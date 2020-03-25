 Обласна лікарня Тернопільщини відмовилася приймати 41-річну медсестру з COVID-19, - родичі

Про це родичі інфікованої коронавірусом розповіли в коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, жінку госпіталізували 17 березня у лікарню міста Монастириська, де їй діагностували двобічну пневмонію. Через пару днів стан погіршився, її перевели до реанімаційного відділення та підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"До п’ятниці її стан взагалі не покращувався і сім’я попросила госпіталізувати до м. Тернопіль або викликати бригаду з Тернополя. Ввечері приїхав обласний інфекціоніст. Він сказав, що Тернопіль відмовляється приймати і після того як її оглянули, сказали що такі захворювання лікуються на місці, а навіть якщо б Тернопіль погодився прийняти, то у них немає настільки сильного обладнання в швидких, щоб доправити. Стан здоров’я її так і не покращився. В неділю ми знову попросили викликати бригаду з Тернополя, щоб хоча б чимось допомогти. Приїхали після обіду, повторно оглянули, сказали , що у них немає необхідної швидкої для такого транспортування", - зазначають родичі.

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Через деякий час родичі знайшли швидку із необхідним обладнанням, однак у місті відмовились приймати. Чергове прохання про переведення до Тернополя вже після офіційного діагнозу COVID-19 також не було прийнято. За словами родичів, бригада лікарів з Тернополя зазначила, що її хвороба може бути вилікувана на місці. Водночас, 25 березня стан жінки, як зазначають родичі, покращився, вона вже почала поступово знімати маску та дихати самостійно, а також вставати з ліжка і ходити.

ТСН.ua намагався додзвонитися до місцевої лікарні у місті Монастириська, однак телефони там не відповідають. В інфекційному відділенні міської лікарні швидкої допомоги Тернополя порадили за коментарем звернутися до головного лікаря, який перебував на нараді. Водночас лікарі з самого міста, які вже знають про цю проблему, зазначають, що важливим є питання можливої транспортабельності пацієнта, і якщо існують ризики, що хворого не зможуть перевезти успішно з однієї лікарні до іншої, то лікарі майже ніколи не нададуть на це згоди, незважаючи на прохання родичів.

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Окрім цього сам новий голова Тернопільської ОДА Володимир Труш зазначив, що хворих із підозрою на зараження новим коронавірусом не будуть везти до обласного центру, а лікуватимуть у районних лікарнях.

Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджені 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр. Коронавірусна хвороба зафіксована: Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу); Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу); Дніпропетровська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків; Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби); Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби); Львівська область - 2 випадки; Луганська область - 1 (виявлено за останню добу); Одеська область - 1 (виявлено за останню добу); Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу); Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби; Черкаська область - 1 випадок.