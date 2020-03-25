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 Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція. ФОТО

Столичні правоохоронці викрили схему фінансових махінацій під час будівництва футбольних полів, бюджету країни і Києва завдано збитків на суму понад 9 млн грн.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему щодо розкрадання коштів, які були виділені у 2017 році на фінансування бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише в одного підприємства, що заподіяло збитків на суму 9,4 млн грн.

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За інформацією Нацполіції, вартість штучного покриття для футбольних полів була навмисно завищена на 30%.

"За фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства - виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми", - наголошується в повідомленні.

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Нацполіція інформує, що слідчі дії проводяться за двома статтями Кримінального кодексу України - за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення).

Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція 01
Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція 02
Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184253
 
   
 Топ коментарі
 
Это при Пете ещё. Дякую!

"Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении."
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Кто в 2017 году был Президентом Украины? Павелко (БПП) зелебобик? Тогда я Папа Римский.
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Ніхто Павелку не засудить (одразу включиться платівка про "політичні переслідування")!
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Как это украли? Разве новые честные лица зелебобиков могут красть?
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Это при Пете ещё. Дякую!

"Генерального прокурора разоблачили преступную схему по хищению средств, выделенных в 2017 году на финансирование бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием", - говорится в сообщении."
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Кто в 2017 году был Президентом Украины? Павелко (БПП) зелебобик? Тогда я Папа Римский.
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Тупорылые дякувальщики не читают дальше заголовка. Это их фишка.
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В 2017 году Президентом Украины был Петр Алексеевич Порошенко, с его благословения и крали. Неприятно слышать правду?
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Бигус в свое время этому петиному кадру передачу посвятил.
Для расширения кругозора:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://gordonua.com/blogs/dmitriy-spivak/v-gody-pravleniya-poroshenko-ffu-prevratilas-v-filial-bpp-mozhno-bylo-vorovat-ne-opasayas-1470860.html
https://antikor.com.ua/articles/294489-pavelko_i_narik_kak_diagnoz_dlja_poroshenko._kak_petr_alekseevich_srodnilsja_s_dvumja_prohodimtsami_
Вишенка:
"По словам нардепа, параллельно происходило объединение политических семей. В частности, дочь Петровского (это тот, который "нарик") вышла замуж за сына нардепа Андрея Павелко, который, в свою очередь, "считается близким к президенту Порошенко, поскольку племянница Порошенко, по публикациям в социальных сетях, является женой Павелко"."
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У тебя крыша уже поехала.
Или ты такой уродился?
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Ніхто Павелку не засудить (одразу включиться платівка про "політичні переслідування")!
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Янукович з Ахмєтовим ********** футбольні поля.
А Я вважаю цей спорт шкідливим. Він поглинає цінну енергію суспільства, котра має йти на зміну антинародних режимів і злодійських урядів.
Футбол- це відмивання грошей, тоталізатори, реклама алкоголю, хибні авторитети для молоді. Як може бути бройлер без мізків зразком для юнацтва? Шевченка згадайте.
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У нас такое поле построили , стоимость где-то около 1 лям 200 тысяч по документам прошла , а реально частник строит такое поле за 400 тысяч. Сцуки,ещё и платным сделали.
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