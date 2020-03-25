 Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.
"Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему щодо розкрадання коштів, які були виділені у 2017 році на фінансування бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям", - йдеться в повідомленні.
Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише в одного підприємства, що заподіяло збитків на суму 9,4 млн грн.
За інформацією Нацполіції, вартість штучного покриття для футбольних полів була навмисно завищена на 30%.
"За фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства - виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми", - наголошується в повідомленні.
Нацполіція інформує, що слідчі дії проводяться за двома статтями Кримінального кодексу України - за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення).
"Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении."
Для расширения кругозора:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://gordonua.com/blogs/dmitriy-spivak/v-gody-pravleniya-poroshenko-ffu-prevratilas-v-filial-bpp-mozhno-bylo-vorovat-ne-opasayas-1470860.html
https://antikor.com.ua/articles/294489-pavelko_i_narik_kak_diagnoz_dlja_poroshenko._kak_petr_alekseevich_srodnilsja_s_dvumja_prohodimtsami_
Вишенка:
"По словам нардепа, параллельно происходило объединение политических семей. В частности, дочь Петровского (это тот, который "нарик") вышла замуж за сына нардепа Андрея Павелко, который, в свою очередь, "считается близким к президенту Порошенко, поскольку племянница Порошенко, по публикациям в социальных сетях, является женой Павелко"."
Или ты такой уродился?
А Я вважаю цей спорт шкідливим. Він поглинає цінну енергію суспільства, котра має йти на зміну антинародних режимів і злодійських урядів.
Футбол- це відмивання грошей, тоталізатори, реклама алкоголю, хибні авторитети для молоді. Як може бути бройлер без мізків зразком для юнацтва? Шевченка згадайте.