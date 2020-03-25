 Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Вважаю, що голосування щодо поправки до Конституції треба перенести", - заявив Путін.
Нову дату голосування визначать фахівці, які оцінюватимуть ситуацію з коронавірусом у Росії і визначатимуть, коли голосування буде безпечним.
Президент РФ зазначив, що всі знають, наскільки серйозно він ставиться до думки виборців щодо запропонованих змін до Конституції. Він пообіцяв, що ще попросить росіян прийти і проголосувати щодо цих поправок. Однак абсолютним пріоритетом для нього є "здоров'я, життя і безпека людей", тому він вирішив відкласти голосування.
Він нагадав, що Росія не зможе відгородитися від коронавірусу, хоча влада робить все, щоб грати на випередження. Найбільший ризик виник для літніх людей. У зв'язку з цим він закликав їх і всіх інших максимально обмежити контакти.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).
Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.
Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.
До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.
На выборы всех давай, а потом митинг что бы результаты отпраздновать!
Щас его посадят 😁😁😁 он же не памятник 😎😎😎
..
непорядок!
Хотя может есть и другие видео.