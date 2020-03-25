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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У Нацгвардії назвали фейком інформацію про зараження свого військовослужбовця COVID-19

У Національній гвардії України заявляють, що інформація про нібито зараження військовослужбовця НГУ коронавірусом не відповідає дійсності.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Офіційно повідомляємо, що інформація, розміщена на окремих пропагандистських телеграм-каналах про нібито зараження військовослужбовця Нацгвардії коронавірусом COVID-19 є фейковою", - сказано в повідомленні.

У Нацгвардії закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися офіційними джерелами: "Не поширюйте фейки про COVID-19, мийте руки і зберігайте спокій".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184279
 
 
 Топ коментарі
 
А почему вас россиян это так беспокоит?Мы можем себе позволить и не работать,пока все пройдет.А ваш пукин перенес голосование. Тоже американсуий фейк поддерживает?
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Нормас сша лохов развели, наверное поугарали знатно как все страны - их ручные марионетки разыгрывают фейковую пандемию в ущерб себе, чтоб сша была в профите с 25 баксовой нефтьюВ Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 5987В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 9434 они наверное думают что если б они сказали что всем надо обмазаться какашками в борьбе против х_й знает чего, то дебильные марионетки реально бы полезли в В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 8035
В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 3116
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Блин тут такой цирк по украинским каналам рассказывают ,мол в Японии мало умерших от коронафейка потому что они не здороваются за руки и придерживаются дистанции.Но говноеды это сожрут .Но как тогда обьяснить что у японцев 43 смерти а у румынов 2 смерти(румыны вторые по числености в Италии заробитчане ,третьи украинцы))?
Да глядя на статистику смертности и заболеваний тут сразу видно фейковирус.Потому что самые заробитчанские страны типа Румынии,Польши ,Украины,Беларуси,Сербии(и вообще всех Балкан) итд...должны были первыми хватануть этот вирус и растаскать по своим странам еще в декабре,когда его только нашли в Китае))..Но у нас получается обратная статистика,в этих заробитчанских странах наименьше заразившихся и смертей ..Хотя коронавирус действует еще с декабря.
А теперь внимание в каких странах наибольшее количество зараженных?-в самых богатых странах Европы и мира:
США,Германия,Испания,Италия,Франция ,Швейцария,Великобритания...ахахах во всех флагманах капитализма где сидит эта Банковская мафия и где все госструктуры кормупированы до низу.Постановы с таким количеством трупов возможны только в таких странах как Италия где они даже соседей своих часто не знают.У итальянцев толком и друзей нет.Но невозможны в славянских странах где все друг друга знают .
С чего бы Италия пала первой жертвой китайцев?Разве в Италии саме больше китайцев в мире?

В Нацгвардии назвали фейком информацию о заражение своего военнослужащего COVID-19 - Цензор.НЕТ 9101
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горщика з вчорашньою сечею під ніс тнули
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все кто поддерживает этот коронавирусный флешмоб либо тупицы либо реально желают что бы украинцы передохли с голода в результате краха экономики.Уже даже США с жирком побольше,призвал выйти на роботу.
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А почему вас россиян это так беспокоит?Мы можем себе позволить и не работать,пока все пройдет.А ваш пукин перенес голосование. Тоже американсуий фейк поддерживает?
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да да...а в Лондон не хотели ездить или в Париж))
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Ой, методики подсчета у всех отличаются. Например, погиб в дтп - тест на короновирус - умер от коронавируса. В Германии считают по-другому и т.д. Потом посмотрим по смертности в общем и сравним, уже сейчас сравнивают, в Италии умирают как и всегда )
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Сьогодні фейк. Завтра дійсність....Некажи гоп,доки нескочиш....
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