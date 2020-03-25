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 Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону й уникають заходів самоізоляції

Влада м.Тернопіль просить місцевих жителів інформувати їх про випадки, коли громадяни, які прибули з країн, в яких поширений COVID-19, нехтують правилами самоізоляції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Якщо вам відомі випадки, коли громадяни, які повернулися з інших країн або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID-19 і навмисне уникають відповідних заходів самоізоляції просимо повідомити", - сказано в повідомленні.

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Також інформувати про порушення карантину пропонують на "гарячу лінію" міської ради.

Нагадаємо, в Тернопільській області зафіксовано 4 випадки коронавірусної інфекції.

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Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону й уникають заходів самоізоляції 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184295
 
 
 Топ коментарі
 
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А чого тут дивуватися? Якщо в нас бидло не є свідомим, приїхало із закордону, написало згоду на самоізоляцію дома, а потім вештається по місту, то як з таким боротися? Правильно мерія робить! Хватить державі бути толерантною і бавитися з тим несвідомим піплом в демократію, коли вони хочуть більш жорстких мір для себе!!! Якщо їм фіолетово на своє здоров'я, що нам по...й, то інші чого мають страждати через таких довбнів?
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Влада всіх звезла з епіцентрів епідемій! Без всякого плану дій розпустила по всій країні!
Тепер доносьте що той був! А якщо він сусідам сказав що був в Польщі, а сам шабаював десь ... то як буде доказувати що не був у польщі? Думаєте нші менти будутьпереівіряти? Та по їх даним скоро янукович окажеться постійно проживавшим під Києвом!
Блогер Луганський - в ДНР страшен не сам по себе русский мир, а стукачество!
От вам бабуня і совок вертається!
Зробили всі передумови для стукачества, паніка, істерія, страх і тепер сцар харош, народ говно!
Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону і які уникають заходів самоізоляції - Цензор.НЕТ 542



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В досуг жителей Тернополя возвратилась за без малого 30 годочков подзабытая игра - КГБ-вэдэйка
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а шо с этого будут иметь???????????????))))))))))))))))
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очнитесь, у нас сюр никогда и не прекращался , если чо.
одна битва на Калке чего стоит.
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Правильное решение власти! Быдлоту нужно останавливать! Те кто вернулся и плюёт на всех, так как он себя считает успешным, и сознательно УБИВАЕТ ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ!
А если не подействует, то народ сам себе даст право вершить самосуд! У страха глаза безумные!
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500 гривень за сообщение, и телефон будет горячим.
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