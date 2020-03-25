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 Група українських туристів в Індії чекає повернення на батьківщину: їжі немає, все закрито, "Друг" не допомагає

В аеропорту індійського міста Делі українці очікують літак для повернення додому.

Про це в ефірі "24 канала" розповів український турист Олександр Савченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з Гоа дісталися в Делі - це був дуже складний переліт, один із рейсів 8 разів переносили, ми встигли на останній літак, завдяки компанії "Індіго". Ми прибули вночі 24 березня в аеропорт, переночували, але почала закінчуватися їжа, на наступний день всі почали голодувати, тут немає можливості щось купити, бо все навколо закрито", - пояснив Савченко.

Він додав, що консул Олександр Громов пізніше доставив їм їжу - борщ і вареники, імовірно готувала його дружина, що дуже підняло настрій.

За його словами, він, як і всі туристи, зареєструвався в системі "Друг", але це не допомогло.

"Я не знаю, що це за система, вона ніяк не допомагає. З консулом ми зв'язалися через телеграм-групи. Ми організувалися, нас десь 415 осіб в одній групі. Є також сторінки у Фейсбуці. Я рекомендую всім, хто застряг в Італії, Шрі-Ланці, Мальдівах, підписатися на офіційну групу посольства України в цих країнах, і там ви знайдете телеграм-групи, де є туристи, які потрапили в таку ж проблему. Там зможете зв'язатися з консулом", - сказав турист.

Читайте також: COVID-19: Індія вводить повну заборону на вихід з дому

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184310
 
   
 Топ коментарі
 
А я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах - оставатся там куда поехали. Никто вас туда не посылал во время пандемии! Как туда поехали так и добирайтесь назад! ГОСУДАРСТВО вас туда не посылало! У государства и так забот куда, что бы вас тупорылых и загорелых евакуировать!
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А откуда у них бабки, летать как туристы, в зубожілой то стране?
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Я конечно все понимаю но "туристам", которые поехали в разгар пандемии отдыхать, государство ничего не должно. Здесь на месте своих проблем хватает
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А откуда у них бабки, летать как туристы, в зубожілой то стране?
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это хахлы поганые...они тебе плакать будут что денег нету..они устают ат вайны сидя в кабаке...
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Суперагент Зорян Шкіряк вже рихтує Іл-76 з пробитими колесами і збирається в Делі, а може навіть і в саму Катманду долетить цього разу! В Катмандє нікого з наших немає в аеропорту? Ні, то шкода! Але як тільки єдиний справний Іл-76 звільнять від польотів в Китай за гуманітаркою, так Зорян відразу збираєтсья до Вас!
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почему бы этим несчастным не полетать ? это же не в военкомат идти и в окопах сидеть .. лучше мир посмотреть !
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это средний класс, это становой хребет государства, в отличие от безмозглой, ленивой и бесхребетной черни....
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доооо. ********* денег - и теперь средний класс?
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чмо разное,типа тебя, ни на что неспособно...
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те кто напистили - по Индиям не летают.
Индия, Египет, Шри-Ланка - это те кто работают и платят налоги. Основа государства.
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Один билет до Шри-Ланки стоит как 3-4 средние зарплаты) Дешевле в Испанию или ту же Италию слетать и не только слетать но и отдохнуть недельку.
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Или сами напи..или, или оказывают услуги напи..вашим - то есть тот самый "средний класс". Но не инженеры и рабочие - мне так кажется.
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Это те бабки, которые Украина берёт в долг, типа на реформы и развитие - размазываются по населению пропорционально удачливости и хитров..бнутости отдельных граждан. А будут с процентами возвращать - наши дети. Или отрабатывать жопомойками и собирателями яблок.
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В очередь, сукины дети ! После девочки с собачкой и после доминиканских узников за вами президентский борт прилетит ! Не раньше !
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Добавьте и после заробитчан (предателей из Московии)...
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Хто вас туда **** ВАШУМАТЬ посилав...із яке бало ви ****** на гоа поперлись ???????
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415 туристов! Они тоже в ноябре улетели туда? Живите теперь там.
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чтобы жена консула их покормила борщом и варениками. В Индии! Теперь еще и привези их домой на шару. А тут бесплатно чтобы полечили и покормили.
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Я конечно все понимаю но "туристам", которые поехали в разгар пандемии отдыхать, государство ничего не должно. Здесь на месте своих проблем хватает
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скажите люди добрые, все туристы, уехавшие в момент тысяч смертей в Италии , чем вы думали ? ведь не оправдание , что билет был куплен заранее - мозги же за тур не продали?
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Ці виїхали вже в березні, треба було тоді записуватись в групи на повернення. Скільки довбнів по світу повелось на халяву.
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А я рекомендую всем, кто застрял в Италии, Шри-Ланке, Мальдивах - оставатся там куда поехали. Никто вас туда не посылал во время пандемии! Как туда поехали так и добирайтесь назад! ГОСУДАРСТВО вас туда не посылало! У государства и так забот куда, что бы вас тупорылых и загорелых евакуировать!
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Сразу видно зависть. Ни разу не летал за границу? Да кто-то загорел , а другие сидят в своём селе и сидя на диване учат других жить.
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кому ты вкакался, учить тебя жить. поехал сам? - сам и возвращайся. и плати за себя сам, чмо недоразвитое, любящее халяву
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По себе судишь. Как та тупорылая овца, которая думает, что все кому она по своей тупости не интересны - ей завидуют. За красоту.
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Вони поїхали туди після евакуації наших із Китаю.
Після того, коли в Європі вже були сотні смертей.
Тобто летіли, знаючи, що насувається жопа, і думали, що пронесе.
А тепер їх хтось рятувати повинен...
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сочуствия и сострадания не испытываю....
что со мной не так? Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения на Родину: еды нет, все закрыто, "Друг" не помогает - Цензор.НЕТ 8316
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Туристы...а в стране война,между прочим.На передовую не хотите,если вас эвакуируют? нет?
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Заіпали вашу мать туристи! Їсти їм нічого-через вас скоро в Україні Голодомор -2 буде + при цій зеленій владі! Якого хрєна перлися в те Гоа-сидіть і не скавчіть !
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надо бы им сказать, что здесь их тоже ничего хорошего не ждет. Все сидят БЕЗ денег на карантине. Месяц будем сидеть. А в Индии тепло. Гуляй, не хочу. Ааа, не хотите? Так чего ж вы скулите. Скулить нужно было при взлете самолета туда, а не обратно.
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Начинайте граждане туристы по тихоньку робатёнку там подыскивать.
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Белокурые, спелые барышни в Индии всегда себе и бойфренду на кусок лепешки с бананом заработают!
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А до сьогодні ви чим думали? Взяли путівки за 100 баксів і на що ви надіялись? Ті гроші, які зараз витрачають щоб забрати туристів із різних країн, краще було витратити хворим які пзбирають собі на операції по фейсбукам. То де вони побачать справедливість?
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Они же не виноваты, что границы закрыли
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Средняя продолжительность туров в основном 7-10-15 дней пи по любому, когда они выезжали им уже было известно и о пандемии, о карантине, о закрытии границ , о прекращении пассажирских авиа перевозок. Кто теперь им доктор?
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глупцы, оставайтесь в Индии, там еда под ногами валяется и за отопление не нужно платить Ахметову
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Группа украинских туристов в Индии ждет возвращения...

А клоун мог-бы за свои личные средства прислать им велосипеды для возвращения домой..
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А ті туристи в Індії там з січня напевно? Чи просто ідіоти, бо адекватні люди просто б туди не поїхали.
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Вот такэ "зубажиння". Украинцы - 2-е место по количеству туристов в Египте, после Германии. Также куча туристов в Индии, Шри-Ланке, Доминикане, я уж молчу про Турцию.
Эти туристы - средний класс, который работает, платит налоги и содержит государство.
Это они - основа государства, а не социальные паразиты - пенсы или служащие на 3000 грн. в мес.
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russkiy ukrainec Сказки. Тем, кто работает, за счастье вырваться на 10 дней, в Турцию. Это те, кто зимует на Гоа, сдавая квартиру в Киеве, или Днепре. Работяг ты нашел.
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только в Египте в 2019 отдохнуло 1,5 млн. туристов из Украины.
Сказки - это "зубажиння".
Хотя после нескольких месяцев правления Зе, сказки становятся былью.
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И что ты хочешь гоашник,красиво отдохнул за тысячу километров от дома?отдыхай дальше,люди отказывают себе в продуктах,а ты хочешь за их счет полетать самолетом из прекрасного Гоа,вы приносили доход Индии и её туристическому бизнесу,пусть теперь они вас и содержат.
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ну насколько я знаю в индии можно не плохо питаться за 100 баксов целый месяц, ну конечно если исключить всякие деликатесы.
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А летучие мыши там, это деликатес, или нет... Група українських туристів в Індії чекає повернення на Батьківщину: їжі немає, все закрито, "Друг" не допомагає - Цензор.НЕТ 2447
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надо просто перестать ездить в турпоездки....
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Нужно просто перестать возвращаться назад... (цитата)
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24 марта уже собирались лететь домой. Ну сколько тур на Гоа - в среднем 10 дней. Значит вылетали числа 14 марта. уже хипешь стоял во всю. но оно - живет по принципу - а за все уплачено. Теперь вопрос - а какие к кому претензии. Т.е. высылать за бедолагами чартер, за счет государства (мальчонка же педалирует тему: мы обращаемся к послу (консулу). Може стоит ему сказать - что у государства тоже ФОРС-МАЖОР. И, как он закончится (а бог его ведает как и когда) - тогда и обращайтесь, путешественники. а пока - в Индии коровы по городу ходят, жрать захочешь, подоишь. Кстати правильно написали - с такой то мордахой сколько раз он откосил от вызова в военкомат? т.е. тогда - ему было на государство, а главное на страну, НАС...ТЬ. Вот она ответочка бумерангом и прилетела. Осталось выслушать 800 рыл которые в мацкве сидят и вопят - заберите. тоже ссуки вспомнили про страну Украина и государство. А было все ок - сидели в мацквабаде и холуйничали на кацапов.
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Больше всего пострадают от карантина те украинцы, что потеряли работу и теперь сидят дома. Путешественники- отдохнули и попутешествовали, заробитчане - заработали и попутешествовали. А тем, кто пахал на Родине - сидите и ждите своей участи..
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интересно, аж 415 человек, что они там делали до последнего, в такое-то время? что в голове у людей не понятно.
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KharkovCity На Гоа весело...пока деньги есть и нет вируса.
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KharkovCity Очень даже понятно,что ничего нет. Не мешало бы. при покупке тура немного мозгов прикупить.
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на халяву і оцет солодкий поки за сраку півник не клюне...
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А ще нарікали, що при Порошенко "вони зовсім зубожіли, а тому будуть голосувати за Зе"!... Два тижні тому вже був розгар пандемії в Китаї, Європі, круїзний лайнер коло Японії, але ці хотіли халявні путівки, а тепер ми повинні думати за них, як їх збрати, коли і в Україні свого гемороя забагато...
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Призив на місяць перенесли, а після 2-х тижнів карантину всіх туристів направити у військкомат.
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Біженці від ЗЕ хунти, українська иліта, яка хотіла перечекати смутні часи на Гоа))) Главний бєжєнец з Іспаніі втік, остальні тоже підтягуються)))
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