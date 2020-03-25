 Наступний тиждень - неробочий. Найбезпечніше - побути вдома, - Путін звернувся до росіян через ситуацію з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Таким чином, довгі вихідні триватимуть з найближчої суботи 28 березня до неділі 5 квітня.

Путін закликав громадян дотримуватися рекомендацій лікарів і фахівців.

Таке рішення ухвалено у зв'язку з поширенням коронавірусної інфекції.

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Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 в Росії за минулу добу збільшилася на 163 - до 658. Таким чином, добовий приріст нових випадків захворювання в Росії збільшився майже втричі (з 50-60 випадків).

Зі 163 нових випадків, виявлених в 20 регіонах, 120 зафіксовані в Москві, йдеться в повідомленні оперативного штабу з боротьби з коронавірусом.