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 З дому люди працюють в середньому на 2 години довше, ніж з офісу, - дослідження

Відправлені на віддалену роботу співробітники закінчують робочий день у звичний час, а ось починають його на кілька годин раніше, оскільки не витрачають час на дорогу.

Зростання тривалості робочого дня показало дослідження американської компанії NordVPN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Найбільший приріст тривалості роботи спостерігається в США. Там співробітники працюють у середньому на 3 години довше, таким чином збільшивши тривалість робочого дня на 40%.

У Великій Британії, Франції, Іспанії та Канаді робочий день "на відстані" триває в середньому на 2 години довше, ніж в офісі. При цьому італійці продемонстрували зростання лише на 10%.

Тенденцію можна пояснити тим, що людям не потрібно витрачати час на дорогу на роботу.

"Дані також показали, що співробітники починають працювати раніше, але закінчують працювати одночасно", - пояснює Даніель Маркусон, експерт з цифрової конфіденційності в NordVPN. "Можливо, це можна пояснити тим, що люди не їздять на роботу, і замість того, щоб втрачати час у заторах, вони вважають за краще працювати".

Також Маркусон вважає, що після закінчення карантину багато компаній стануть лояльнішими до роботи з дому.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184305
 
 
 Топ коментарі
 
правда, но в то же время смотрю по тому, шо у нас происходит, то ативность и выхлоп когда из дома - процентов 60% от того что обычно.
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Нет конечно...работа не только копать ямы и разгружать фуры...
Но дело в том...что если это не айти предприятие...где работа в офисе это вся работа предприятия...а работа в офисе производственного предприятия к примеру...то работа офисного менеджера напрямую завязана с работой рабочих...
Отгрузка продукции..заказ материалов и комплектующих...запчастей...и прочего..
И если рабочие не работают..ничего не производят...ничего не отгружается...ничего не закупается...то какая удаленная работа для менеджера есть??
Ну на неделю две найдется что делать...хвостов всегда хватает...ну отчеты напишут...ну базы упорядачат...а дальше?
Да и зарплата то от работы рабочих зависит...из воздуха не берется...
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правда, но в то же время смотрю по тому, шо у нас происходит, то ативность и выхлоп когда из дома - процентов 60% от того что обычно.
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Залежить ще від персональної мотивації. Є чіткий task list і конкретний дід-лайно, плюс фінансова зацікавленість - тож поточні завдання в мене зараз навіть перевиконані з випередженням на день ))
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все так, те у кого есть dead lines идут, ну или стараются идти "нога в ногу" с ними, но они во первых не у всех есть, а во втортых любой вопрос который можно на работе решить за 5 мин, сейчас обычно заканчивается setup a conference call, на котором почему ето еще оказываются и люди, которые там абсолютно не нужны и вообще все ето отнимает намного больше времени...
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Так. В мене, слава яйцям, специфіка роботи максимально автономна, усі питання можна уточнити за 5 хвилин по скайпу... а кому потрібні колегіальні рішення, теж така зуйня з постійними conference calls.
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бубочка кайлом машет не разгибаясь 24 часа в сутки...
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А позже встать и начать работать в обычное время никому и в голову не пришло...
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Не так легко, взяти і почати спати на дві години довше.
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Никто удалённо не работает ,это чушь собачья !!! Иди *** разгрузи машину или выкопай яму или стул сделай или рыбу закопти дистанционно ... Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование - Цензор.НЕТ 7435
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Никто удалённо не работает, это чушь собачья

...
Дозвольте висловити припущення: ви вважаєте, що працювати - це лише копати ями та розвантажувати фури? А все, що поза межами примітивної праці - то не праця, то "интелехентьі всякие очки понацепили и дрочат по офисам, я без всяких айтишников на лелюфоне квартал смотрю!"
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Нет конечно...работа не только копать ямы и разгружать фуры...
Но дело в том...что если это не айти предприятие...где работа в офисе это вся работа предприятия...а работа в офисе производственного предприятия к примеру...то работа офисного менеджера напрямую завязана с работой рабочих...
Отгрузка продукции..заказ материалов и комплектующих...запчастей...и прочего..
И если рабочие не работают..ничего не производят...ничего не отгружается...ничего не закупается...то какая удаленная работа для менеджера есть??
Ну на неделю две найдется что делать...хвостов всегда хватает...ну отчеты напишут...ну базы упорядачат...а дальше?
Да и зарплата то от работы рабочих зависит...из воздуха не берется...
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Звичайно. Є багато роботи, яку дистанційно виконувати неможливо. І дистанційної, що неможлива без офлайн-робітників.
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Это тунеядцы , Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование - Цензор.НЕТ 1957отправить их ВСЕХ какой-нибудь канал рыть Из дому люди работают в среднем на 2 часа дольше, чем из офиса, - исследование - Цензор.НЕТ 1957если дистанционно не получится ,пусть зубами роют ...распустились тут совсем ...
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Наверно обед теперь как положено. Не спеша, со сном.
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