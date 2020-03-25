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 За тиждень від грипу в Україні померли 2 людини, вони не були щеплені, - МОЗ

За минулий тиждень на грип та ГРВІ захворіли близько 201,6 тис. осіб, з них 53,2% діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності в Україні на 10,6% перевищує епідеміологічний поріг.

За тиждень отримано повідомлення про два летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу.

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Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 48 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 984 особи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184275
 
 
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Better call Orko

@emrgnc_doc


Господи, як мене теліпає. Мама дзвонила, шо приїхала в село наша родичка, яка в Італії вже купу років. І знаєте шо? Правильно, ібала в рот любу ізоляцію і пішла по гостях до своїх родичів/сусідів. Блтьблтьблть... Добре шо то родичка далека і до мами піде в останню чергу.
В той же час моя одногрупницею з чоловіком вернулись з Єгипту, ні з ким не бачились, самоізолювались в межах поверху особняка і ВЗАГАЛІ не контактують ні з ким, доки не пройде два тижні. Бо переживає за батьків (мама теж лікар) Отакі вам два кейси про соціальну відповідальність
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І всі вони канеш прошли тестування на К-вірус. Нє?
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Так умерли от чего? От гриппа или короновирусом? Я так понял просто от гриппа.
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Всі, хто не пройшов тест на коронавірус, вмирають від грипу. Тому в Африці найнижчі показники по захворюваності на коронавірус. Про це навіть доктор Комаровський казав. А в нас <<слуги народу>>, які мають таку можливість, конкурують по кількості захворювань від куршавельського короновірусу з заробітчанами, які привезли китайський коронавірус.
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а скільки за епідеміологічний період - з жовтня по сьогодні по- Україні ???...
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Больше смертей от гриппа чем от короны
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2 от грипа, еще пара от короновируса и скоро как тысяча от голода или наложили на себя руки иззи развала экономики.
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