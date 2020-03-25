 Мерія Тернополя просить жителів анонімно повідомляти про громадян, які прибули з-за кордону й уникають заходів самоізоляції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

"Якщо вам відомі випадки, коли громадяни, які повернулися з інших країн або іншого населеного пункту, де спостерігається поширення COVID-19 і навмисне уникають відповідних заходів самоізоляції просимо повідомити", - сказано в повідомленні.

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Також інформувати про порушення карантину пропонують на "гарячу лінію" міської ради.

Нагадаємо, в Тернопільській області зафіксовано 4 випадки коронавірусної інфекції.

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