 Шахраї вкрали 9,4 млн грн на махінаціях із будівництвом футбольних полів, - поліція. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на управління комунікації Національної поліції.

"Слідчі Управління розслідування корупційних злочинів ГСУ Нацполіції спільно з прокурорами Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему щодо розкрадання коштів, які були виділені у 2017 році на фінансування бюджетної програми "Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям", - йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що закупівля штучного покриття для 66 столичних футбольних полів здійснювалася за завищеними цінами і лише в одного підприємства, що заподіяло збитків на суму 9,4 млн грн.

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За інформацією Нацполіції, вартість штучного покриття для футбольних полів була навмисно завищена на 30%.

"За фактом заволодіння бюджетними коштами повідомлено про підозру керівнику підприємства - виробника штучного покриття для футбольних полів. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські проводять комплекс заходів щодо встановлення всіх співучасників злочинної схеми", - наголошується в повідомленні.

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Нацполіція інформує, що слідчі дії проводяться за двома статтями Кримінального кодексу України - за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ст. 366 (службове підроблення).





