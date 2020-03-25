 Три нові випадки коронавірусу підтвердили в Києві, - Кличко

У Києві 25 березня лабораторно підтвердили три нові випадки захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Всі троє киян, у яких лабораторні дослідження підтвердили діагноз - чоловіки віком 31 рік, 36 років і 67-річний. Двоє з них нещодавно повернулися з Ізраїлю, один - з Об'єднаних Арабських Еміратів. Всі троє пацієнтів госпіталізовано в Олександрівську лікарню столиці", - повідомив Кличко.
За його словами, ці дані отримали від Державної установи "Київський міський лабораторний центр МОЗ України"
На цей момент в Києві кількість хворих COVID-19 збільшилася до 34 людей.
Зато менты с масками будут, а у медиков - одна винтовка на двоих, так сказать...
1 hr ·
Карантин до 24 апреля. Штош. Те, кто в 2019 устал от войны сидя на диване, теперь по-настоящему устанет сидеть на диване. Получите.
Врали про мародера Порошенко, при котором ЗАВОЗИЛИ необходимые детали? Получите настоящих мародеров, ВЫВЕЗШИХ на продажу маски во время эпидемии.
Врали, что Супрун Доктор Смерть? Получите настоящего Доктора Смерть.
Врали, что Порошенко алкоголик? Независимостью страны торгует обоссаный антимайданный алкоголик Сивохо. Получите и распишитесь.
Врали, что Порошенко снюхался с Медведчуком? Получите голосования в Раде от моносброда вместе с ОПЗЖ. Получите аваковского Киву во фракции Медведчука.
Врали, что Порошенко преследует патриотов? Получите адвоката Януковича во главе ДБР. Получите дело Шеремета. Получите откат реформ в армии. Получите "НАТО не на часи".
Врали, что Порошенко работает на олигархов? Теперь олигархи строят свои властные вертикали в СВОИХ регионах.
Много чего врали. Значит, много получим. На столе вопрос мовы, на столе сдача Путину, на столе снятие санкций, много чего интересно на столе. Дефолт, например. Врали же про зубожиння при растущей экономике? Врали. Ну вот.
притаился за углом
в нас проникнуть хочет...
У нас тоже все поляки и украинцы свалили домой. Закрылись все кафе, рестораны, гостиницы. Хоть украинское правительство и говорит, что интеллигенция покидает страну, на самом деле 99,9 работает именно в этих сферах. Они в Европе на птичьих правах и в отличие от местного населения помощи от государвства не получат.