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 Перший випадок зараження COVID-19 зафіксовано у Вінниці

У Вінниці зареєстрували перший випадок інфікування коронавірусною інфекцією COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі місцевому виданню "20 хвилин" повідомив Вінницький епідеміолог Степан Томін.

"У Вінницькій області підтверджено один випадок коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено. Це мешканка міста Вінниця. Її стан стабільно задовільний. Температура невисока", - сказав Томін.

Також він додав, що хвора перебуває в інфекційному відділенні першої міської лікарні та отримує симптоматичне лікування. Критичного стану у неї немає.

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Крім того, під час брифінгу голова Вінницької ОДА В'ячеслав Скальський повідомив: "Станом на 14.00 25 березня на території області зареєстровано 27 підозр на захворювання коронавірусною інфекцією. 23 випадки лабораторно не підтверджено. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184277
 
 
 Топ коментарі
 
удивительно другое - что они пишут об этом как о "сенсации"))
и это при том - что моника зе!лох, желая попиарится - впустил в Украину более 78 тысяч человек из Италии и других стран.. сколько среди них - носителей? При реально НУЛЕВОМ уровне контроля на границах..
И разъехались они по ВСЕМ городам Украины...
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это и следовало ожидать, что квартальные дурачки ни на что не способны в реально жизни, кроме как записывать тупые видосики для своих тупых зрителей. по факту сейчас, заразившиеся гастербайтеры и туристы начинают "всплывать наружу", а завтра пойдет вторая волна, но уже из тех кто был в контакте с понаехвашими.
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То-то в Италии от телевизора по 500 человек в день умирает.
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удивительно другое - что они пишут об этом как о "сенсации"))
и это при том - что моника зе!лох, желая попиарится - впустил в Украину более 78 тысяч человек из Италии и других стран.. сколько среди них - носителей? При реально НУЛЕВОМ уровне контроля на границах..
И разъехались они по ВСЕМ городам Украины...
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достаточно вспомнить хорошковского, шохова и ко..
заразившись 6-10 марта - они до 20х чисел были носителями без симптомов..
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то есть предлагаешь гражданам Украины сдохнуть за границей .Там нет роботы карантин.Вы забыли кто вас кормит-заробитчане.Иначе гривна уже бы была по 200 за евро.
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т.е. ты предлагаешь им сдохнуть в Украине, где уровень медицины ниже чем в Италии - и попутно заразить сотни тысяч украинцев? браво, лахта! Первый случай заражения COVID-19 зафиксирован в Виннице - Цензор.НЕТ 8334
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уж лучше сдохнуть от короны чем от голода.Голод что то реальное.А корона только в телевизоре.
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То-то в Италии от телевизора по 500 человек в день умирает.
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у зебила iaCOVid19 представление о "карантине в Украине": заробитчане, в окружении доХторов в костюмах высшей биологической защиты в специальном транспорте едут в специально созданные карантинные зоны, где в условиях 5* живут 2-4 недели - под строгим присмотром врачей :D

Это да - правда.. Не то что в Италии: впустили в страну, померяли температуру рукой - и отпустили.. мол, валите по домам - через всю Украину.. в обычном общественном транспорте..
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ага.. корона - в телевизоре... вообще - фейк, да? Перший випадок зараження COVID-19 зафіксовано у Вінниці - Цензор.НЕТ 5295
как и то - что цены за неделю выросли в 1.5-2 раза, на фоне грабежа мед.препаратолв и продуктов питания - госрезервов Украины - мародерами зеленского
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И вообще когда ты вспомнило о "кто кормит" сразу свинособакой завоняло, ты часом не кацап?
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А шо не великий рехворматор Хрюкман???
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".... Несмотря на решение Кабмина от 20 марта, которым правительство разрешило без пошлин и НДС ввозить в страну оборудование, необходимое для борьбы с коронавирусом, таможня не пропускает аппараты искусственной вентиляции легких, закупленные Днепром.
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.
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это и следовало ожидать, что квартальные дурачки ни на что не способны в реально жизни, кроме как записывать тупые видосики для своих тупых зрителей. по факту сейчас, заразившиеся гастербайтеры и туристы начинают "всплывать наружу", а завтра пойдет вторая волна, но уже из тех кто был в контакте с понаехвашими.
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Дозированно начинают применять тесты и также подают информацию о заболевших. Думается в реале статистика другая. Проблема в том что ее, настоящую, и наши эпидемиологи не знают...
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Вы бл**** такие интересные. Сначала завозят тысячами короновирусных больных по всей стране а потом искренне удивляются что то там то там вылазит очередной прокаженный. Ну не дебилы?
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та не - не дебилы - просто им позарез нужна эпидемия для выполнения намеченного...
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подают как достижения - типа - у нас по плану!
а то туристов и заробитчан сотнями тысяч завозят, метро в Киеве, для обеспечения давки, отключают. А заболело всего 30 человек.

Ну ещё один - уже ближе к цели.





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чес это про первый! 1 человек заражет кучу людей! там уже зараженных море потому по логике!

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