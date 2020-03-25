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Все про:карантин (1103) митниця (693) Макаренко Анатолій (20) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Митники мають отримати чітке роз'яснення, як їм діяти з товарами медпризначення під час пандемії, щоб не потрапити до в'язниці, - радник міністра фінансів Макаренко

Держмитслужба повинна спільно з Міністерством охорони здоров'я та Державною службою з питань праці в найближчі години надати в митні органи на місцях роз'яснення щодо порядку оформлення товарів медпризначення у зв'язку із заходами, ухваленими Кабміном в умовах карантину через коронавірус.

Про це Цензор.НЕТ заявив радник міністра фінансів Анатолій Макаренко, якого ми попросили прокоментувати скандальну ситуацію з митним оформленням апаратів ШВЛ на Київській митниці. Як повідомляло раніше видання, закуплені апарати вже третій день стоять на митниці.

"Митниця стала заручником справедливого обурення тих, хто хоче швидко й ефективно допомогти нашій медицині і громадянам засобами захисту, апаратами штучної вентиляції легенів і іншими товарами медичного призначення, які зараз будуть масово ввозитися на територію України, - каже Анатолій Макаренко. - Але є вимоги закону, за якими працюють митники, вони не мають права їх порушувати".

За його словами, в даному випадку йдеться про три проблемні моменти. Перше - це врегулювання питання сплати ПДВ. Чи можна вважати постанову Кабміну підставою для звільнення від сплати цього податку? Ні податковий кодекс, ні дія низки Технічних регламентів не поширюється на медобладнання і не дає однозначних підстав для того, щоб звільнити людину або підприємство, що ввозять медобладнання від сплати ПДВ.

Друге - це процедура надання дозвільних документів у митні органи. На даний момент вона ускладнена. Спочатку треба звернутися до Міністерства охорони здоров'я та надати всі дані про товар, а також пояснити, з якою метою його ввозять. Натомість у цьому відомстві надають довідку про те, що введення такого обладнання в обіг необхідне.

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Такі ж дані, що включають номер партії або серійний номер, інформацію про виробника, дані про призначення обладнання, спосіб дії обладнання і знову ж мета ввезення. Все теж доведеться виконати, якщо ви ввозите засоби захисту.

Тільки отримавши дозвільні документи від цих двох відомств, митниця зможе провести митне оформлення товару.

"Я прекрасно розумію митників, які повинні ці документи обов'язково отримати, тому що не дай Бог щось станеться під час використання того чи іншого медичного обладнання, яке буде ввезено в Україну. За все, що буде ввезено в незаконний спосіб, доведеться відповідати. Прокуратура в результаті вийде на стрілочника, ми це вже проходили, коли в 2009 році в Україну ввозилися під час епідемії "швидкі допомоги". Двоє моїх підлеглих митників пішли до в'язниці. Це люди, які намагалися адекватно ситуації виконати свій громадянський обов'язок, але порушили закон, - каже радник міністра. - Тому наполягаю на тому, щоб було чітке роз'яснення для митних органів щодо їхніх дій, щоб митники не потрапили до в'язниці, коли закінчиться пандемія".

Зараз Київська митниця, за інформацією Анатолія Макаренка, звернулася до центрального апарату Держмитслужби. Держмитслужба зі свого боку направила листи до Міністерства охорони здоров'я та Держслужби з питань праці. "Думаю, в найближчі години всі роз'яснення будуть, - підкреслив він. - Ця ситуація прецедентна. З такими проблемами зіштовхнуться на всіх митницях. Всім держструктурам, які відповідають за ці питання, необхідно терміново скоординувати свої зусилля".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184297
 
 
 Топ коментарі
 
вот вам и турборежим... только когда надо принять что-то нужное зеленым для дерибана, и ночью соберутся
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поступить как Индия ни медикаментов ни жратвы на продажу, пропустил фуру через таможню? расстрелять !
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так там два пути, или СУММА или ТЮРЬМА третьего не дано.
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так там два пути, или СУММА или ТЮРЬМА третьего не дано.
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Та яка різниця - "За это ответят другие товарищи!" (С) - з х/ф "Зеркало для героя"
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..макаренко, ты какого хера там сидишь при всех царях?...не научился еще понимать, что можна, а что нельзя, за бумажки воров прятать пытаешься?.. иди уже на отдых, нацаревал, хватит, больше вытаскивать тебя с кичи никто не будет.... Таможенники должны получить четкое разъяснение, как им действовать с товарами медназначения во время пандемии, чтобы не попасть в тюрьму, - советник министра финансов Макаренко - Цензор.НЕТ 7093
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поступить как Индия ни медикаментов ни жратвы на продажу, пропустил фуру через таможню? расстрелять !
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вот вам и турборежим... только когда надо принять что-то нужное зеленым для дерибана, и ночью соберутся
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поступайтє по совєсті, уму і чєсті, а нє по мотівам своєй нєуйомной жадності
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включайтє здравий смисл - за АШВЛ вас нє осудят, йєслі ви іх пропустітє сюда даже с нарушеніямі. А за то шо ви пропустілі маскі туда - будітє прокляти, нєвзірая шо по бумашкам всьо правільно
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В 2009-м за Opel Combo "скорые" тоже говорили что не осудят а потом пришел Янукович и затягали по тюрьмам. Так что таможенники уже учёные, пока не примут изменения в ЗАКОН (поставнова Кабмина до задницы) никто без НДС не оформит! А вы жрите теперь, не обляпайтесь !
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Типа - какой данью обложить?
Медикаменты сейчас пользуются ОСОБЕННЫМ спросом
Вот и думают - как руки погреть
Это нужно же выдумать кучу честных способов, чтобы обойти закон!!!
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Когда вывозились средства защиты, такие вопросы никто не задавал - все ок.
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