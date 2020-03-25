 Перший випадок зараження COVID-19 зафіксовано у Вінниці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі місцевому виданню "20 хвилин" повідомив Вінницький епідеміолог Степан Томін.

"У Вінницькій області підтверджено один випадок коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено. Це мешканка міста Вінниця. Її стан стабільно задовільний. Температура невисока", - сказав Томін.

Також він додав, що хвора перебуває в інфекційному відділенні першої міської лікарні та отримує симптоматичне лікування. Критичного стану у неї немає.

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Крім того, під час брифінгу голова Вінницької ОДА В'ячеслав Скальський повідомив: "Станом на 14.00 25 березня на території області зареєстровано 27 підозр на захворювання коронавірусною інфекцією. 23 випадки лабораторно не підтверджено. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно".