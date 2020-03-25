 "ДНР" оголосила в розшук Порошенка: йому інкримінують організацію вбивства Мотороли

Про це повідомляється на сайті "генпрокуратури", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".





За версією терористів, Порошенко, будучи президентом України, затвердив приведений до виконання українськими спецслужбами план вбивства Павлова. Зазначається, що п'ятого президента оголошено в розшук.

Уточнюється, що "кримінальну справу" було порушено в лютому 2020 року за частиною 4 статті 230 "кримінального кодексу ДНР" (організація терористичної діяльності). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або довічне позбавлення волі.

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Бойовик Арсен Павлов родом із Росії. На Донбасі він очолював незаконне збройне формування "Спарта". Ліквідований 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті будинку в центрі Донецька, де проживав.