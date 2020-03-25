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 33 особи від початку року померли від пневмонії в Донецькій області

У Донецькій області від початку 2020 року захворіло пневмонією 3266 осіб, з яких 33 – померли.

Про це на пресбрифінгу в Донецькій ОДА заявив заступник начальника управління – начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Захворюванність на пневмонію. Дані є на 17 березня: у Донецькій області підтверджено діагноз пневмонія у 3 266 осіб, з яких 33 особи померли", - сказав Педенко.

Пізніше в ОДА уточнили, що дані про захворювання на пневмонію надані з початку 2020 року, тобто з 1 січня по 17 березня.

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Як повідомлялося раніше, станом на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків коронавірусної хвороби Covid-19, з них 4 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Одним з ускладнень Covid-19 є пневмонія.

За даними Worldometers, у світі зареєстровано 439 940 випадків зараження коронавірусом, зокрема 19 744 летальні, 111 942 особи одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184298
 
 
 Топ коментарі
 
Що далі, якщо медики не потрібні, а треба слуги народу? Нехай тепер лікують слуги народу!
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Я вже прибрав цей пост. Добре що колеги по форуму вчасно вказали на помилку. 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области - Цензор.НЕТ 3353
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Не лякайте людей, хтось не перерахує і вжахнеться.
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Я вже прибрав цей пост. Добре що колеги по форуму вчасно вказали на помилку. 33 человека с начала года умерли от пневмонии в Донецкой области - Цензор.НЕТ 3353
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і я про це - у київській понад 64...- аналогічно і в чернівецькій
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Що далі, якщо медики не потрібні, а треба слуги народу? Нехай тепер лікують слуги народу!
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Не всі медики це обрали😒 При цьому платити будуть усі.
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Та вы что... А чего ЧС не ввели ещё в феврале? Цифры то в сравнении с короной поболее будут.
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статистика в среднем примерно в 2 раза лучше, чем смертность от пневмонии в мире...не так уж плохо
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