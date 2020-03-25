 Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня до неділі 5 квітня.
Путін закликав громадян дотримуватися рекомендацій лікарів і фахівців.
Таке рішення ухвалено у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.
Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).
Зі 163 нових випадків, виявлених в 20 регіонах, 120 зафіксовані в Москві, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом.
https://defence-line.org/2020/03/virus-v-rf-tajna-raskryta/
Вован в духе русских царей!...
ну все,ждем паломничества на цензор...ну не картоху же сажать,в самом деле, попрутся
ты не ресурс оскорбляешь,а самого себя в первую очередь.
или 47 хромосомам такое недоступно?
план должен быть выполнен...и перевыполнен...
Излечивает от вируса за 3 часа.
Вот только на этот раз американцы опоздали. Додон еще вчера отдал приказ косить вирус пулеметами. А Путин уже давно в России использует антивирус Касперского.