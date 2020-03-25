 Кабмін виділить МВС 140 мільйонів на засоби захисту для правоохоронців

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 25 березня, передає Цензор.НЕТ.
"Проєктом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, викликаної поширенням коронавірусу в Україні", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко
Також на наступному засіданні уряду планується розглянути питання виділення коштів для Служби безпеки.
Незламний
@nezlamnyi 2 ч
Мені за тиждень двічі довелося виїздити з дому, відвозити продукти своїм батькам та батькам дружини.
Обидва рази по дорозі я роздавав одноразові рукавички патрульним, бо їм ніц не видають.
Ані в Києві, ані в області.
Ідіотизм
Fursa Sergey
@FursaSergey
·3 ч
Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
детяммусорам
Лікарям - хрін
Мусорам - маски.
Просто противно видеть этот пиар
Премьер министр должен остановить этот цирк
18.03 70млн мвд
І зараз 140?
Та правильно. А то на как вспомнишь за рюкзаки,так стыдно становится! А тут дело пошло на поток! Продукты дорожают на 50%,а тутЭльдорадо и все на законных основаниях! Ахметов рыдает со своей зеленой энергетикой!... Время захватывающих историй!
Может купить ещё соточку вертушек?