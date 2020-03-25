 За тиждень від грипу в Україні померли 2 людини, вони не були щеплені, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Інтенсивний показник захворюваності в Україні на 10,6% перевищує епідеміологічний поріг.
За тиждень отримано повідомлення про два летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу.
Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 48 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 984 особи.
Better call Orko
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Господи, як мене теліпає. Мама дзвонила, шо приїхала в село наша родичка, яка в Італії вже купу років. І знаєте шо? Правильно, ібала в рот любу ізоляцію і пішла по гостях до своїх родичів/сусідів. Блтьблтьблть... Добре шо то родичка далека і до мами піде в останню чергу.
В той же час моя одногрупницею з чоловіком вернулись з Єгипту, ні з ким не бачились, самоізолювались в межах поверху особняка і ВЗАГАЛІ не контактують ні з ким, доки не пройде два тижні. Бо переживає за батьків (мама теж лікар) Отакі вам два кейси про соціальну відповідальність