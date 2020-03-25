 Карантин не скасовує планової вакцинації, - ЦОЗ

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
"Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров'я в країнах, які вже і так перевантажені через пандемію Covid-19", - повідомили в ЦГЗ.
Там наголошують, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації.
Центр закликає медустанови інформувати населення про правила вакцинації, не створювати чергу, скупчення в кімнатах очікування, заздалегідь планувати графік консультаційних прийомів і вакцинації і розмежовувати потоки пацієнтів (організувати окремі входи або визначити годинник для рутинної вакцинації), а також виділити добре вентильовані приміщення і забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше 1,5-2 м щодо інших людей (або тих, хто з дітьми), які очікують вакцинацію.
Сами врачи отказывают.
Нехер писать чушь, лишь бы гавно ливануть бессмысленное
А то что ж - зазря планету телевизором пугать?
Все цивилизованные люди знают - вакцина - это единственное спасение от смертельной для многих стариков инфекции.
никто не отказывается от вакцины от короновируса.
тебе сообщают, что другие вакцины опасны для здоровья в условиях вируса, который не проявляет себя долго время, это может добить человека.
тупо изрыгиваешь хрень