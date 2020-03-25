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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
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 Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом

Президент Росії Володимир Путін у своєму телезверненні до росіян оголосив наступний тиждень неробочим зі збереженням заробітної плати.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня до неділі 5 квітня.

Путін закликав громадян дотримуватися рекомендацій лікарів і фахівців.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).

Зі 163 нових випадків, виявлених в 20 регіонах, 120 зафіксовані в Москві, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184258
 
   
 Топ коментарі
 
Поздно пить Баржоми, когда почки отказали. Пол страны заражённых, а оно теперь каникулы делает.
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вау!хуйло кацаплянам неделю карантину с барского плеча выделил Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2211
ну все,ждем паломничества на цензор...ну не картоху же сажать,в самом деле, попрутся
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Поздно пить Баржоми, когда почки отказали. Пол страны заражённых, а оно теперь каникулы делает.
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цікаво, встигне зєльонскій, до кацапомору, підписати капітуляцію?
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Кацапомор --таке файне слово ! )) А зельонский не вспіє, бо приєднається до хорошковського в лікарні .
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побажаємо їм, щоб вони дихали через один апарат ШВЛ по черзі, через добу Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 4837
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та нііі побажаємо щоб апарати в них по навітній нанотехнології були - трубка з рота до дупи у муху туди запустить
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Зеленая плесень назвало карантином, когда было выполнено свыше 350 авиарейсов ? Когда тысячи возвратившихся прошли какой-то "температурный контроль" ? Когда пассажиры первых сотен рейсов даже не заполняли никаких анкет, не оставляли никаких контактных данных? Тогда зачем этот пиар с Новыми Санжарами, с визитом предводителя зеленого кодла имени бабы Бени? Глупость, бездарность, скудоумие, лицемерия и подлость - генетический код зеленой плесени.
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Нужно было всем показывать фото и видео с Борисполя с пограничного контроля эвакуированных. Там тысячи скопившихся людей в небольшом пространстве, которые позаражали всех вокруг и развезли заразу по всей стране.
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вот после этого разрешил неделю дома посидеть? Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 3026пока синяк под правым глазом сойдет?
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Ну и в "дыню" соответственно...Мда-а, шото, я таки размечтался... Но было-бы неплохо Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 3895.
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Следующая неделя - нерабочая.

Вован в духе русских царей!...
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как так ... времени на раскачку то нет
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вау!***** кацаплянам неделю карантину с барского плеча выделил Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 2211
ну все,ждем паломничества на цензор...ну не картоху же сажать,в самом деле, попрутся
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Они на помойку не прутся.
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хочешь сказать,шо ты помоечный: Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 9429.
ты не ресурс оскорбляешь,а самого себя в первую очередь.
или 47 хромосомам такое недоступно?
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вы с помойки жрете, иногда даже раздавленные санкционные продукты вам приваливают)))
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Зверинец изолирован и закрыт на карантин .
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Ну якщо ХЛО зробив вихідні дні, то тепер в расісі повний капець, а після буде повна жопа, бо кацапи як гульнить тиждень, перезаражають один одного. Головне щоб "водки" вистачило.
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На кацапии три дня после получки за прогул не считается
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А какая нам разница? У нас что, Путин президент? Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6168
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Чтоб кацапов перед референдумом не пугать, карантин назвали "выходными".
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а чи буде кому іти на цей референдум? попереду 4 тижні мору руцьких свиней Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом - Цензор.НЕТ 2237
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Не не не. Чё дома та сЯдеть, Расея вперде! Всё Вашьши, Игорши та Кольши на улицу, сбивайтесь в толпы, оно самое верное, на троих в толпе то сообразить.
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Модель распространения короны на Московии... пока совпадает +/-

план должен быть выполнен...и перевыполнен...

Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9307
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Що б ти паскуда лаптенога іздох від ціеі холери !!!Чмо гєбняве
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Почему не рассказал, как российская медицина сумела воскресить умершего от коронавируса? Такой истории же нет во всем мире ) В один день кол-во умерших от коронавируса -1, на следующий - 0 )
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Хватило бы боярышника для всей страны,дезенфицировать себя кацапы начнут сразу после обращения пуйла
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Трамп только что сообщил что вакцина от вируса уже готова.
Излечивает от вируса за 3 часа.

Вот только на этот раз американцы опоздали. Додон еще вчера отдал приказ косить вирус пулеметами. А Путин уже давно в России использует антивирус Касперского.
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Неделя во время пандемии, это что мертвому припарки. Но и тут ВВ решил показать "широту души" на неделю сохранил заработную плату... Царь батюшка соизволил отсыпать от щедрот своих из запасов народных ( с пенсий отобранных).. А дальше "недели" уже будут безоплатными. А победу над супостатом вирусом объявят 9 мая, что бы Парад не сорвать. А потом опять война с вирусом продолжится. ( это типа как он с Сирии уже 10 раз выводил войска и объявлял о полной победе)
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sto to skromno naciali karantin s nedeli. Следующая неделя - нерабочая. Самое безопасное - побыть дома, - Путин обратился к россиянам из-за ситуации с коронавирусом - Цензор.НЕТ 6929Sami pik po bolnim rosije budet maje mesiace
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Интересно, за чей счет сохранение зарплаты работников у малого бизнеса?
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Может и ихтамнетов с моротолами домой заберёт?
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Зачем нам тут эта новость про мордор?Цензор заделался филией русских новостей?
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Не скрепно как-то... А как же "всем будет ...зда, а расеянцы попадут прямо в рай" ?
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"всем будет ...зда, а расеянцам попадут прямо х... в ср...
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в раше, коронавирус встал с колен. следующий шаг - окрепнуть и полностью встать на ноги!
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А вообще, нах эта новость нужна в Украине? Мне двлеко пох, что у них там
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ииихххааа понеслась вино-водочная вакцинация
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О, виборці Зеленського до нього теж прислухаються!
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а шо, путін к українцям звернувся? Навіщо тут це паскудне плюгаве рило на нашому сайті???????
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Обязательно организовать ежедневные крестные ходы против короновируса под эгидой гундяевской секты фсбешников.
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И водку бесплатную по литру на рыло в день.
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ботоксное чудовище так засцало заразится, что в памперсах убежало в сочи.
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