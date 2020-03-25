 Група українських туристів в Індії чекає повернення на батьківщину: їжі немає, все закрито, "Друг" не допомагає

Про це в ефірі "24 канала" розповів український турист Олександр Савченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Гоа дісталися в Делі - це був дуже складний переліт, один із рейсів 8 разів переносили, ми встигли на останній літак, завдяки компанії "Індіго". Ми прибули вночі 24 березня в аеропорт, переночували, але почала закінчуватися їжа, на наступний день всі почали голодувати, тут немає можливості щось купити, бо все навколо закрито", - пояснив Савченко.

Він додав, що консул Олександр Громов пізніше доставив їм їжу - борщ і вареники, імовірно готувала його дружина, що дуже підняло настрій.

За його словами, він, як і всі туристи, зареєструвався в системі "Друг", але це не допомогло.

"Я не знаю, що це за система, вона ніяк не допомагає. З консулом ми зв'язалися через телеграм-групи. Ми організувалися, нас десь 415 осіб в одній групі. Є також сторінки у Фейсбуці. Я рекомендую всім, хто застряг в Італії, Шрі-Ланці, Мальдівах, підписатися на офіційну групу посольства України в цих країнах, і там ви знайдете телеграм-групи, де є туристи, які потрапили в таку ж проблему. Там зможете зв'язатися з консулом", - сказав турист.

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