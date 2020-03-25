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Все про:безробіття (49) виплати (122)

 Уряд має негайно вирішити проблему виплат безробітним, - Нестор

Уряд має негайно відреагувати на проблему зупинки виплат безробітним та передбачити можливість їх дистанційного обліку.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив Голова київської "Батьківщини" Віталій Нестор, передають Українські новини.
Він повідомив про масові скарги киян на зупинку виплат по безробіттю, пов'язані з неможливістю відвідувати центри зайнятості через запроваджений карантин.

"Люди скаржаться, що через карантин не мають можливості планово відвідувати центри зайнятості, як того вимагає чинне законодавство. Це стає причиною для не нарахування виплат", – зазначив Нестор.

Крім того, він звернув увагу на неможливість стати на обік по безробіттю людям, які втрачають роботу у період карантину.

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"Вони не можуть оперативно стати на облік і, фактично, залишаються без будь-якої фінансової підтримки", – наголосив керівник столичної "Батьківщини".

За словами Віталія Нестора, Уряд має негайно вирішити дану проблему та передбачити можливість нараховувати виплати та ставати на облік по безробіттю без фізичного відвідування центрів зайнятості.

"Необхідно терміново вносити зміни в Порядок реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого Постановою Кабміну №792 від 19 вересня 2018 року. Зволікати не можна – люди, які у цей непростий час втратили роботу, не можуть собі дозволити чекати", – додав він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184308
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский должен запилить ролик для безработных....
Призвать их к ответственности....
Пандемия сейчас - они должны это понимать и не клянчить денег как дикуны с Средневековья...
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Срочно всем зебилам выдать зарплату линейками, пусть меряют ... от правительства Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор - Цензор.НЕТ 360
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Выдать ВСЕМ украинцам по 100 000 долларов немедленно !!!
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Срочно всем зебилам выдать зарплату линейками, пусть меряют ... от правительства Правительство должно немедленно решить проблему выплат безработным, - Нестор - Цензор.НЕТ 360
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нємєдлєнно прєкратіть скігліті і браті лапаті!*********..
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Лопаты тоже распродали из госрезерва, им нужно языком, языком
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Зеленский должен запилить ролик для безработных....
Призвать их к ответственности....
Пандемия сейчас - они должны это понимать и не клянчить денег как дикуны с Средневековья...
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А ще обіцяли разово виплатити 1000 грн пенсіонерам, яких не дали. Тепер зевлада і зебрехло синонім.
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правительство должно немедленно решить данную проблему и предусмотреть возможность начислять выплаты и становиться на учет по безработице без физического посещения центров занятостиИсточник: https://censor.net.ua/n3184308

От тут і попре, кількість безробітних буде рости як і кількість інфікованих після появи тестів.
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Правильно,тем более их сейчас добавилось,те которые с заработков теперь станут на учёт,за месяц ещё пару миллионов вернётся.
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Это которым,тем сотням тысяч что вернулись из зароботков да еще и за счет Украины?
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