 Митники мають отримати чітке роз'яснення, як їм діяти з товарами медпризначення під час пандемії, щоб не потрапити до в'язниці, - радник міністра фінансів Макаренко

Про це Цензор.НЕТ заявив радник міністра фінансів Анатолій Макаренко, якого ми попросили прокоментувати скандальну ситуацію з митним оформленням апаратів ШВЛ на Київській митниці. Як повідомляло раніше видання, закуплені апарати вже третій день стоять на митниці.

"Митниця стала заручником справедливого обурення тих, хто хоче швидко й ефективно допомогти нашій медицині і громадянам засобами захисту, апаратами штучної вентиляції легенів і іншими товарами медичного призначення, які зараз будуть масово ввозитися на територію України, - каже Анатолій Макаренко. - Але є вимоги закону, за якими працюють митники, вони не мають права їх порушувати".

За його словами, в даному випадку йдеться про три проблемні моменти. Перше - це врегулювання питання сплати ПДВ. Чи можна вважати постанову Кабміну підставою для звільнення від сплати цього податку? Ні податковий кодекс, ні дія низки Технічних регламентів не поширюється на медобладнання і не дає однозначних підстав для того, щоб звільнити людину або підприємство, що ввозять медобладнання від сплати ПДВ.

Друге - це процедура надання дозвільних документів у митні органи. На даний момент вона ускладнена. Спочатку треба звернутися до Міністерства охорони здоров'я та надати всі дані про товар, а також пояснити, з якою метою його ввозять. Натомість у цьому відомстві надають довідку про те, що введення такого обладнання в обіг необхідне.

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Такі ж дані, що включають номер партії або серійний номер, інформацію про виробника, дані про призначення обладнання, спосіб дії обладнання і знову ж мета ввезення. Все теж доведеться виконати, якщо ви ввозите засоби захисту.

Тільки отримавши дозвільні документи від цих двох відомств, митниця зможе провести митне оформлення товару.

"Я прекрасно розумію митників, які повинні ці документи обов'язково отримати, тому що не дай Бог щось станеться під час використання того чи іншого медичного обладнання, яке буде ввезено в Україну. За все, що буде ввезено в незаконний спосіб, доведеться відповідати. Прокуратура в результаті вийде на стрілочника, ми це вже проходили, коли в 2009 році в Україну ввозилися під час епідемії "швидкі допомоги". Двоє моїх підлеглих митників пішли до в'язниці. Це люди, які намагалися адекватно ситуації виконати свій громадянський обов'язок, але порушили закон, - каже радник міністра. - Тому наполягаю на тому, щоб було чітке роз'яснення для митних органів щодо їхніх дій, щоб митники не потрапили до в'язниці, коли закінчиться пандемія".

Зараз Київська митниця, за інформацією Анатолія Макаренка, звернулася до центрального апарату Держмитслужби. Держмитслужба зі свого боку направила листи до Міністерства охорони здоров'я та Держслужби з питань праці. "Думаю, в найближчі години всі роз'яснення будуть, - підкреслив він. - Ця ситуація прецедентна. З такими проблемами зіштовхнуться на всіх митницях. Всім держструктурам, які відповідають за ці питання, необхідно терміново скоординувати свої зусилля".