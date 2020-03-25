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 Обласна лікарня Тернопільщини відмовилася приймати 41-річну медсестру з COVID-19, - родичі

Обласна лікарня Тернопільщини відмовилася перевозити 41-річну медсестру з лікарні Монастириська, посилаючись на відсутність швидких для такого транспортування і на те, що хвороба може бути вилікувана на місці.

Про це родичі інфікованої коронавірусом розповіли в коментарі ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

За їхніми словами, жінку госпіталізували 17 березня у лікарню міста Монастириська, де їй діагностували двобічну пневмонію. Через пару днів стан погіршився, її перевели до реанімаційного відділення та підключили до апарату штучної вентиляції легень.

"До п’ятниці її стан взагалі не покращувався і сім’я попросила госпіталізувати до м. Тернопіль або викликати бригаду з Тернополя. Ввечері приїхав обласний інфекціоніст. Він сказав, що Тернопіль відмовляється приймати і після того як її оглянули, сказали що такі захворювання лікуються на місці, а навіть якщо б Тернопіль погодився прийняти, то у них немає настільки сильного обладнання в швидких, щоб доправити. Стан здоров’я її так і не покращився. В неділю ми знову попросили викликати бригаду з Тернополя, щоб хоча б чимось допомогти. Приїхали після обіду, повторно оглянули, сказали , що у них немає необхідної швидкої для такого транспортування", - зазначають родичі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині зафіксовано 12 підозр на коронавірус, - ОДА

Через деякий час родичі знайшли швидку із необхідним обладнанням, однак у місті відмовились приймати. Чергове прохання про переведення до Тернополя вже після офіційного діагнозу COVID-19 також не було прийнято. За словами родичів, бригада лікарів з Тернополя зазначила, що її хвороба може бути вилікувана на місці. Водночас, 25 березня стан жінки, як зазначають родичі, покращився, вона вже почала поступово знімати маску та дихати самостійно, а також вставати з ліжка і ходити.

ТСН.ua намагався додзвонитися до місцевої лікарні у місті Монастириська, однак телефони там не відповідають. В інфекційному відділенні міської лікарні швидкої допомоги Тернополя порадили за коментарем звернутися до головного лікаря, який перебував на нараді. Водночас лікарі з самого міста, які вже знають про цю проблему, зазначають, що важливим є питання можливої транспортабельності пацієнта, і якщо існують ризики, що хворого не зможуть перевезти успішно з однієї лікарні до іншої, то лікарі майже ніколи не нададуть на це згоди, незважаючи на прохання родичів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Священник, який контактував із 500 особами, зокрема з чоловіком, померлим від коронавірусу, у важкому стані під апаратом ШВЛ, - заступник голови МВС Геращенко

Окрім цього сам новий голова Тернопільської ОДА Володимир Труш зазначив, що хворих із підозрою на зараження новим коронавірусом не будуть везти до обласного центру, а лікуватимуть у районних лікарнях.

Нагадаємо, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 29 нових випадків COVID-19, всього підтверджені 113 випадків, за добу надійшло 185 підозр. Коронавірусна хвороба зафіксована: Волинська область - 1 випадок (виявлено за останню добу); Запорізька область - 2 випадки (виявлені за останню добу); Дніпропетровська область - 2 випадки; Донецька область - 1 випадок; Житомирська область - 2 (1 летальний) випадки; Івано-Франківська область - 5 (1 летальний) випадків; Київ - 31 випадок (з них 2 виявлені протягом останньої доби); Київська область - 22 випадки (з них 7 протягом останньої доби); Львівська область - 2 випадки; Луганська область - 1 (виявлено за останню добу); Одеська область - 1 (виявлено за останню добу); Тернопільська область - 4 випадки (2 з яких виявлені за останню добу); Чернівецька область - 38 (1 летальний) випадків, з них 13 виявлені протягом останньої доби; Черкаська область - 1 випадок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184293
 
 
 Топ коментарі
 
Перефразуючи можна говорити, що спасіння хворих на короновірус є справою самих хворих🤢
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А в чому проблема взагалі то? В новині сказано,що цивільні вказували лікарям,що їм робити і отримали відмову,хвора пішла на поправку- значить медики були праві і все робили правильно. Чи в Тернополі є ліки від короновірусу?
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у родственников истерика просто. Врачи все правильно говорили, излечилась на месте.
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Їхали,ми їхали,й нарешті Приїхали!!! Областная больница Тернопольщины отказалась принимать 41-летнюю медсестру с COVID-19, - родственники - Цензор.НЕТ 1444
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Співала, балакала, сіла та й заплакала.
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ото,ж,бо й воно

Торгували веселилися,порахували й слізьми вкрилися....
"Наш поєзд уходіт в Освєнцим, Сегодня і єжедневно...." О. Галич
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Перефразуючи можна говорити, що спасіння хворих на короновірус є справою самих хворих🤢
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А в чому проблема взагалі то? В новині сказано,що цивільні вказували лікарям,що їм робити і отримали відмову,хвора пішла на поправку- значить медики були праві і все робили правильно. Чи в Тернополі є ліки від короновірусу?
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в славному місті Тернопіль і повітря інше! Не був..але так кажуть.
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Забите містечко,крім озера нічого цікавого.
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Дуже гарне місто і цікавого багато.. а забите воно дя того - кого в ньому мабуть забили .
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Ліків від короновірусу нема, а пацієнт повинен мати право вибору лікарні за свої гроші. Неправильно було лише те, що при зміні лікарні треба було дати їм рахунок.
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"за свої гроші" - це ключове. Але ж бачиш, люди вимагають халяву.
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Проблема в тому, що в Україні не має нормального Генпрокурора, він би пояснив, хто, де і як має надавати мед.допомогу громадянину України.
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Це просто необхідно, бо не треба людям морочити голову.
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А еще на новых Санжарцев гнали, тут вон колеги свою колегу лечить боятся...
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Медики почали відкрито посилати медиків на той світ!!!
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я не поняла зачем ее катать хотели, она ж и так в больнице под аппаратом......и под контролем
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у родственников истерика просто. Врачи все правильно говорили, излечилась на месте.
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Тут на сайті коментатори професійні взагалі тупо заголовок читають і зразу істерику закатують.
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Ново Санжарці винні, решта інакші....
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В лікарнях немає нічого,абсолютно нічого.
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Ліки треба самому купувати, але досі там були лікарі та медсестри. Тепер і цього не буде🤢
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А вообще сегодня медики забыли клятву Гипократа, это только добровольцы в первые дни войны могли рисковать своей жизню.
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Медики забули, бо зевлада забула медиків. Скоро вам не буде кому це говорити.
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а історія ,часом, не почалася раніше? ..задовго до зевлади ?
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Так почалася при Миколі ІІ, але бубочка повинен був все змінити.
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оце інша справа! Бо геніальна та вольова людина з сильнючою командою та радниками, які задачі Сканаві рішали в ще другому класі!
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Якщо ви адвокат, то повинні знати хто зараз за все відповідає і не посилатися на папєрєдніков. Зрозуміло?
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колись був...
а так да...якщо в перший день, тиждень..ну місяць зразу не спихнув все на папердників, то маєш відповідати.
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Вірно. А вже пройшло багато часу від каденції бубочки.
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ну тут інші справа. Казали люди перед виборами, що нічо - научиться.
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Казали, але казали, що знімуть його, якщо не навчиться. От я і чекаю цього. Дарма чекаю?
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процеси можуть прискоритися! -думаю, коли почнеться власна гра в парламентській фракції Слуги народу., оскільки партія СН, як парті відсутня. Почнуть будувати свою наступну політичну кар'єру на критиці Зеленського. Це почнеться на осінь, якщо до того Зеленський не запропонує якихось цікавих державних та суспільних проектів. Але, я сумніваюсь щодо таких пропозицій.
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провокативная новость. Больная лежит в больнице по месту жительства, получает необходимое лечение, вдруг семье стукнуло в голову, шо ее надо везти в Тернополь! почему не в Киев, или сразу в Нью-Йорк?? сенсация! больница Нью-Йорка отказалась принимать медсестру с коронавирусом!
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Ну і? В лікарні, під апаратом ШВЛ, то нахрена її возити? Реально? Нахренна її потрібно було перевозити, наражати на небезпеку і її і купу народу, бо в родичів істерика? Думати перед тим, як таку херню від ТСН каналу Г+Г не пробували? Чи нема чим, одні зелені шмарклі?
Придурки, блін.
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З одного боку правильно, але в маленьких містечках знають хто купив диплом за гроші. Розумієте?
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Не там тицьнув. Повторю.
Пілять! А в великих? Людина отримує медичну допомогу, цього не достатньо? Чи в Тернополі ліки від тої біди є, чи лікування інакше. Та ніхрена, блін! То для чого той дурний кіпіш? І ще раз, канал Г+Г - і цим все сказано, пілять! Бо Тернопіль бо бандерівці ну і т.д.
Цікаво, статті за фейки, паніку і розпалювання ворожнечі в нас працють? Чи то не для них?
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Не достатньо. Людина має право вибору. Розумієте?
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Не демагогія. Всі розвинені країни мають це право. З часом буде і в України. Пацієнт завжди правий, якщо платить.
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Людина інтубована під апаратом ШВЛ, а це навіть дуже не проста річ. Для транспортування її потрібно від`єднувати і транспортувати в швидкій, де знову потрібно інтобувати. І це при умові, що автомобіль обладнаний таким апаратом! І хворого має супроводжувати анастезіолог. Спеціально! По приїзді її знову потрібно від`єднувати від мобільного і знову інтубувати. Питається - А НАХРЕНА? Нахрена ризикувати нею, супроводжуючими і займати спеціалістів, які потрібні іншим?
Чекаю відповіді.
Для довідки - єдиний шанс врятуватись від тої біди - жаропонижаючі і апарат ШВЛ. І ВСЕ! Крім, хіба, Божої ласки і сил власного організму.
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Це все зрозуміло, але повторюю ще в останній раз: в цьому містечку всі про всіх все знають. Ці люди просто не довіряють тому лікарю і тому хотіли перевести, хоч це дуже складно. Просто треба було надати рахунок і пояснити скільки це буде коштувати, а насильно тримати і просто відмовляти вони не мали права.
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А ще лікар НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Якби при транспортуванні хвора померла? При тому, що переїзд НІЧОГО НЕ МІНЯЄ, бо хвору рятує вже не лікар а апарат ШВЛ. Ну не той випадок, щоб такою хернею займатись.
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Звичайно, що лікар несе відповідальність, але хворий (мені теж приходилося) перед операцією чи таким транспортуванням підписує документ, де ця відповідальність знімається. Тому ще раз говорю, що то справа пацієнта вибирати лікаря.
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>>підписує документ, де ця відповідальність знімається<<
Причому такі документи мають стандартний текст. правки та приписки не допускаються.
Коли моя дружина лежала в травматології (мав оперувати фахівець екстракласу), почитали ризики та наслідки на 4-х сторінках. Після чого я підійшов до хірурга і сказав: "Якщо пункт номер сім буде зведено до абсолютного нуля, персональний гонорар буде суттєво збільшений". Лікар, в умовах тимчасового дефіциту імпортних "запчастин" (різдвяні канікули) фактично зробив дві операції за один прийом. І досяг суперового результату. "Сторони" залишилися задоволені.
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Так, текст був надрукований. Мені зробили операцію тиждень тому і я це підписував🤗
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Все нормально, майже все зажило. Бігаю як новенький!
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Али - это бред. И статья бред. У подключенного к аппарату ИВЛ никакого выбора уже нет. Любая транспортировка и изменение настроек/переключение увеличивает риск смерти. Кроме того при ОРДС реанимацию рекомендуют проводить лежа на животе. И никто не может снимать маску, дышать самостоятельно, а тем более ходить по палате! Кто эту чушь вообще придумал?
Если интересно, можешь почитать реанимацию при ОРДС для чайников. Очень рекомендую.
https://twitter.com/Nat_anest/status/1241681350349987843
Вы в реанимации были? Там часто разрешают "снимать маску и ходить"? Журнашлюх нужно убивать за бред, который они публикуют.
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Тиждень тому я лежав у реанімації. Зрозуміло? Я ще раз говорю, що з пацієнтами треба працювати і пояснювати, давати рахунок, підписувати юридичні документи... Розумієте? Це робиться в усіх випадках.
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Вы ссылочку почитайте. Если хотят перевозить, то вероятность сохранить ее живой сильно сократится. Требовать перевода в областную больницу никаких прав у пациентки нет. Точнее право есть. Но и у больницы есть право ее не принимать.
Так миллиардеры лежат в киевской инфекционке, хотя у них наверняка есть свои врачи и даже свои частные клиники.
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Офф. Давног це було, у 70-тих роках. Мій товариш, студент 3 чи 4 курсу фізфаку, чергував на прийомі документів від абітурієнтів. К приміщенні тусувався якийсь хлопець, явно не абітурієнт універу, і уважно придивлявся до студентів-фізиків. Потім від підійшов до мого товариша і каже "ми трохи схожі. Чи не хочеш ти здати за мене вступні іспити з фізики до медінституту? Мені вистачить трійки, я із села і після армії. Я заплачУ." Мій товариш був на "мілині", погодився, склав на 5 балів. І записав прізвище майбутнього "лікаря". Десь через 10 років йому приписали якусь фізіотерапію і він побачив у кабінеті "свого абітурієнта". Фізіотерапевта, який не знав фізику навіть на трійку. Нагадав "лікарю" той епізод, а також відмову доплатити за високий результат. І пішов до іншої поліклініки.
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В Італії сьогодні від`єднують від апаратів ШВЛ старих, щоб врятувати молодих, а старіі просто вмирають. От і весь вибір... Не той випадок, блін...
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Знаю, але вони повинні законодавчо закріпити такі дії, інакше суд.
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Є таке, а якщо з багатьма негативними відомими?
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Маю сумнів щодо цього також, бо якшо в них є докази, шо то була бактеріальна пневмонія, наприклад, а це нескладно або ще шось.. Треба почекати роз'яснень, ми багато чого не знаємо.
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Роз'яснення дійсно необхідні. А як вам така ситуація, коли ваш родич попадає до лікаря з ворогуючої родини, якому ви не довіряєте та знаєте багато негативного? Містечко маленькі і всі про всіх все знають до десятого коліна? Ви будете у такого лікуватися?
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Ні, одразу би шукали іншого. Одразу. Отут як раз про вибір, який вони зробили.
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І ще, стикались, та не згодилося - самі до іншого їздили: ви можете запросити іншого лікаря чи декількох в лікарню, яким довіряєте, для консультації. А це тягання - то є брєд.
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Ті лікарі просто не пустять на свою територію іншого лікаря. Якщо йдеться про життя, то міняють лікарню і лікаря.
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Не мають права. Якшо родичі такі настирні, то мали б знати та досягли б свого. Ще й випискуз історії можна попросити.
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Не мають права, але би не пустили. А ще лікар не довіряє аналізам, якщо це робили не його люди. Так, що тільки зміна лікарні.
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Лікарі взагалі не дуже ******* після когось доліковувати, переліковувати.
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Я теж багато чого не люблю, але коли платять то роблю😄
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Переробляти чи виправляти за кимось любите? А тут мова про життя.
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Не йдеться, що хтось любить переробляти. Просто необхідно іноді це робити, світла, якщо йдеться про життя.
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Здесь уже речь идет не о лечащем враче. Реанимацию проводят анестезиологи-реаниматологи. Их не так много, и вряд ли вам дадут возможность их выбирать. ИВЛ проводит не лечащий врач!
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Мені дали право вибрати анестезіолога.
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Это нормально. Но Вы же не требовали перевозить Вас в другую клинику? Кроме того, у Вас скорей всего была плановая операция, а здесь просто так сложились обстоятельства. Куда ее везти? Зачем подвергать риску других людей и ее саму? Зачем многократно переключать? Если пациентка попала на ИВЛ, то никак она не может отключаться и ходить через пару дней. В противном случае нужно разбираться, зачем ее вообще к аппарату подключали.
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И не болейте! Лучше туда не попадать... Тем более, когда начнется эпидемия.
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Врачи "гнобят" медперсонал. Реалии Украины. А если бы в Монастырком заболел глава Тернопольской ОГА? Какая бы была реакция врачей? Угадай-ка! (детская игра для взрослых)
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думаю, що реакція була би така сама. "Авторитети" вже не діють.
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На жаль, але авторитети діють, бо лікарня залежить від влади.
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Пілять! А в великих? Людина отримує медичну допомогу, цього не достатньо? Чи в Тернополі ліки від тої біди є, чи лікування інакше. Та ніхрена, блін! То для чого той дурний кіпіш? І ще раз, канал Г+Г - і цим все сказано, пілять! Бо Тернопіль бо бандерівці ну і т.д.
Цікаво, статті за фейки, паніку і розпалювання ворожнечі в нас працють? Чи то не для них?
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Доки думали, що робити, Бог змилувався над бідною жінкою.
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Ну, перевезли б в іншу лікарню і поклали б під такий же апарат з тими ж ліками від covid 19 :глюкоза, вітаміни...
Вже не знають журнашлюхи як "жарену новину " зробити! Тим більше,лікарі відмовившись возити пацієнтку, швидше за все, врятували їй життя.
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Тож тернопільсьскі лікарі виявились правими, хворобу вдалося вилікувати в місцевый лікарні. Зрозуміла також паніка робичів хворої, я б, мабуть, теж панікував, як і усі інші. Але от відсутність умов для транспортування важких хворих - оце абсолютно неприпустимо. І тут питання якраз до уряду, а не до лікарів.
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Все зрозуміло, лікувати будуть таких, як Шахов та Хорошковський. Інші будуть помирати вдома.
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судя по всему там дыкуны живут. молятся поют гимн и готовы спалить любую больницу. Вспоминается рагуль барна . который готов сдохнуть за порошенка
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"Дьікуни живуть" на у бамбаці. А слово "рагуль" приблизно дорівнбє вашому кацапському слову "лимитА". Той, хто проліз до міста попри шлагбаум ("рогатки, рогульки, рагульки").
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Пиши російською і не додавай українські слова, які ти перекручуєш.
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