоз йдуть розмови як його уникнути.

Зебіки, а кто ето надєлал вмєстє?

Доречі так. Зебіки. Де ви. Ау!
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Потому что без него нам не дадут кредит МВФ, который будет разворован, как и все предыдущие"Источник: https://censor.net.ua/n3184312. А что будет с Дубинским, если "истерика 4х" не поможет? Языком в анусе босса едва ли отделается.
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