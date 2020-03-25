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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 Три нові випадки коронавірусу підтвердили в Києві, - Кличко

Кількість інфікованих COVID-19 збільшилася до 34 людей

У Києві 25 березня лабораторно підтвердили три нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років і 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.

Також читайте: У Києві 10 хворих на коронавірус лікуються вдома, 21 - у лікарнях, - Кличко

За його словами, ці дані отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України"

На цей момент в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 людей.

Три нові випадки коронавірусу підтвердили в Києві, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184272
 
 
 Топ коментарі
 
Светлана Самборска
1 hr ·

Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.
Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.
Врали, что Супрун Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.
Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.
Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.
Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ДБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часи".
Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.

Много чего врали. Значит, много получим. На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе. Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.
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это было понятно еще в феврале, что основной источник короновируса в Украине - это понаехавшие. вопрос в другом, почему зе-манда ничего не делала все это время, чтобы изолировать приезжающих, тем самым полностью исключив возможность внутренних заражений?
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По статистике 7-8 день критические, скоро начнется.
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Растем!
Зато менты с масками будут, а у медиков - одна винтовка на двоих, так сказать...
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От пожелавших +- 80% Ну и конечно без какой либо обсервации или обязательной контролируемой самоизоляции
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Светлана Самборска
1 hr ·

Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.
Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.
Врали, что Супрун Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.
Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.
Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.
Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ДБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часи".
Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.

Много чего врали. Значит, много получим. На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе. Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.
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Про растущую экономику, это Вы рассмешили . А так Доктор Смерть не тот при котором пандемия началась, а та которая окончательно развалила медицину в стране.
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Так вы правы. Скалецкая министр здравоохрания в правительстве Гончарука.
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Вы со статистики смеетесь? 3 года Украина росла. Она даже еще несколько месяцев после прихода "зеленого Кабмина" умудрилась по инерции расти. Падать все только в ноябре-декабре начало. А маски и антисептики тоже Супрун распродавала? Развал медицины есть только в твоей тупой бошке. А у нас проблема только в том, что жадные тупые твари, за которых проголосовали 73 процента идиотов, распродали все СИЗ и игнорировали подготовку к какрантинным мероприятиям.
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Я не верю, что в Украине 73% "жадных тупых тварей", скорее 5-10% активных заблудших. Да, в Украине состоялось чудо в экономике за счёт роста импорта и цен на него в долларовом эквиваленте. Но очень скоро это чудо закончится, как и все чудеса. К реальной экономике чудеса не имеют никакого отношения. Все мы прекрасно знаем сколько больших предприятий прекратили деятельность за последнее время. А продажа масок за кордон надо ещё доказать, в каком году это было сделано. Ну и короновирус покажет результаты деятельности американской волонтёрки совсем скоро.
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У тебя с восприятием информации проблема, как и остальных зебилов. Жадных тупых тварей всего пару процентов от силы. А вот идиотов 73%. О чудесах в экономике лучше тебе не рассуждать, как и любому из этих 73, потому как ты даже экспорт от импорта отличить не можешь. Сказки про "все мы прекрасно знаем" оставь для себеподобных идиотов, ***** и Луки - здесь это слабо проходит. Маски перестали продавать только в середине марта, что подтвердили Нефедов и Милованов. Поставки и в Китай, и в Италию, и в Испанию подтверждены, так что здесь ты снова обосрался.
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Тили-тили-бом, где-то вирус бродит,
притаился за углом
в нас проникнуть хочет...
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Три новых случая коронавируса подтвердили в Киеве, - Кличко, 6 из них уже лежат в реанимации
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Вчених, які в найкоротші терміни виготовили швидкий тест на коронавірус, відправили у відпустку. Неоплачувану. Шибко умниє. Нічого таким зарплату платити. Це ж не клоуни.
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это было понятно еще в феврале, что основной источник короновируса в Украине - это понаехавшие. вопрос в другом, почему зе-***** ничего не делала все это время, чтобы изолировать приезжающих, тем самым полностью исключив возможность внутренних заражений?
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а как "эвакуируют" не по 10 чел , как в тролейбусе....а 200 в одной куче, много часов кряду, и если заразен один, то к концу полета весь самолет, или они может в защитных костюмах?
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это все фигня. Вот почему она по сег. день завозит людей оттуда без всякой проверки, у меня это в голове не умещается... И еще новость завезти из рашки, это уже контрольный в голову.
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да хоть откуда - минимум на 2 недели карантина! а не самоизоляции.....
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Ну а как столько людей изолировать? Поначалу все страны пытались как-то изолировать, но потом плюнули на это дело и посылали людей на домашний карантин. Понятное дело, что не все его придерживаються.
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значит - нужно оставаться там где ты есть и никуда не ездить
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Так а что людям остаётся? Я думаю они не по своей воле едут обратно.
У нас тоже все поляки и украинцы свалили домой. Закрылись все кафе, рестораны, гостиницы. Хоть украинское правительство и говорит, что интеллигенция покидает страну, на самом деле 99,9 работает именно в этих сферах. Они в Европе на птичьих правах и в отличие от местного населения помощи от государвства не получат.
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