 Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону й уникають заходів самоізоляції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
"Якщо вам відомі випадки, коли громадяни, які повернулися з інших країн або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID-19 і навмисне уникають відповідних заходів самоізоляції просимо повідомити", - сказано в повідомленні.
Також інформувати про порушення карантину пропонують на "гарячу лінію" міської ради.
Нагадаємо, в Тернопільській області зафіксовано 4 випадки коронавірусної інфекції.
Тепер доносьте що той був! А якщо він сусідам сказав що був в Польщі, а сам шабаював десь ... то як буде доказувати що не був у польщі? Думаєте нші менти будутьпереівіряти? Та по їх даним скоро янукович окажеться постійно проживавшим під Києвом!
Блогер Луганський - в ДНР страшен не сам по себе русский мир, а стукачество!
От вам бабуня і совок вертається!
Зробили всі передумови для стукачества, паніка, істерія, страх і тепер сцар харош, народ говно!
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одна битва на Калке чего стоит.
А если не подействует, то народ сам себе даст право вершить самосуд! У страха глаза безумные!