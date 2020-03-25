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Все про:вакцина (193) ЦГЗ (61)

 Карантин не скасовує планової вакцинації, - ЦОЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує переривати планову вакцинацію навіть на короткий період, оскільки це призведе до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій або зростання кількості випадків захворювань, які можна запобігти шляхом вакцинації.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

"Це буде додатковим навантаженням на системи охорони здоров'я в країнах, які вже і так перевантажені через пандемію Covid-19", - повідомили в ЦГЗ.

Там наголошують, під час карантинних заходів не заборонено профілактичні вакцинації.

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Центр закликає медустанови інформувати населення про правила вакцинації, не створювати чергу, скупчення в кімнатах очікування, заздалегідь планувати графік консультаційних прийомів і вакцинації і розмежовувати потоки пацієнтів (організувати окремі входи або визначити годинник для рутинної вакцинації), а також виділити добре вентильовані приміщення і забезпечити дотримання соціальної дистанції не менше 1,5-2 м щодо інших людей (або тих, хто з дітьми), які очікують вакцинацію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184264
 
 
 Топ коментарі
 
В период скрытого инфицирования вирусом ослабляющим иммунитет хотят вакцинировать? Это нормально? Вакцинация это нагрузка на иммунную систему, а вдруг инкубационка вируса есть?
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Антищепленики не вірять в коронавірус та ВІЛ, а щеплень бояться як чорт ладану.
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Насколько я знаю, на время эпидемий прививки запрещены.
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В период скрытого инфицирования вирусом ослабляющим иммунитет хотят вакцинировать? Это нормально? Вакцинация это нагрузка на иммунную систему, а вдруг инкубационка вируса есть?
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я смотрю, упоротых антивакцинальников даже такая смертельная опасность как коронавирус не остановит в своей тупизне.
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великий вирусолог? иммунолог? педиатр? чайлдфри? или лишь бы гавкнуть и обозвать кого?
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Ты там? Или всё таки в психбольнице? В тюряге тебя бы уже замочили....Таки там ...
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вакцинацию отменяют в поликлиниках, это опасно для здоровья, при чем здесь опасность от короновируса к вакцинам, после который имунка ослаблена? это может добить пациента.
Сами врачи отказывают.

Нехер писать чушь, лишь бы гавно ливануть бессмысленное
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та да...меркельша уже вакцинировалась у зараженного дохтура.теперь ждет решения Немезиды.
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Антищепленики не вірять в коронавірус та ВІЛ, а щеплень бояться як чорт ладану.
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Они что, перебухали там? Меркель вон привилась уже)
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До речі, в Італії вакцинували у грудні старих від сезонного грипу та мененгіту.. Може просто так співпало,а може і ні..
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Насколько я знаю, на время эпидемий прививки запрещены.
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Брехня. Хотіли внучці зробити чергову вакцину, сімейний лікар сказала, що не може, бо карантин і до його завершення не будуть вакцинацію робити.
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Производители вакцин не должны терять прибыль...
А то что ж - зазря планету телевизором пугать?
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Идиоты, совсем поехали на своей вакцинации.
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имбецилы совсем сдвинулись от своего страха перед вакцинами. В то время как весь мир в надеждой смотрит на страны, где вакцины уже проходят клинические испытания.
Все цивилизованные люди знают - вакцина - это единственное спасение от смертельной для многих стариков инфекции.
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ты по ходу совсем не догоняешь что пишешь.
никто не отказывается от вакцины от короновируса.
тебе сообщают, что другие вакцины опасны для здоровья в условиях вируса, который не проявляет себя долго время, это может добить человека.

тупо изрыгиваешь хрень
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