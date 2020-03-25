 Це не просто заморожування досягнень останніх років, а відкат у 90-ті, - звернення керівників культурних інститутів через можливе урізання фінансування

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в листі сказано, що у зв'язку з епідемією і запровадженням карантину культурна сфера опинилася під загрозою.

"Передусім, дозвольте запевнити, що ми як досвідчені управлінці розуміємо і підтримуємо доцільність обмежень, які дозволять запобігти колапсу медичної системи та зберегти здоров’я максимального числа громадян.

Водночас, інституції і продуценти культури належать до перших постраждалих через неможливість провадити публічну діяльність. Відмова від публічних подій – виставок, концертів, кінопоказів, вистав тощо – миттєво призводить до стрімкого падіння доходів усіх, хто інвестував час, зусилля і кошти у те, аби культура в Україні була доступною, якісною, а її проекти добре організованими. Українські культурні інституції і незалежні виробники уже нині опиняються без ресурсів, що дозволили б виплачувати зарплати, фінансувати першочергові протиаварійні чи реставраційні роботи і навіть настільки насущні потреби як охорону державної частини українського музейного фонду. Це загрожує не просто зупинкою розвитку чи замороженням досягнень останніх років, адже це звична загроза, стосовно якої сфера культури має досвід якщо не подолання, то протидії. Нині виникає загроза значно серйозніша: розпад інституційної системи і втрата цілого покоління талановитих творців і менеджерів культури. Це ситуація, типологічно схожа на стан справ в Україні впродовж 1990-х років", - говориться у зверненні.

Директори культурний інститутів звертаються з проханням серйозно проаналізувати ці ризики й разом із культурною спільнотою, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України зробити все можливе для їхньої мінімізації. Зокрема, необхідно правильно використовувати передбачені кошти:

"Передусім, вважаємо за необхідне переспрямувати видатки розвитку, передбачені на культуру або інші цілі в межах бюджетів головних розпорядників, що управляють інституціями культури, на поточну інституційну підтримку. Необхідно зберегти робочі місця і належний безпековий стан інституцій. Для цього дуже важливо відмовитися від потенційного скорочення видатків на оплату праці. Принципово важливо скористатися усіма можливостями, що мають Український культурний фонд та Український інститут книги, на вирішення проблем, котрі виникають з нинішньою кризою. Це надзвичайно важливі інституції, від яких наразі чекають підтримки як ніколи раніше.

Просимо дослухатися до пропозицій самих УКФ та УІК щодо переформатування їхніх програм через виклики, пов’язані з епідемією коронавірусу. Відтак, зберегти фінансування проектів Українським культурним фондом, бюджет якого спрямований в першу чергу на підтримку самих продуцентів культури, і таким чином допомогти їм подолати кризу. Важливо зберегти і сприяти програмам УІК щодо підтримки української книговидавничої галузі, яка досягла значних успіхів упродовж останнього десятиліття. Те саме стосується і виробництва кіно: успіх останніх років був можливим завдяки сталості підтримки через механізми Держкіно, оскільки створення фільму – це багатолітній процес. Різке припинення підтримки знецінить уже зроблені інвестиції (зокрема, співфінансування від міжнародних партнерів), спровокує декваліфікацію і втрату кадрів".

Підписанти листа висловили впевненість, що проаналізувавши всі ризики і зробивши рішучі, але зважені кроки, котрі першочергово матимуть на меті захист українців від епідемії, але й дозволять уникнути нищівних наслідків для української культури, "ми подолаємо і цей виклик разом".

Звернення до прем'єр-міністра підписали: виконавчий директор Українського культурного фонду Юлія Федів, директор "Мистецького арсеналу" Олеся Островська-Люта, директор Українського інституту книги Олекандра Коваль, гендиректор Національного центру Олександра Довженка Іван Козленко, гендиректор Українського інституту Володимир Шейко.

Нагадаємо, раніше глава профільного парламентського комітету Олександр Ткаченко повідомив, що Міністерство фінансів має намір значно урізати фінансування галузі, внаслідок чого фактично будуть ліквідовані цілі структури, зокрема Держкіно, Український інститут книги, Український культурний фонд і інші програми креативної індустрії.

Згідно із заявою, сьогодні Міністерство фінансів внесе зміни до державного бюджету, урізавши фінансування всіх напрямків діяльності Міністерства культури, молоді і спорту і залишивши тільки витрати на утримання, тобто, на зарплати.

Згідно із заявою, фінансування хочуть позбавити Інститут книги - 150 млн грн, Український культурний фонд - 500 млн грн, а також Держкіно - 750 млн грн і туризм - 240 млн грн.

Крім того, хочуть урізати витрати на програму "зшивання країни", реставраційні роботи із захисту історико-культурної спадщини, програму інформполітики - на суму понад 500 млн грн. Чи уріжуть фінансування спорту, поки невідомо.