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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:бойовик (3099) Порошенко (11617) розшук (322) Донбас (15615)

 "ДНР" оголосила в розшук Порошенка: йому інкримінують організацію вбивства Мотороли

Так звана генеральна прокуратура "ДНР" відкрила "кримінальну справу" щодо п'ятого президента України Петра Порошенка за підозрою в організації вбивства одного з лідерів бойовиків Арсена Павлова з позивним Моторола.

Про це повідомляється на сайті "генпрокуратури", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Новости Донбасса".

За версією терористів, Порошенко, будучи президентом України, затвердив приведений до виконання українськими спецслужбами план вбивства Павлова. Зазначається, що п'ятого президента оголошено в розшук.

Уточнюється, що "кримінальну справу" було порушено в лютому 2020 року за частиною 4 статті 230 "кримінального кодексу ДНР" (організація терористичної діяльності). Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 15 до 20 років або довічне позбавлення волі.

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Бойовик Арсен Павлов родом із Росії. На Донбасі він очолював незаконне збройне формування "Спарта". Ліквідований 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху в ліфті будинку в центрі Донецька, де проживав.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184251
 
 
 Топ коментарі
 
а прикинь как сейчас сгорят перд*аки у зебилов - если они начнут ругать Пороха))
а НЕ ругать - они не могут - без зарплаты от пригожина останутся "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы - Цензор.НЕТ 7502
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А чому Зе там не розшукують?
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Нет, судя из вашего поста, он, Мотролла, ваш папа. "ДНР" объявила в розыск Порошенко: ему вменяют организацию убийства Мотороллы - Цензор.НЕТ 1406
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і тут ху йло рекламу мародеру зробило - по сусідськи
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О, зараз Зеленський з Портновим теж закукурікають.
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Пусть федерасты предоставят доказательства ,что 200й мотороллер был на территории Украины и укажут цель визита,они ж говорят ихтамнет.
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На зоне какой-то зэк-петух возбудил дело против генерального прокурора и судьи, его посадившего за убийство!?
Ну, типа такого....
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НУ ЦЕ ПОРОХУ ТОЧНО НЕ ВІДМАЗАТИСЯ. венедиктова вже пише підозру авааков затримає а пещерний суд видасть злочинця хероям.
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это признание твоей деятельности - ПРЕЗИДЕНТ
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