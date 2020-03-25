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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
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 Каток у Мадриді використовуватимуть як морг

Влада іспанської столиці перетворила критий каток "Паласіо де Хіело" на морг для померлих від коронавірусу.

Про це телекомпанії CNN розповіла влада Мадрида, інформує Цензор.НЕТ.

Влада підкреслила, що це "тимчасовий і екстраординарний захід", який має "зменшити біль сімей померлих і полегшити ситуацію, що склалася в лікарнях Мадрида". В іспанській столиці багато лікарень настільки переповнені, що пацієнтів кладуть на підлогу в коридорах.

Також дивіться: Як на МакДрайв: у Німеччині і Швейцарії можна пройти тест на коронавірус через вікно машини. ФОТО

Іспанія - четверта у світі за кількістю тих, що заразилися коронавірусом після Китаю, Італії і США. В Іспанії захворіли 39 763 особи і померли 2696.

Водночас керівництво похоронного сервісу Мадрида повідомило, що організація тимчасово припиняє збір тіл померлих через нестачу захисних костюмів. Сервіс управляє 14 кладовищами, двома похоронними будинками і двома крематоріями.

Похоронна служба заявила, що кремації, поховання та інші послуги для жертв коронавірусу будуть надаватися в звичайному режимі, але тіла повинні доставлятися іншими ритуальними службами в закритій труні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184285
 
 
 Топ коментарі
 
Значить китайці брешуть.
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ого размах...

ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
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Це звичайне сезонне коливання хвороби, кожного березня в Мадриді каток використовують як трупарню.
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ого размах...

ненене, это просто обычный грип, которого на самом деле нет
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да да загрипповали малеха, тут один урод писал, шо и раньше так умирали, тоесть вируса нет, только насморк и кашель, они просто не успели попить чайку с малинкой, чайник долго закипал.
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Смаглючка й Богуцька- дві ТП-що тепер скажете,зелені шльондри!
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Смаглючка зайнята , пише законопроект для бєні . Бридка мерзота . Щось інсектоподібне .
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Зпросоння прочитав і уявив, як асфальтоукладальний каток використовують для позбавлення від трупів наче у фільмі Невзорова....
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
1 ч. ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..)) - https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
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На Китай чекають епічні судові позови, тому він йде шляхом росіян, викидаючи сотні версій.
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Та ккитайцы ж уже заявили, что им вирус подкинули из США. Так что они все иски развернут обратно. Мол вы подкинули, вы и разбирайтесь.
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Так, за последние сутки в Испании умерло еще 738 человек, увеличив общее число смертей от COVID-19 до 3434 человек.
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Це звичайне сезонне коливання хвороби, кожного березня в Мадриді каток використовують як трупарню.
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Просто частенько доказують, що кількість смертей не змінилась через цей вірус.
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Кстати, очень странно, шо вирус так сильно поразил Италию. И то,шо русня туда отправила военных вирусологов( читай - спецов по биологическому оружию массового поражения) добавляет странности.
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Це вже Іспанія, Макс.Ці дві країни досить відрізняються від інших.
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Видел в новостях про двух дебилов из Аризоны, которые по совету Рыжего приняли таблетки для очистки аквариумов как превенривное средство от коронавируса, не разобравшись в названиях?
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слышал, уср..ться можно. до чего только народ не додумается..
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вполне допускаю, шо они могли спутать названия, ну так инструкцию же почитай,
куда вообще ету штуку суют - в рот или в аквариум (((
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Тижий не казав приймати індустріальні хімікати. Це вже персональна авантюра.
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страшно предствить, что ждет Украину через две недели, с квартальными дебилами у власти.
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Поголовно. КТо-то раньше, кто-то позже. Останутся только двое - Ленин и Витя Цой.
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то вже використовуюють чи ЩЕ БУДУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ ? Це 2 великі різниці?
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Согласно новым данным, количество погибших в Испании 25 марта достигло 3434 человек, тогда как в Китае, где возникла эпидемия, зафиксирована смерть 3287 человек. В Италии - 6820 умерших.Источник: https://censor.net.ua/n3184223
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Не заважай людям працювать - сказали в Китаї 8 мільйонів вбили і все! А то що там вагон "не китайців" працює і тд - так їх всіх теж купили / розстріляли Що ти їй богу - поки я бачу тільки одне кванькання кацапів і їх ********** що їм треба санкції знять, ну що ж якщо знімуть - то я вітаю кацапію з успішною інформаційною війною! Браво!
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А у нас Банковую используют как цирк-шапито.
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Каток в Мадриде будут использовать как морг
"Какая жизнь - такие песни"
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Італія попросила 50 лярдів євро в ЄС, цікаво скільки попросить Іспанія
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Я дивлюся, що спалах пневмонії прийшовся саме на теплий режим зими та початку весни. Може самі винні в тому, що загнали себе в болячку, котрий трохи мутувалась незначно. Але ж пневмонія теж не менш безпечна, коли не вчасно звернутись за допомогою.
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