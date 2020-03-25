 За тиждень від грипу в Україні померли 2 людини, вони не були щеплені, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Інтенсивний показник захворюваності в Україні на 10,6% перевищує епідеміологічний поріг.

За тиждень отримано повідомлення про два летальні випадки внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР (з початку епідемічного сезону - 68); жоден померлий не був щеплений проти грипу.

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Протягом звітного тижня проти грипу вакциновано 48 осіб, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 237 984 особи.