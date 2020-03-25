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Все про:культура (159) фінансування (589) Інститут книги (7) Український інститут (6) Денис Шмигаль (147) Коваль Олександра (3) УКФ (1)

 Це не просто заморожування досягнень останніх років, а відкат у 90-ті, - звернення керівників культурних інститутів через можливе урізання фінансування

Керівники культурних державних інститутів звернулися до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів для збереження галузі під час карантину.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в листі сказано, що у зв'язку з епідемією і запровадженням карантину культурна сфера опинилася під загрозою.

"Передусім, дозвольте запевнити, що ми як досвідчені управлінці розуміємо і підтримуємо доцільність обмежень, які дозволять запобігти колапсу медичної системи та зберегти здоров’я максимального числа громадян.

Водночас, інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність. Відмова від публічних подій – виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо – миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проекти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи і навіть настільки насущні потреби як охорону державної частини українського музейного фонду. Це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років, адже це звична загроза, стосовно якої сфера культури має досвід якщо не подолання, то протидії. Нині виникає загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи і втрата цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури. Це ситуація, типологічно схожа на стан справ в Україні впродовж 1990-х років", - говориться у зверненні.

Директори культурний інститутів звертаються з проханням серйозно проаналізувати ці ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України зробити все можливе для їхньої мінімізації. Зокрема, необхідно правильно використовувати передбачені кошти:

"Передусім, вважаємо за необхідне переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку. Необхідно зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій. Для цього дуже важливо відмовитися від потенційного скорочення видатків на оплату праці. Принципово важливо скористатися усіма можливостями, що мають Український культурний фонд та Український інститут книги, на вирішення проблем, котрі виникають з нинішньою кризою. Це надзвичайно важливі інституції, від яких наразі чекають підтримки як ніколи раніше.

Просимо дослухатися до пропозицій самих УКФ та УІК щодо переформатування їхніх програм через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу. Відтак, зберегти фінансування проектів Українським культурним фондом, бюджет якого спрямований в першу чергу на підтримку самих продуцентів культури, і таким чином допомогти їм подолати кризу. Важливо зберегти і сприяти програмам УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, яка досягла значних успіхів упродовж останнього десятиліття. Те саме стосується і виробництва кіно: успіх останніх років був можливим завдяки сталості підтримки через механізми Держкіно, оскільки створення фільму – це багатолітній процес. Різке припинення підтримки знецінить уже зроблені інвестиції (зокрема, співфінансування від міжнародних партнерів), спровокує декваліфікацію і втрату кадрів".

Підписанти листа висловили впевненість, що проаналізувавши всі ризики і зробивши рішучі, але зважені кроки, котрі першочергово матимуть на меті захист українців від епідемії, але й дозволять уникнути нищівних наслідків для української культури, "ми подолаємо і цей виклик разом".

Звернення до прем'єр-міністра підписали: виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів, директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта, директор Українського інституту книги Олекандра Коваль, гендиректор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, гендиректор Українського інституту Володимир Шейко.

Нагадаємо, раніше глава профільного парламентського комітету Олександр Ткаченко повідомив, що Міністерство фінансів має намір значно урізати фінансування галузі, внаслідок чого фактично будуть ліквідовані цілі структури, зокрема Держкіно, Український інститут книги, Український культурний фонд і інші програми креативної індустрії.

Згідно із заявою, сьогодні Міністерство фінансів внесе зміни до державного бюджету, урізавши фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді і спорту і залишивши тільки витрати на утримання, тобто, на зарплати.

Згідно із заявою, фінансування хочуть позбавити Інститут книги - 150 млн грн, Український культурний фонд - 500 млн грн, а також Держкіно - 750 млн грн і туризм - 240 млн грн.

Крім того, хочуть урізати витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програму інформполітики - на суму понад 500 млн грн. Чи уріжуть фінансування спорту, поки невідомо.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184311
 
 
 Топ коментарі
 
Нема бабла на культуру.
Взагалі - нема бабла в дежавній казні. Ні на що. Не лише на культуру.
Було, було - і зникло. Ще в минуломо році - було. Під кінець - зникло...
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
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Что взять с быдла, которое высмеивало Украину и украинцев перед кацапами?
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нууу.. у них как минимум 73% голо-совало за шмарклю.. то чего сейчас они убивляются - что их голо послали?))

https://www.youtube.com/watch?v=0Dv9WoArHt8

Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?
смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
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что неумный то факт - хоть то хоть другое (яныку пара)
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Во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт, какая культура?!
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.

https://petrimazepa.com/beskulturnaa_nacia_cast_1
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Заберите у медиков зарплату и снимите очередной шедевр оксаны байрак. )))

стивен кинг охренел бы узнав что в Украине есть институт книг,. который получает не понятно за что деньги с бюджета. А еще есть гос кино снимающий за народные деньги всякий шлак с вечно молодой роксоланой. это все должно быть прибыльно и само окупаемо. кино приносить прибыль и платить налоги, а то пишут создание фильма - это многолетний процесс -они что Аватар 2 снимают ? или очередную клоаку типа 95 квартала ?
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When Winston Churchill was asked to cut arts funding to support the war effort, he replied: "Then what are we fighting for?"
Although a statement defending the importance of the arts is frequently attributed to Winston Churchill, the legendary British prime minister never uttered this phrase.
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"Кормушка"? УКФ - це єдиний вітчизняний фонд, де наші митці своїм талантом і розумом могли вибороти для себе грант на свої проєкти. Тепер їм лише Олег Олегов допоможе - видатний онлайн-меценат **********.
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Что взять с быдла, которое высмеивало Украину и украинцев перед кацапами?
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Нема бабла на культуру.
Взагалі - нема бабла в дежавній казні. Ні на що. Не лише на культуру.
Було, було - і зникло. Ще в минуломо році - було. Під кінець - зникло...
73/43%зебілів, ви це забезпечили всі разом
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Бот, сколько комментов накуячил сегодня? )
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саме ти, - бот касапський. І відповідно до тактики в твоїй методичці, на моє запитання не відповів, а перевів стрілку на іншу колію.
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73% лохов отдали страну на разграбление олигархам
Бюджет трещит по швам, голодные олигархи хотят жрать, так что бюджет будут урезать
тем более что 73 процентному быдлу культура не нужна
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руководитель главных культурных институтов теперь работает гетьманом...
стучите в 95-ый квартал,мож почують.
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вот какая доля шутовская
вся жизнь отдана стране-державе..
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Ні ! То не гетьман, то блпЗень коломойського. Він навіть на корпоративах не міг відійти від сценарію.
Новий анекдот : - Зеленський думає, що думає.
Це не просто заморожування досягнень останніх років, а відкат у 90-ті, - звернення керівників культурних інститутів через можливе урізання фінансування - Цензор.НЕТ 6002
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КОЛИ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕМАЄ ЦИХ ІНСТИТУТІВ, ТО І ФІНАНСУВАТИ ЇХ НЕМАЄ СЕНСУ! Тим більше в час пандемії!
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Бидло тільки "сватів" вважає за результат.
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Ну кто сказал, что будет легко Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 5645 Хавайте ребята, хавайте Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 5030
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текст длинный и я его не осилил - много букф...
но как понимаю там про какой то очередной пипец, уже с культурой...
да и хрен с ней....
Нам простому и мудрому нариду насрать на энту культуру...., - все равно лучше Квартала 95, и Слуги Народа уже ничего не придумать...
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ничего на свете лучше нету
чем смотреть Квартал по интернету!
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всю эту мразоту сб оун за сутки бы построили....в чэргу за баландой...
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"...Как сообщает Цензор.НЕТ, в письме сказано, что в связи с эпидемией и введением карантина культурная сера окащалась под угрозой..." Источник: https://censor.net.ua/n3184311
Отака от культура.
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як слышиццо так и пишиццо...овощ узаконил.
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Весь смак, что все это в теме про культуру Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 1902
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Ребят, я, конечно, всё понимаю. Но сейчас стоит вопрос о ВЫЖИВАНИИ ГОСУДАРСТВА. О тысячах/десятках/сотнях тысяч смертей, которые нужно свести к минимуму в условиях ограбленной барыгой страной и бестолковой, неадекватной новой власти. КАКОЕ "ФИНАНСИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ИНСТИТУТОВ", ЕСЛИ У ВРАЧЕЙ НЕТ МАСОК И ДРУГИХ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ? НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ПРОСТЫХ ЛЮДЯХ! ВЫ В НЕАДЕКВАТЕ??? Не говоря уже о войне!

Во времена Второй Мировой в софке деятели культуры ездили с концертами на фронт- для поддержания бойцов и их духа. И никто не смел требовать "финансирования". Так что лучшее, что вы сейчас можете сделать- взять бандуры и на фронт с концертами. А лучше всего онлайн, из-за карантина. Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 4473
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питання про виживання держави Україна стояло 21.04 і 21.07 минулого року. І ви, 73/43%зебілів, вирішили його по своєму, за принципом "жрать+срать+ржать"
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***,это сколько же у нас дармоедов кормится за счет налогоплательщика,целое стадо культурных институтов,охренеть можно.
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и не кажи..пля.. культура, пля.. вот, пля, без культуры, пля, как-то, пля, ты живешь же, пля Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 6750
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Твоя культура за парєбрікам мацкварота гнида
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Как достали эти МЫТЦИ! Кодло паразитов.
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какая такая культура поплавский притула 95 или эти на айситиви дурныки и весь сельский клуб.хлть бы постеснялись
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А где работа этих институтов, если в стране столько быдла?
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Культуру херити Неприпустимо.Без неї немає сенсу ніяка гуманітарна хренотєнь Это не просто замораживание достижений последних лет, а откат в 90-е, - обращение руководителей культурных институтов из-за возможного урезания финансирования - Цензор.НЕТ 4632
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И здесь разворовали зелуполикие)),в любой-то отрасли они мародерить умеют,на другое не способны,фанаты зе-намазывайте на хлеб "па приколу")))
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Конешно, нада деньги потратить на рукожопое бездарьё, а медицину послать нахххх...
Патриотизм из их так и прёт! Раз нет им на пожрать, то хай и все остальные сдохнут...
Идите работать на стойку и на заправки, деятели украинского искусства. Бо то шо вы "творите", по большей части и нахрен никому не нужно.
Или сидите молча и не сковчите, дайте стране пережить очередную свалившеюся беду.
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А для чого слугам Українська культура ,українське кіно ? чим тупіший народ тим легше ним маніпулювати,95 квартал,слуга народу примітивно і тупо ,але спрацювало проголосували за олігархічний проект Коломоші.
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"и оставив только расходы на содержание, то есть, на зарплаты. Источник: https://censor.net.ua/n3184311"
а могли б і у відпустки за свій рахунок відправити,так що не все так погано.багато людей взагалі залишилися без з/п.
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Как это культуру забросили? Гран-при за 2019 год у Поплавского же!
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