 Група українських туристів в Індії чекає повернення на батьківщину: їжі немає, все закрито, "Друг" не допомагає

Про це в ефірі "24 канала" розповів український турист Олександр Савченко, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з Гоа дісталися в Делі - це був дуже складний переліт, один із рейсів 8 разів переносили, ми встигли на останній літак, завдяки компанії "Індіго". Ми прибули вночі 24 березня в аеропорт, переночували, але почала закінчуватися їжа, на наступний день всі почали голодувати, тут немає можливості щось купити, бо все навколо закрито", - пояснив Савченко.
Він додав, що консул Олександр Громов пізніше доставив їм їжу - борщ і вареники, імовірно готувала його дружина, що дуже підняло настрій.
За його словами, він, як і всі туристи, зареєструвався в системі "Друг", але це не допомогло.
"Я не знаю, що це за система, вона ніяк не допомагає. З консулом ми зв'язалися через телеграм-групи. Ми організувалися, нас десь 415 осіб в одній групі. Є також сторінки у Фейсбуці. Я рекомендую всім, хто застряг в Італії, Шрі-Ланці, Мальдівах, підписатися на офіційну групу посольства України в цих країнах, і там ви знайдете телеграм-групи, де є туристи, які потрапили в таку ж проблему. Там зможете зв'язатися з консулом", - сказав турист.
Индия, Египет, Шри-Ланка - это те кто работают и платят налоги. Основа государства.
Після того, коли в Європі вже були сотні смертей.
Тобто летіли, знаючи, що насувається жопа, і думали, що пронесе.
А тепер їх хтось рятувати повинен...
что со мной не так?
А клоун мог-бы за свои личные средства прислать им велосипеды для возвращения домой..
Эти туристы - средний класс, который работает, платит налоги и содержит государство.
Это они - основа государства, а не социальные паразиты - пенсы или служащие на 3000 грн. в мес.
Сказки - это "зубажиння".
Хотя после нескольких месяцев правления Зе, сказки становятся былью.