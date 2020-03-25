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 Політика України
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Все про:Боголюбов (33) ВР (7320) законопроект (968) Коломойський (808) націоналізація (111) НБУ (659) Порошенко (11617) Палиця (7) Гонтарева (461) Дубілет (17) Приватбанк (395) Дубінський (86) Василевська-Смаглюк (24)

 Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту

Народні депутати від "Слуги народу" Олександр Дубінський і Ольга Василевська-Смаглюк, а також член депутатської групи "За майбутнє" Ігор Палиця внесли в парламент альтернативи законопроекту №3260, який покликаний не допустити повернення націоналізованих банків колишнім власникам.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

24 березня Кабінет Міністрів вніс проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Прийняття цього документа необхідно для нової програми з МВФ.

25 березня з'явилися три альтернативні до нього законопроєкти: Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський - під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк - під №3260-3.

Супровідна документація до альтернативних законопроєктів поки відсутня.

Дата розгляду законопроєктів профільним комітетом невідома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184292
 
 
 Топ коментарі
 
опа.. алтернатива.. типа - "беня - хороший, нужно помочь ему!?))
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хер вам зелебобики, а не альтернативный банковский закон Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту - Цензор.НЕТ 4466 Беня должен сесть на пожизненное за то что украл 5млрд $ на привате, а ещё Зеля должен сидеть за то что получил 41 млн $ от Коломойского за то что стал президентом
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Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту - Цензор.НЕТ 3400

Зупинка виплат по боргах держави зветься дефолтом.
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опа.. алтернатива.. типа - "беня - хороший, нужно помочь ему!?))
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Ну в проекте будет написано по сути, что банки возвращать нельзя, но Бене можно.
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ЭТОТ ПОЦ дубинский сосет у коломойши по черному,ПУСТЬ ТРЕНИРУЕТСЯ В ТЮРЯГЕ ЭТО ЕМУ ПРИГОДИТСЯ !
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Усі троє авторів альтернативних законопроектів - шістки, що фінансуються з гаманця Коломойського.
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https://www.youtube.com/watch?v=0Dv9WoArHt8

Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?

смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
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хер вам зелебобики, а не альтернативный банковский закон Беня должен сесть на пожизненное за то что украл 5млрд $ на привате, а ещё Зеля должен сидеть за то что получил 41 млн $ от Коломойского за то что стал президентом
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а..., очко-лизы Бени....- ясно-понятно....
Тянут время - хотят дефолт.....
ну штош..., мудрый нарид их избрал - мудрому нариду и крапиву с лебедой кушать...
Логично и справедливо....
А они уедут с Украины...., потом...
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Чудовисько й Тупа Кізда-Коломошини жополизи ! ФУ! До речі ця смаглючка (страшна як коронавірус)-заперечувала загрозу від пандемії!
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ну верим, верим, что говорящая жопа каломойши - дубинский - подаст самый лютый антиколомойский закон.
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Та написано-"Запрещено отдавать национализированные банки бывшим владельцам,кроме коломойского."
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Дубинский в поте пытается вернуть Бене приват банк обрекая при этом страну на дефолт...
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У даунів завжди мислення альтернативне. Але ці троє - не дауни, а прикормлені шакалы, які підбирають за хазяїном - великим хижаком об'їдки від розбою.
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Согласен на все 100%!!! А за закон по земле голосовать нужно?
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ВСЯ ШУШЕРА СОБРАЛАСЬ Поц дубинский,эта баба на подтанцовке смаглюк василевская-----СУКИ КАК ОНИ БАБЛО ЛЮБЯТ ,КОГДА НАЖРУТСЯ ??????
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бенины слуги отощвались.и за этих мразей кто-то голосовал еще.
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Нардепы Палица, Дубинский и Василевская-Смаглюк подали в Раду альтернативы банковскому законопроекту - Цензор.НЕТ 3400

Зупинка виплат по боргах держави зветься дефолтом.
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Надо ненавидеть Украину лютой ненавистью, чтобы желать ей дефолта, то есть смерти в создавшихся условиях.
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А это уже сверившийся факт, к сожалению. Этой власти избежать дефолта не получится.
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ааааа забігали шавки, заскулили!.. падаль, лайф, вилазь прокоментуй, кого ти до керування країною протягнуло!! ***** шиддівська..
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Студія "95 квартал" передала в Олександрівську лікарню мастєрку Євгена Кошового, в якій він був одягнений на дебатах Зєлєнського з Порошенком на Олімпійському стадіоні навесні 2019.

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...по скайпу з сурдоперекладом



Oleksandr Radchenko@radchenko_live 6 ч

Скоро в Александровской больнице будут заседания ВР проводить
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Это Бенино кодло , а они хорошего не предложат .
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Где-то *******... не верю, чтобы честняга-журнашлюга с сотней квартир и мамой написал что-то нормальное...
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Перевод: Коломойский зарегестрировал законопроект, альтернативный «антиколомойскому»
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Три ручные собачки бабушки Бени и их испражнения.
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И всё же, расстрелять его следует на стадионе. Замкнуть круг. А вы как считаете?
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О, эта троица - дрессированные собачки Коломойского. В законопроекте, наверное, написано: запрещено передавать банки старым владельцам, кроме Бени. Этих троих уродов себе на погибель выбрал лохторат Киевщины и Волыни. "Лишь бы не Порох..."
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там більше, ніж троє. Куди більше. Кажуть, що лише в СН таких - до 50-ти; а також до половини таких в групах довіра майбаху.
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Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ? https://www.youtube.com/watch?v=0Dv9WoArHt8
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Депутаты не могут собраться и проголосовать один гребанный закон. Антиколомойский закон. Как только приходит время, у них начинается лихорадка, понос, сухой кашель, потеря обаяния и чувства самосохранения. Все симптомы Коломо-вируса.
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"Коломойскому - Приватбанк, Украине - дефолт".
Посмотрим, кто ещё в "слугах народа" да и, вообще, в Верховной Раде готов убить Украину ради Кломойского и "русского мира".
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Margarita Y.@MaYa_Ukraine 4 ч

Березовець
МАУ продолжает беспрепятственно летать, несмотря на карантин.
Подписчики скинули инфу, что сегодняшний борт МАУ Киев-Нью-Йорк улетел с полной загрузкой.
На борту свыше 350 пассажиров!
Какой карантин, когда все напиханы как селедки в бочке?!
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Очень интересно что там Беня своим шавкам надиктовал.
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«Я - как дрессированный пес»
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский

Дресирований пес олігарха К.,

Дресирований пес олігарха Р.,
Він сидить в кабінеті та жде дзвінка
Щоб хазяїн сказав, що робить тепер.

Срібна нить обіцянок така тонка!
Віз брехні нею тягне країни сер,
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.

Із казни мільярди тягне рука
Олігарха К., та мовчить прем'єр,
Бо гризе добровольців та жде дзвінка
ПреЗЕдент-виконавець магната К.,
Дресирований пес олігарха Р.
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К сожалению пока Украина не избавится от таких глистов, ей ничего хорошого не светит.
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"Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк"

Народ, ви пам'ятаєте перли цих великих банкірів?
нові великі економісти
Национальный банк Украины подал в суд против нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского за клевету.

Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту - Цензор.НЕТ 756

"Пора приглушити свободу слова"

Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту - Цензор.НЕТ 2974
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