 Ще 32 українців повернулися з Лівану, доля українських громадян у Сирії залишається невизначеною, - посол Осташ

Про це повідомив посол України в цій країні Ігор Осташ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Посольство України в тісній взаємодії з авіакомпанією BravoAirways організували вже другий рейс із Бейрута для повернення на батьківщину 32 українських громадян. (24 березня. - Ред.). Серед них кілька сімей, а також українці, які працювали за контрактом. Окрему увагу було приділено українському туристу, який прилетів кілька днів тому в Ліван із Сомалі. На момент його прильоту Ліван був єдиною країною, яка ще брала рейси з Сомалі. Зусиллями посольства він також уже вдома", - повідомив посол.
Серед труднощів в організації евакуації українців з-за кордону посол назвав те, що в Лівані повністю закрито аеропорт в Бейруті, всі авіаційні, сухопутні і морські шляхи. Досі невизначеною залишається доля українців у Сирії, додав посол.
Нагадаємо, 16 березня з Лівану в Україну повернулося 74 особи.
Сейчас они завезут не только коронавирус, но и эболу
Одним из первых был ЭТОТ VIP-завоз:
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
Юрий Бутусов
...Итак, 8 марта 2020 года, в международный женский день, несколько групп очень состоятельных людей, включая высокопоставленных государственных деятелей Украины и долларовых мультимиллионеров и даже миллиардеров (вы не ослышались) из Украины и России, собрались веселыми компаниями на знаменитом французском курорте Куршевель, который так любит наш бомонд. Они являются гражданами мира, для которых полет личным самолетом или в крайнем случае чартером - банальная обыденность. Они могли собраться на любом курорте любого континента, но что может произойти плохого с теми, у кого вообще все уже давно есть - власть, связи, известность - в милейшем Куршевеле?
А между тем, если бы они перед вылетом посмотрели источники заражения коронавирусом, то увидели бы, что лыжные курорты Италии, Австрии, Франции, Германии стали для коронавируса основными хабами. 8 марта за один день в соседней Италии заразилось более 7 тысяч человек и 366 умерло от вируса, но это, конечно, не испугало небожителей. Ну какая зараза пристанет к тем, кто ни на миг не покидает зону комфорта и привык не следовать правилам, а диктовать правила.
Часть участников тусовки мы можем установить по различным открытым российским и украинским источникам. С российской стороны 8 марта отмечали олигархи Михаил Прохоров (состояние около 10 миллиардов долларов), Дмитрий Мазепин, Шалва и Александр Чигиринские, Зияд Манасир и многие другие люди российского бомонда, члены их семей и друзья.
С украинской стороны в составе нескольких групп в Куршевель летали миллиардер Валерий Хорошковский (друг президента Владимира Зеленского), мультимиллионер (а может, уже и миллиардер) Виталий Хомутынник, замглавы Харьковского облсовета Владимир Скоробогач - известный богач, судья Хозяйственного суда Киева Виктория Джарты, народный депутат Сергей Шахов. Также был в Куршевеле один из самых богатых украинских адвокатов и землевладельцев - экс-глава ОП Андрей Богдан и другие. Они проводили время в нескольких компаниях, но большинство пересекалось друг с другом на различных площадках Куршевеля. Хорошковский, насколько известно, проводил время в своем небольшом кругу.
Так получилось, что именно эти несколько групп украинских богачей, первыми завезли коронавирус в Киев. Это произошло случайно, скорее всего, вирус по-любому попал бы в Киев с кем-то другим, и тусовщики просто не понимали последствий своих действий. Более того, вполне вероятно, что вирус уже был занесен - но только у них его диагностировали. Но официально сложилось так как сложилось - большинство участников 8 марта в Куршевеле либо заразились коронавирусом либо не заболели сами, но стали переносчиками вируса, контактируя с носителями. Одна из групп из 16 украинцев заболела в полном составе, большинство тусовщиков лежат теперь в Александровке в соседних боксах. Вот это судьба! Те, кто давно уже привык лечиться в лучших заграничных клиниках внезапно оказались вынуждены лечиться там же, где лечатся простые смертные, не знающие слова "Куршевель".
Но это произошло не сразу. На свою беду и на беду своих контактеров, куршевельцы попытались поначалу скрыть болезнь, перележать осложнения дома, чтобы не привлекать к себе внимание и избежать огласки. Попытка избежать украинских больниц и огласки в СМИ оказалась очень опасной ошибкой, которая способствовала распространению инфекции среди многих украинских политиков, бизнесменов, членов правительства и депутатов парламента.
После первых признаков недомогания, куршевельцы начали обращаться в частные клиники. Так, первой сделала анализы в Киеве на коронавирус компания "Евролаб", и тесты оказались положительными. Стало известно и о заражении вирусом россиян из этой компании. Но "Евролаб" не поставил в известность власти страны, и тем самым не позволил государству принять немедленные меры, подверг опасности здоровье и жизни тех граждан, кто продолжал контактировать с заболевшими либо не самоизолировался после контакта. "Евролаб" направил анализы в Германию, в клинику "Шаритэ". И только через три дня, когда немцы сделали заключение и подтвердили коронавирус у звездных клиентов, власти Украины получили информацию - причем уведомление властям направила именно германская клиника. С этим делом надо разбираться - не знаю, обязан ли был "Евролаб" уведомлять сразу какие-то службы, есть ли в этом нарушение или простое желание перестраховаться, чего также нельзя исключать.
Поэтому учитывая статус инфицированных, и то, что они успели сконтактировать после прилета еще до появления недомогания со многими сотнями людей, нет сомнений, что коронавирус распространился в Киеве. Так, из 70 установленных контактеров народного депутата Сергея Шахова коронавирус диагностирован только у троих человек, остальные в самоизоляции пережидают инкубационный период и наблюдаются у врачей.
А что же куршевельцы? Как себя чувствуют, как идет лечение?
Все заболевшие получили осложнения и сейчас находятся в боксах Александровской больницы. Они сами виноваты в ухудшении своего состояния - они не изолировались, не лечились, вели активный образ жизни и помогли вирусу ударить по ослабленной перелетами и акклиматизацией иммунной системе. Теперь украинские инфекционисты получают максимальный опыт лечения коронавируса и нарабатывают методики лечения на своих звездных пациентах. Все они находились в хорошей физической форме, но болезнь ударила по каждому. Самой большой сенсацией, конечно, стала госпитализация Валерия Хорошковского - одного из самых богатых людей Украины. Он прилетел из Ниццы 21 марта и вскоре был вынужден также переехать в Александровскую больницу.
Состояние многих больных требует наблюдения врачей, несмотря на то, что никому из них нет 60 лет. Температура скачет - 3-4 дня под 40 градусов. Затем у некоторых начался период резкого понижения температуры до 35 градусов. Многим куршевельцам пришлось ложиться в больницу - у некоторых пошли серьезные осложнения, двустороннее воспаление легких, поэтому попытка самоизолироваться дома и лечиться на дому не удалась. На случай осложнения и проблем их всех направили в больницу, где есть палата интенсивной терапии и аппараты искусственной вентиляции легких. Да, приходится лечиться в государственной: частные клиники инфекционные отделения не содержат - это нерентабельно и невыгодно.
У нас принято зло иронизировать над состоянием государственных больниц, но в данном случае, каких-то особых неудобств звезды не испытывают. Инфекционное отделение, конечно, не пятизвездочный отель, но на самом деле именно в Александровской боксы в хорошем состоянии. Там установлены телевизоры, холодильники, туалеты в приличном состоянии. Это не сравнить с районными больницами. К слову, очень хороший ремонт городские власти сделали и в детском инфекционном отделении на Алишера Навои.
Все боксы заполнены, инфекционистов в Украине единицы, и врачи Александровской больницы работают на разрыв. Никто не сидит постоянно в палате и не бежит по первому зову, персонал постоянно в деле днем и ночью. Помощников и обслугу в инфекционное отделение брать нельзя. У кого-то болезнь проходит легче, но состояние ряда пациентов вызывает беспокойство, коронавирус очень опасен даже для людей до 50 лет, в хорошей физической форме. Многие сутки люди лежат беспомощно из-за скачков температуры и осложнений в работе внутренних органов. Коронавирус может давать серьезные осложнения. Критического состояния нет, но дома такое не лечится. Все получают ударные дозы сильных антибиотиков.
В результате легкомысленных действий куршевельских тусовщиков, которые не самоизолировались после прилета, вирус, несомненно, проник в Киев и заразил сотни людей. Посмотрим, хватит ли иммунитета для сопротивления вирусу. Заболели еще четыре народных депутата. Заболел прокурор из Одесской области, контактировавший, весьма вероятно, с одной из участниц полета в Куршевель.
Думаю, на тех, кто завез вирус из Куршевеля, теперь значительная моральная ответственность за борьбу с эпидемией в Украине. Их состояния позволяют закрыть очень многие экстренные проблемы инфекционной медицины, которые надо решать сегодня. Илон Маск полетел в Китай и купил в помощь народу США 1200 аппаратов ИВЛ. Возможности куршевельцев ничуть не меньше. Сразу скажу - я противник хейтерства, и те, кто заболел, - сейчас прежде всего пациенты, дай Бог всем заболевшим поскорее выздороветь и встать на ноги без осложнений. Они плохо понимали, что это такое, и сами от этого первыми расплачиваются.
И им повезло в главном - попасть на врачей-специалистов с богатой практикой. Теперь на них отрабатывают методики лечения, которые могут потребоваться Киеву очень скоро, если столицу накроет эпидемия, одними из первых переносчиков которой стали звездные пациенты. Если будет вспышка эпидемии - то нескольких палат Александровской больницы не хватит для сотен и тысяч больных. Помощь нужна уже сегодня, уже сегодня нужны меценаты, которые помогут отразить страшную угрозу, которую занесли в город те, кто считал себя в нем небожителями, и жизнь миллиардера и мультимиллионеров сейчас в руках врачей и медсестер Александровской инфекционной больницы, с зарплатой - от 4 до 10 тысяч гривен. И им, в данном случае, очень повезло. Судьба....
На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.