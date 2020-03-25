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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Росія має перевірити на коронавірус українських в'язнів і забезпечити їм належну медичну допомогу, - Денісова

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової щодо обстеження та тестування на коронавірус українських політв'язнів в РФ і окупованому Криму.

Про це український омбудсмен повідомила на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Всупереч взятим на себе Російською Федерацією міжнародним зобов'язанням, більшість з п'яти тисяч громадян України, які перебувають у пенітенціарних установах РФ та тимчасово окупованого Кримського півострова, не отримують належної медичної допомоги, попри те, що входять до групи особливо незахищених осіб від зараження коронавірусною інфекцією", - написала вона.

Денісова зазначила, що отримує звернення ув'язнених громадян України. "Наші співгромадяни скаржаться на неналежні умови тримання та ненадання відповідної медичної допомоги, що неприпустимо в умовах оголошеної пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, адже пенітенціарні установи вважаються підсилювачами поширення інфекційних захворювань і є місцями з високим ризиком заражень", - підкреслила вона.

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У зв'язку з цим омбудсмен звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової невідкладно вжити заходів, з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я в умовах пандемії коронавірусної інфекції, з метою забезпечення прав ув'язнених громадян України.

"Зокрема, провести кваліфіковане обстеження з обов'язковим тестуванням на коронавірус, за результатами якого надати необхідну медичну допомогу, відповідно до наявних діагнозів. Також вимагаю забезпечити належні умови утримання в місцях несвободи, щоб не допустити поширення і подальше інфікування утримуваних осіб", - зазначила вона.

Денісова також закликала представників міжнародної спільноти взяти на контроль ситуацію щодо забезпечення Російською Федерацію прав громадян України на життя та здоров’я в умовах місць несвободи, "аби не допустити фатальних наслідків для їх життя".

Росія має перевірити на коронавірус українських вязнів і забезпечити їм належну медичну допомогу, - Денісова 01
Росія має перевірити на коронавірус українських вязнів і забезпечити їм належну медичну допомогу, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184299
 
 
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Можна було літаками прямо в Бергамо направити "допомогу", но русня прилетіла в Рим і тепер через всі Італію їде конвоєм під камери
Россия должна проверить на коронавирус украинских заключенных и обеспечить им надлежащую медпомощь, - Денисова - Цензор.НЕТ 2002 Піар
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Італійська ЛаСтампа каже, що 80% російської допомоги Італії у боротьбі з коронавірусом може бути зовсім або майже некорисною і непридатною до реальних потреб. Якщо так, то це або некомпетентність або чистий піар. Собі допомагають, а не Італії.
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Денисова, своих проверьте, а потом от кого-то требуйте. Нет, мне это нравится. Покажите пример, проверьте всех украинцев, слабо? Что за рвение и милосердие особенное к преступникам? А права на безопасное пространство, на защиту здоровья, добропорядочных граждан когда и кто начнет соблюдать и не нарушать? В аптеках нет никаких средств защиты, нет антисептиков!!! Почему Денисова не кричит об этом на всех каналах? Почему ее только зеки интересуют, причём в иностранных тюрьмах? Они находятся в изоляции, им не надо ходить в магазин, аптеку, замкнутый коллектив, у них меньше шансов заразиться, чем у любого на свободе, в сотни раз!
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Пипеу Денисова серонула - афигенный "борец" за права человека в рассее...
тварь кацапская.
Что творится с правами человека в Украине ей насрать...
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800 "братских" реп - мацква атправляет дамой, нехер шастать па мацкве, если балеть то это- на Батькившину... мацкве нада ...Италию спасать, патамушта США никаво не спасають ! Спасатели херовы, у самих давно страна-лазарет. Пуйло американский защитный костюм напялил, как на подиум, а лапотников призывает проклинать Америку....
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