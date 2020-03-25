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 ООН запускає глобальний план гуманітарного реагування на коронавірус, для Донбасу передбачено 33 млн дол.

Генеральний секретар ООН у середу оголосив про запуск Глобального плану гуманітарного реагування на коронавірус із загальним бюджетом $2 млрд, який передбачає виділення понад $30 млн на боротьбу з Covid-19 на сході України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Глобальний план, про який сьогодні заявив Генсек ООН, має пакет допомоги для України. Спочатку йшлося про виділення $20 млн на боротьбу з коронавірусом, але за підсумками переговорів з представниками відповідних структур ООН, суму допомоги було збільшено до $33 млн", - зауважив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

За його словами, ці кошти підуть для організації гуманітарного реагування саме на сході України по обидві сторони розмежування. План передбачає підтримку закладів охорони здоров’я; забезпечення продовольчої безпеки й товарів першої необхідності; підтримку осіб похилого віку та людей з інвалідністю в умовах самоізоляції; допомогу в організації дистанційної шкільної освіти.

"Потрібно подбати про те, щоб найбільш незахищені категорії українців мали засоби для лікування й мінімізації негативного впливу коронавірусу", - підкреслив постійний представник України при ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ООН і ВООЗ розробляють для України два плани допомоги в боротьбі з COVID-19 із бюджетом близько $58 млн, - Кислиця

Загалом, Глобальний план ООН гуманітарного реагування на Covid-19 передбачає залучення $2 млрд з метою припинення неконтрольованого поширення коронавірусу по всій Південній Америці, Африці, Близькому Сході та Азії. Він забезпечує, зокрема, доставку необхідного лабораторного обладнання й медикаментів; встановлення додаткових станцій для особистої гігієни; проведення інформаційних кампаній про те, як захистити себе та інших від вірусу. Крім того, в регіонах Африки, Азії й Латинської Америки організовуватимуться авіамости та хаби для переміщення гуманітарних працівників й забезпечення поставок.

Як повідомив Кислиця, паралельно українська сторона опрацювала з ВООЗ, ЮНІСЕФ, Програмою розвитку ООН інший пакет допомоги на $38 млн для України. Він охоплює підтримку в закупівлі ліків й обладнання, посилення координації на місцях та забезпечення фахового аналізу ситуації в країні.

Читайте також: Норвегія ініціює створення фонду донорів ООН для допомоги бідним країнам у боротьбі з COVID-19

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184301
 
 
 Топ коментарі
 
Идите нахрен со своим дамбасом, изза зелёных тварей по всей Украине нет масок и лекарств!
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На Донбассе - украинцы? А мы тогда кто?
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Значить таки правда - про фото з масками від блазня для Домбасу... ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл. - Цензор.НЕТ 5577
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Найьивніге, що коронавірусу там нема. Там лише пневмонія, як вони самі кажуть. А щодо допомпюоги, то її розграбують ілевову частку - обдроченці.
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На Донбассе - украинцы? А мы тогда кто?
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судя по результатам выборов ... трудно сказать ...
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На оккупированном бамбасе все бабосы пойдут в карман террористов
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иди домой, там террористы положат в карман всё
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Идите нахрен со своим дамбасом, изза зелёных тварей по всей Украине нет масок и лекарств!
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кацапским боевикам нужнее .. эти все лекарства они нам и загонят ...
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шекели давать только после закрытия границы с мокшанией...
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теперь чечены с бурятами на это деньги месяц гулять будут ..
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Як вводити миротворців - то зась, а як відкупитися від терористів, то будь ласка - 33 млн доларів.
А для всієї України - лише 38 млн $, і то від купи міжнародних організацій... ООН запускает глобальный план гуманитарного реагирования на коронавирус, для Донбасса предусмотрено 33 млн долл. - Цензор.НЕТ 4447
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Он тебе предусмотрен, длину толщину сам выбери
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стрелочник хуже ...пид... так что выберай
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Там пенсионеры по две пенсии получают и ещё гуманитарку регулярно дают, причём всем, детям, взрослым, дают хорошие наборы продуктов. Теперь гуманитарки будет ещё больше, и средства защиты раздадут, я так понимаю???? Не хило устроились. И нахрена им "войну" заканчивать? Это же можно остаться без всего, с одной мизерной пенсией и без халявы. И кто то думает что они захотят назад в Украину?
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Вот кого точно не надо спасать ООН так это тех сепаратистов на Донбассе от короновируса!!!!
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"накуплю себе сухих штанов" (внештатный советник)
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А що ви хотіли? ООН у своєму репертуарі.
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Ну да, одним увеличивают халяву, а другим только кредит дают, да и то при условии что те свою землю продадут за бесценок целыми областями, оптом. О така у...ня, малята.
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ООН імпотентна організація. Що вони можуть запустити, тим більше глобального.
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Так це ж пряме фінансування тероризму і війни . Ніхрена собі , міжнародна організація .
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