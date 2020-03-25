 Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.

24 березня Кабінет Міністрів вніс проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Прийняття цього документа необхідно для нової програми з МВФ.

25 березня з'явилися три альтернативні до нього законопроєкти: Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський - під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк - під №3260-3.

Супровідна документація до альтернативних законопроєктів поки відсутня.

Дата розгляду законопроєктів профільним комітетом невідома.

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