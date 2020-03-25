 Нардепи Палиця, Дубінський і Василевська-Смаглюк подали в Раду альтернативи банківському законопроєкту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт парламенту.
24 березня Кабінет Міністрів вніс проєкт закону №3260 "Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності". Прийняття цього документа необхідно для нової програми з МВФ.
25 березня з'явилися три альтернативні до нього законопроєкти: Ігор Палиця зареєстрував свій варіант під №3260-1, Олександр Дубінський - під №3260-2, а Ольга Василевська-Смаглюк - під №3260-3.
Супровідна документація до альтернативних законопроєктів поки відсутня.
Дата розгляду законопроєктів профільним комітетом невідома.
Антиколомойський закон готовий. Чи буде підтримка МВФ?
смысл правки дубинского и Ко - сумму компенсации определяет не внешний независимый суд, а .. карманный Хозяйственный суд коломойского)
Тянут время - хотят дефолт.....
ну штош..., мудрый нарид их избрал - мудрому нариду и крапиву с лебедой кушать...
Логично и справедливо....
А они уедут с Украины...., потом...
Зупинка виплат по боргах держави зветься дефолтом.
Oleksandr Radchenko@radchenko_live 6 ч
Скоро в Александровской больнице будут заседания ВР проводить
Посмотрим, кто ещё в "слугах народа" да и, вообще, в Верховной Раде готов убить Украину ради Кломойского и "русского мира".
Margarita Y.@MaYa_Ukraine 4 ч
Березовець
МАУ продолжает беспрепятственно летать, несмотря на карантин.
Подписчики скинули инфу, что сегодняшний борт МАУ Киев-Нью-Йорк улетел с полной загрузкой.
На борту свыше 350 пассажиров!
Какой карантин, когда все напиханы как селедки в бочке?!
ПреЗЕдент Украины В. А. Зеленский
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.,
Він сидить в кабінеті та жде дзвінка
Щоб хазяїн сказав, що робить тепер.
Срібна нить обіцянок така тонка!
Віз брехні нею тягне країни сер,
Дресирований пес олігарха К.,
Дресирований пес олігарха Р.
Із казни мільярди тягне рука
Олігарха К., та мовчить прем'єр,
Бо гризе добровольців та жде дзвінка
ПреЗЕдент-виконавець магната К.,
Дресирований пес олігарха Р.
Народ, ви пам'ятаєте перли цих великих банкірів?
нові великі економісти
Национальный банк Украины подал в суд против нардепа от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского за клевету.
"Пора приглушити свободу слова"