 У Нацгвардії назвали фейком інформацію про зараження свого військовослужбовця COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацгвардії.

"Офіційно повідомляємо, що інформація, розміщена на окремих пропагандистських телеграм-каналах про нібито зараження військовослужбовця Нацгвардії коронавірусом COVID-19 є фейковою", - сказано в повідомленні.

У Нацгвардії закликали всіх дотримуватися інформаційної гігієни і користуватися офіційними джерелами: "Не поширюйте фейки про COVID-19, мийте руки і зберігайте спокій".

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