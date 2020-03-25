EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  6707  59
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1103) Конституція (371) Путін (16457) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни

Президент Росії Володимир Путін вирішив перенести голосування щодо поправок до Конституції з 22 квітня на інший термін.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Вважаю, що голосування щодо поправки до Конституції треба перенести", - заявив Путін.

Нову дату голосування визначать фахівці, які оцінюватимуть ситуацію з коронавірусом у Росії і визначатимуть, коли голосування буде безпечним.

Президент РФ зазначив, що всі знають, наскільки серйозно він ставиться до думки виборців щодо запропонованих змін до Конституції. Він пообіцяв, що ще попросить росіян прийти і проголосувати щодо цих поправок. Однак абсолютним пріоритетом для нього є "здоров'я, життя і безпека людей", тому він вирішив відкласти голосування.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом

Він нагадав, що Росія не зможе відгородитися від коронавірусу, хоча влада робить все, щоб грати на випередження. Найбільший ризик виник для літніх людей. У зв'язку з цим він закликав їх і всіх інших максимально обмежити контакти.

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 у Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).

Раніше закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Нагадаємо, у січні цього року президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт про зміни до Конституції Росії.

До них була пізніше додана поправка, яка "обнуляє" попередні президентські терміни Путіна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184274
 
 
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Що в них за мода на висолочений язик, бридко
 показати весь коментар
 
 
Оббрехивали Порошенко ,что алкоголик -получили , настоящего наркомана
 показати весь коментар
 
 
Це підсвідома реакція на те, що будуть душити як Шаріков котів.
 показати весь коментар
 
Думаю ***** еще Одессу пририсует и сухопутный выход в Молдову-приднестровье
 показати весь коментар
 
 
Ды ты че *****?!
На выборы всех давай, а потом митинг что бы результаты отпраздновать!
 показати весь коментар
 
 
Не успел.
Щас его посадят 😁😁😁 он же не памятник 😎😎😎
 показати весь коментар
 
У русни все так прекрасно с коронавирусом, шо ***** сдристнул из мААсквы в резиденцию на каком-то Валдае. Шо такое "валдай", кстати? Звучит как неприличное слово....
 показати весь коментар
 
 
А это заповедник между Москвой и Петербургом, там полно "закрытых территорий", как раз подходит что бы свалить подальше...
 показати весь коментар
 
 
монастырь такой и них ..валдай..по пермятски означает ******* пустош..
 показати весь коментар
 
 
Це щось на фінському, чи вепському, чи комі-зирянському, чи ерзянському - забув...
 показати весь коментар
 
 
Валдайская возвышенность . Помню из географии.
 показати весь коментар
 
Видно на ********* не все так хорошо как стараются показать
 показати весь коментар
 
 
скоро кацапня будеть требовать у Трампа ножки! Ножки Трампа намного питательнее-чем были у Буша Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию - Цензор.НЕТ 315
 показати весь коментар
 
 
Там как покажут так и будет, а кто против - по е..лу резиновой дубинкой!

 показати весь коментар
 
 
Скотопарашу и самого ***** уже также обнулили и слили в унитаз: Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию - Цензор.НЕТ 6268 Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию - Цензор.НЕТ 6268 Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию - Цензор.НЕТ 6268

Путин из-за коронавируса перенес голосование по обнуляющим президентские сроки поправкам в Конституцию - Цензор.НЕТ 112


 показати весь коментар
 
 
голосование , ню ню ... единственное за что кацапу дадут проголосовать - это за глубину поклона барину до колена или всё таки в землю
 показати весь коментар
 
 
Кстати исходя из статьи он не говорил что перенести надо на более поздний срок, можно ведь и с 22 апреля, на скажем 21-е.
 показати весь коментар
 
Бойся Данайцев дары приносящих,для Италии это звучит примерно так,///Quidquid id est,timeo Danaos et dona ferentes!
 показати весь коментар
 
 
...Ещё один клоун . Та утвердите без голосования и делу конец , всё давно и так ясно .
 показати весь коментар
 
 
Або пустіть гінців з урнами для голосування по домам.
 показати весь коментар
 
 
Обнуление откладывается. Теперь парад "мракобесия» 9 мая в Москве придется тоже откладывать или вообще отменить. Скрепы этого не выдержат, завянут
 показати весь коментар
 
 
Парад - это святое. Вирус победобесия сильнее коронавируса.
 показати весь коментар
 
создатель вируса решил,что вирус ,х,,,ен и на него ложил
 показати весь коментар
 
 
Популист Путлер возит в Италию популисту Конте тыщи тонн медикаментов и вирусологов даже 100 человек отправил,для РАБссиян это катастрофа,Украина не отстает в этом плане,маски,медикаменты,теперь продукты братанам РАБссии.Мышиодинарот.... Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни - Цензор.НЕТ 2275
 показати весь коментар
 
Так вы же, старые номенклатурные комуняки, этот "одинарот" десятилетиями селектировали... Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни - Цензор.НЕТ 9100
 показати весь коментар
 
 
патрiот сране пуйло натягнуло на себе модель TyChem 2000C американської компанії DuPont

Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни - Цензор.НЕТ 365
 показати весь коментар
 
а пАчему не скрепную рассеянскую прЭлесть?


Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни - Цензор.НЕТ 7349


непорядок!
 показати весь коментар
 
 
Ну Си судя по видео просто ходил по улицам города. В палатах его не было с заражёнными.
Хотя может есть и другие видео.
 показати весь коментар
 
перенёс-то зачем?ограниченное колличество костюмов?
Путін через коронавірус переніс голосування щодо поправок до Конституції, які обнуляють президентські терміни - Цензор.НЕТ 5614
 показати весь коментар
 
Подарок Путлеру,9 мая, нефть по 9 долларов за бочку Многоходовка Саудитов круче кремлевского окурка
 показати весь коментар
 
 
Коронавірус обнулив голосування за обнулєніє.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору