 З дому люди працюють в середньому на 2 години довше, ніж з офісу, - дослідження

Зростання тривалості робочого дня показало дослідження американської компанії NordVPN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.
Найбільший приріст тривалості роботи спостерігається в США. Там співробітники працюють у середньому на 3 години довше, таким чином збільшивши тривалість робочого дня на 40%.
У Великій Британії, Франції, Іспанії та Канаді робочий день "на відстані" триває в середньому на 2 години довше, ніж в офісі. При цьому італійці продемонстрували зростання лише на 10%.
Тенденцію можна пояснити тим, що людям не потрібно витрачати час на дорогу на роботу.
"Дані також показали, що співробітники починають працювати раніше, але закінчують працювати одночасно", - пояснює Даніель Маркусон, експерт з цифрової конфіденційності в NordVPN. "Можливо, це можна пояснити тим, що люди не їздять на роботу, і замість того, щоб втрачати час у заторах, вони вважають за краще працювати".
Також Маркусон вважає, що після закінчення карантину багато компаній стануть лояльнішими до роботи з дому.
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Дозвольте висловити припущення: ви вважаєте, що працювати - це лише копати ями та розвантажувати фури? А все, що поза межами примітивної праці - то не праця, то "интелехентьі всякие очки понацепили и дрочат по офисам, я без всяких айтишников на лелюфоне квартал смотрю!"
Но дело в том...что если это не айти предприятие...где работа в офисе это вся работа предприятия...а работа в офисе производственного предприятия к примеру...то работа офисного менеджера напрямую завязана с работой рабочих...
Отгрузка продукции..заказ материалов и комплектующих...запчастей...и прочего..
И если рабочие не работают..ничего не производят...ничего не отгружается...ничего не закупается...то какая удаленная работа для менеджера есть??
Ну на неделю две найдется что делать...хвостов всегда хватает...ну отчеты напишут...ну базы упорядачат...а дальше?
Да и зарплата то от работы рабочих зависит...из воздуха не берется...