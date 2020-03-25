 У Нацгвардії назвали фейком інформацію про зараження свого військовослужбовця COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.
"Офіційно повідомляємо, що інформація, розміщена на окремих пропагандистських телеграм-каналах про нібито зараження військовослужбовця Нацгвардії коронавірусом COVID-19 є фейковою", - сказано в повідомленні.
У Нацгвардії закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися офіційними джерелами: "Не поширюйте фейки про COVID-19, мийте руки і зберігайте спокій".
Да глядя на статистику смертности и заболеваний тут сразу видно фейковирус.Потому что самые заробитчанские страны типа Румынии,Польши ,Украины,Беларуси,Сербии(и вообще всех Балкан) итд...должны были первыми хватануть этот вирус и растаскать по своим странам еще в декабре,когда его только нашли в Китае))..Но у нас получается обратная статистика,в этих заробитчанских странах наименьше заразившихся и смертей ..Хотя коронавирус действует еще с декабря.
А теперь внимание в каких странах наибольшее количество зараженных?-в самых богатых странах Европы и мира:
США,Германия,Испания,Италия,Франция ,Швейцария,Великобритания...ахахах во всех флагманах капитализма где сидит эта Банковская мафия и где все госструктуры кормупированы до низу.Постановы с таким количеством трупов возможны только в таких странах как Италия где они даже соседей своих часто не знают.У итальянцев толком и друзей нет.Но невозможны в славянских странах где все друг друга знают .
С чего бы Италия пала первой жертвой китайцев?Разве в Италии саме больше китайцев в мире?