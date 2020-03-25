 У представництві президента в АРК закликали кримчан повідомляти про незаконну експропріацію їхнього майна

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Представництва президента в АРК.

"Російська окупаційна влада в тимчасово окупованому Криму не лише продовжує незаконні переслідування громадян України, а й впроваджує нові масштабні утиски майнових прав кримчан", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про указ президента РФ, згідно з яким майже на всій території окупованого півострова вводиться заборона володіння земельними ділянками для "іноземців, осіб без громадянства та іноземних юридичних осіб".

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"Це означає, що громадяни, які не мають окупаційного примусового громадянства РФ, та на законних підставах до окупації отримали у власність земельні ділянки на узбережжі півострова, тепер повинні їх або продати протягом року, або отримати російський паспорт, або переписати ділянку на фірму з російською реєстрацією. Така політика Російської Федерації вже тривалий час призводить до порушень прав людини та воєнних злочинів", - наголошують у Представництві.

Там закликають громадян України в разі незаконної експропріації їхнього майна окупаційною владою півострова звернутися в прокуратуру АРК, представництво президента України або регіональний центр прав людини "для документування, розслідування та спільної протидії незаконній політиці окупаційної влади".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін вніс майже всю територію окупованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства. До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського. А також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії та Ялти.