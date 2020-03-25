EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  9033  111
Матеріали за темою:
Все про:банки (358) ВР (7320) дефолт (32) МВФ (707) Приватбанк (395) Слуга народу (740) Чернєв (16)

 Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту

Нардепи від СН пропонують усіма способами уникнути дефолту, в тому числі, ухваливши законопроєкт про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Це відкриє шлях до кредиту МВФ.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп від СН Єгор Чернєв, передає Цензор.НЕТ.

Таке саме звернення розмістили на своїх сторінках у фейсбуці і кілька інших нардепів від СН, зокрема Микита Потураєв, Гео Лерос, Олександр Мариковський, Анна Бондар, Олександр Санченко, Віталий Безгін, Дмитро Гурін, Марина Бардіна, Єлизавета Ясько, Олена Шуляк, Ірина Борзова.

"Ні дефолту.

Ми, народні депутати України, члени фракції "Слуга народу", закликаємо колег по фракцїї та парламенту підтримати законопроєкт №3260, що унеможливить відміну рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з Державного бюджету їх попереднім власникам. Цей законопроект знімає ризики розбалансування фінансової системи України та необгрунтованого навантаження на Державний бюджет у важкий для країни період світової економічної кризи.

На сьогодні його прийняття — це єдиний шанс для України отримати кредит від МВФ та уникнути дефолту.

На жаль, через світову економічну кризу та форс-мажор у вигляді пандемії коронавірусу, наша економіка не здатна самостійно подолати всі наслідки тих проблем, з якими вона зіткнулася. Нам потрібна допомога і економічне відродження. Оголошення дефолту призведе до катастрофічних наслідків для нашої державності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутатів нашої фракції орієнтуємо на позачергове засідання Ради в суботу, - "слуга народу" Кравчук

Ми перестанемо бути надійними партнерами, щонайменше 10 наступних років нас оминатимуть усі міжнародні інвестори, ми не зможемо отримати від міжнародних фінансових інститутів жодних кредитів, без яких неможливо буде стимулювати економіку та провести успішні реформи. Державні активи будуть скуповуватися за безцінь. Гривня впаде, інфляція буде неконтрольованою, зростатиме безробіття. І наша країна буде падати все нижче і нижче.

Щоб уникнути такого сценарію, закликаємо Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроєкт, щоб якнайшвидше розглянути його у Верховній Раді.

Також звертаємося до колег по фракції та парламенту із закликом підтримати рятівний для нашої країни законопроєкт та на знак солідарності з нами розмістити цю заяву у себе на сторінках у соцмережах.

Читайте: Представник України в МВФ Рашкован про наслідки дефолту: Порожні магазини, набіги на банки, протести і мародерство. ФОТОрепортаж

Віримо, що більшість з наших колег свідомі своєї відповідальності за долю держави та розуміють всю складність ситуації, в якій опинилася Україна. А тому, незважаючи на загрозу коронавірусу, вони без вагань прийдуть до Парламенту та підтримають законопроєкт. Всі ми давали Присягу на вірність народу України. Ані війна, ані епідемія від цієї Присяги нас не звільняють. Це – ціна майбутнього нашої держави.

Україна в нас одна. І ми не маємо права її втратити!"- йдеться в заяві.

Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту 01
Кілька нардепів від СН закликали ухвалити банківський законопроєкт: Це єдиний шанс отримати кредит від МВФ і уникнути дефолту 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184268
 
   
 Топ коментарі
 
Это тот антиколомойский проектт, который требует МВФ?
Ну ну, посмотрик как монобольшинство единым фронттом поддержит
 показати весь коментар
 
ага, особливо говорящая жопа каломийського дупінський Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта, - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект - Цензор.НЕТ 1100
 показати весь коментар
 
черенв забыл упомянуть существенную деталь: "Это единственный шанс получить кредит от МВФ и избежать дефолта - до которого довели экономику Украины вова зеленский, его кумовья-барыги и турборежим "слуг народа", - "слуга народа" Чернев призвал принять банковский законопроект
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Ух ты! Значит, Коломойский не выводил средств из Приватбанка накануне его национализации?! Это что-то новенькое! И чего это в самых разных судах на Западе явно иное мнение?
 показати весь коментар
 
 
Хотелось бы узнать в каких судах, и по каким делам.
 показати весь коментар
 
Ба, какие же мы беспомощные. Или ваньку решили валять?
Войди в Гугл, набери "коломойский суды лондон" и узнаешь много интересного.
 показати весь коментар
 
Вообще-то как то не демократично законом запретить обжаловать решения НБУ, даже если эта организация главный финансовый регулятор. Ошибки могут быть у всех, да и конфликт интересов никто не отменял.
 показати весь коментар
 
В лондонский суд этот закон обращаться не запрещает - пусть Беня там себе Приват взад и отсудит.
 показати весь коментар
 
 
Может так и получится, с огромной потерей репутации для правосудия Украины. Впрочем ему (правосудию) не привыкать.
 показати весь коментар
 
В лондонском суде точно не получится, ибо там Коломойский уже проигрывает по всем искам, связанным с выводом средств из Приватбанка накануне его национализации. Вы, наверное, не в курсе, но на планете Земля у Коломойского осталось мало мест, где бы его не преследовало международное правосудие. Из Великобритании он вынужден был бежать, потом из Швейцарии, а потом даже из Израиля в Украину, где, о чудо!, победила его марионетка Зеленский.
 показати весь коментар
 
 
Ну в Лондоне много разных судов, дела могут расматриваться десятилетиями с разным успехом. Да и стран очень много. Может Беня и вор, но пока это не доказано на все 100%. Так мне кажется, что великий ПАП просто сводил счёты.
 показати весь коментар
 
Велик ты, однако. Вот только так кажется только Коломойскому и тебе.
Но пусть всё будет по справедливости, в результате честного судебного разбирательства, а ен прямо сейчас, без всякой честности, за счет дефолта Украины.
Подождем "десятилетия", хотя, конечно, меньше - в 2021 - 2023 году всё с Коломойским будет кончено.
 показати весь коментар
 
Що депутати присягали то це факт . Тільки одні присягали народу України , а інші бєні і Путєну .
 показати весь коментар
 
Єдиний шанс, щоб усі нардепи зібрались в одній палаті. Нехай голосують за єдиний шанс від МВФ.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору