 Каток у Мадриді використовуватимуть як морг

Про це телекомпанії CNN розповіла влада Мадрида, інформує Цензор.НЕТ.

Влада підкреслила, що це "тимчасовий і екстраординарний захід", який має "зменшити біль сімей померлих і полегшити ситуацію, що склалася в лікарнях Мадрида". В іспанській столиці багато лікарень настільки переповнені, що пацієнтів кладуть на підлогу в коридорах.

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Іспанія - четверта у світі за кількістю тих, що заразилися коронавірусом після Китаю, Італії і США. В Іспанії захворіли 39 763 особи і померли 2696.

Водночас керівництво похоронного сервісу Мадрида повідомило, що організація тимчасово припиняє збір тіл померлих через нестачу захисних костюмів. Сервіс управляє 14 кладовищами, двома похоронними будинками і двома крематоріями.

Похоронна служба заявила, що кремації, поховання та інші послуги для жертв коронавірусу будуть надаватися в звичайному режимі, але тіла повинні доставлятися іншими ритуальними службами в закритій труні.