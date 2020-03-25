 Перший випадок зараження COVID-19 зафіксовано у Вінниці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі місцевому виданню "20 хвилин" повідомив Вінницький епідеміолог Степан Томін.
"У Вінницькій області підтверджено один випадок коронавірусної інфекції. Лабораторно підтверджено. Це мешканка міста Вінниця. Її стан стабільно задовільний. Температура невисока", - сказав Томін.
Також він додав, що хвора перебуває в інфекційному відділенні першої міської лікарні та отримує симптоматичне лікування. Критичного стану у неї немає.
Крім того, під час брифінгу голова Вінницької ОДА В'ячеслав Скальський повідомив: "Станом на 14.00 25 березня на території області зареєстровано 27 підозр на захворювання коронавірусною інфекцією. 23 випадки лабораторно не підтверджено. На жаль, в одному випадку діагноз підтверджено лабораторно".
и это при том - что моника зе!лох, желая попиарится - впустил в Украину более 78 тысяч человек из Италии и других стран.. сколько среди них - носителей? При реально НУЛЕВОМ уровне контроля на границах..
И разъехались они по ВСЕМ городам Украины...
заразившись 6-10 марта - они до 20х чисел были носителями без симптомов..
Это да - правда.. Не то что в Италии: впустили в страну, померяли температуру рукой - и отпустили.. мол, валите по домам - через всю Украину.. в обычном общественном транспорте..
как и то - что цены за неделю выросли в 1.5-2 раза, на фоне грабежа мед.препаратолв и продуктов питания - госрезервов Украины - мародерами зеленского
Об этом в Facebook сообщил глава общественного совета Днепра Геннадий Корбан.
Так, по его данным, город Днепр через ProZorro приобрел аппараты ИВЛ, он они уже третий день стоят на таможне. Между тем, согласно постановлению Кабмина от 20 марта №224 и приложению к нему, этот товар обязаны растаможить как критический импорт без уплаты входного НДС.
"Аппараты немедленно должны поступить в инфекционную больницу №21 без проволочек. Однако Киевская таможня уже третий день требует уплаты НДС и какие-то справки, справки, справки. Последнее, что они потребовали - подтверждение МОЗ о том, что этот груз предназначен для потребностей в борьбе с эпидемией. Из-за идиотов и бюрократов, могут умереть люди, ожидающие экстренной помощи в Днепре", - написал Корбан.
Уже есть заявки от медработников кого, куда и когда подвезти, жаль если их не увидят водители Это не спам и не самореклама, ребята работали, для удобства пользователей и систематизации информации.Чтобы водитель не перечитывал кучу сообщений за несколько дней, выискивая нужное. Позволяет заранее спланировать маршрут как водителю, так и медицинским работникам. Пожалуйста не удаляйте, мы старались для вас.
а то туристов и заробитчан сотнями тысяч завозят, метро в Киеве, для обеспечения давки, отключают. А заболело всего 30 человек.
Ну ещё один - уже ближе к цели.