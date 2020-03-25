 Каток у Мадриді використовуватимуть як морг

Про це телекомпанії CNN розповіла влада Мадрида, інформує Цензор.НЕТ.
Влада підкреслила, що це "тимчасовий і екстраординарний захід", який має "зменшити біль сімей померлих і полегшити ситуацію, що склалася в лікарнях Мадрида". В іспанській столиці багато лікарень настільки переповнені, що пацієнтів кладуть на підлогу в коридорах.
Іспанія - четверта у світі за кількістю тих, що заразилися коронавірусом після Китаю, Італії і США. В Іспанії захворіли 39 763 особи і померли 2696.
Водночас керівництво похоронного сервісу Мадрида повідомило, що організація тимчасово припиняє збір тіл померлих через нестачу захисних костюмів. Сервіс управляє 14 кладовищами, двома похоронними будинками і двома крематоріями.
Похоронна служба заявила, що кремації, поховання та інші послуги для жертв коронавірусу будуть надаватися в звичайному режимі, але тіла повинні доставлятися іншими ритуальними службами в закритій труні.
ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
1 ч. ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
куда вообще ету штуку суют - в рот или в аквариум (((
"Какая жизнь - такие песни"