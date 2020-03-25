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 Кабмін виділить МВС 140 мільйонів на засоби захисту для правоохоронців

Кабінет міністрів вирішив виділити Міністерству внутрішніх справ 140 мільйонів гривень з резервного фонду державного бюджету для забезпечення працівників засобами захисту під час карантину в Україні.

Відповідне рішення ухвалили на засідання уряду 25 березня, передає Цензор.НЕТ.

"Проєктом розпорядження передбачається виділити для системи органів МВС 140 мільйонів гривень для забезпечення їх засобами індивідуального захисту під час здійснення протиепідемічних заходів та санітарно-карантинного контролю в умовах пандемії, викликаної поширенням коронавірусу в Україні", - заявив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко

Також на наступному засіданні уряду планується розглянути питання виділення коштів для Служби безпеки.

Також читайте: Кабмін розширив перелік магазинів і закладів, яким дозволено працювати під час карантину. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184252
 
 
 Топ коментарі
 
Больше нужно выделять. Начнутся грабежи, мародерства, + люди будут плевать на карантин и пытаться вынести местную власть.
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Больше нужно выделять. Начнутся грабежи, мародерства, + люди будут плевать на карантин и пытаться вынести местную власть.
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Незламний

@nezlamnyi 2 ч

Мені за тиждень двічі довелося виїздити з дому, відвозити продукти своїм батькам та батькам дружини.
Обидва рази по дорозі я роздавав одноразові рукавички патрульним, бо їм ніц не видають.
Ані в Києві, ані в області.
Ідіотизм
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а ты шо - дома безвылазно сидишь? испугался телевизора?
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А на защиту населения зеленый кабмин сколько выделил? Вернее сколько украл...прикрываясь этой защитой?
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население для нынешней власти это враг №1 особенно всякие волонтеры и добровольцы, стыдно товарищь, такие вопросы задавать!!!
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Так маски ж не помогают. Все равно все заболеют. Вон врачи - голы, босы, безволосы, и ничего, обходятся без средств защиты. А эти вообще не рискуют.
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Так медики не люди! Они спасают всех и всегда, и всё равно "крохоборы", а менты лупят людей, крышуют, стригут и всё равно хорошие....
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Fursa Sergey

@FursaSergey

·3 ч

Обидно, когда в сериале ты посылаешь МВФ в попу, потому что они требуют от тебя ядерное хранилище на территории Украины, а в жизни они всего лишь хотят, чтобы твой друг вернул гражданам твоей страны 5,5 млрд долларов. И посылать уже надо своего друга.
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а людей похавать купить без маски не пускают, при том что их нет бо все продали те что должны были бесплатно на входе раздавать, даже не бесплатно для гос-ва а за счет магазина, если бы масок было завались а не как щас
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Вот у меня знакомая, к весне не прикупила новых лифонов и колготок. Магазины и рынки не работают. Купить негде. Принес две маски, посоветовал сшить вместе, и пришить бретельки. Застежка на пуговках. Примеряет, говорит, неплохо смотрится ))). А вот с колготами -- проблема. Разве что в гамашах до жары, потом раздеться. Или рваные штопать.
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П - пріоритети.
Лікарям - хрін
Мусорам - маски.
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Надо перестать ПИАРИТСЯ на теме покупки мединвентаря для народа Украины
Просто противно видеть этот пиар
Премьер министр должен остановить этот цирк
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Кабмин выделит МВД 140 миллионов на средства защиты для правоохранителей

Та правильно. А то на как вспомнишь за рюкзаки,так стыдно становится! А тут дело пошло на поток! Продукты дорожают на 50%,а тутЭльдорадо и все на законных основаниях! Ахметов рыдает со своей зеленой энергетикой!... Время захватывающих историй!
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Медиками пока не подтверждены случаи заражения коронавирусом патрулей на вертолетах.
Может купить ещё соточку вертушек?
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Може краще виділити лікарям ? А так знову незаміний Авака,.
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А власникам податків,за чий кошт гулянка Скільки Кабмін виділить МВС 140 мільйонів на засоби захисту для правоохоронців - Цензор.НЕТ 1837 Чи,як завше Дулю!!!
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Всё честным ментам! Медики обойдутся, они крохоборы, хватит и клятвы Хиппократа!
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А НАЩО мусорам? Їх все одно знищувати. Якщо не першими то разом з першими.
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