EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2725  18
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1309) Кабмін (3974) карантин (1103) Корбан (96) медицина (919) митниця (693) Уманський (11) Бутусов Юрій (1291) Нефьодов (165) Денис Шмигаль (147) COVID-19 (1889) коронавірус (626)

 Закуплені Дніпром через ProZorro апарати ШВЛ третій день стоять на митниці. Нефьодов обіцяє розв’язати проблему з критичним імпортом

Виявляється, введений Кабміном безперешкодний ввезення для медобладнання та медвиробів для боротьби з коронавірусом застосовується тільки для опорних лікарень, визначених МОЗ і тільки для ввезення структурами МОЗ. Влада обіцяє виправити таку ситуацію. Тим часом, медичні закупівлі, зроблені регіональною владою та меценатами, продовжують затримуватися на митниці.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Геннадій Корбан написав, що митниця не пропускає апарати штучної вентиляції легенів, які влада Дніпра закупила для дніпровських лікарень. Виявилося, дійсно, вчора партія апаратів ШВЛ надійшла на Київську митницю і її не можна швидко розмитнити, оскільки це не дозволяє зробити закон, який митниця виконує. Зв'язався з Максом Нефьодовим, і з'ясувалося, що в закон про ввезення медобладнання для боротьби з коронавірусом записали, що безперешкодне ввезення застосовується тільки для опорних лікарень, визначених МОЗ і тільки для ввезення структурами МОЗ. А зараз більшу частину обладнання ввозить не МОЗ, а приватні структури і волонтерські фонди. А це законом не передбачено. Однак глава митної служби сказав, що ситуацію виправлять сьогодні - вже підготовлені уточнення до порядку ввезення, і безперешкодно зможуть ввозити всі, питання узгоджено з міністром фінансів Уманським і прем'єром Шмигалем. Нефьодов сказав, що Кабмін ухвалить відповідну постанову сьогодні, то ж апарати ШВЛ повинні сьогодні ввечері бути пропущені через митницю. Подивимося, як пройде, мені здавалося, що уряд розуміє, що такого роду вантажі повинні влітати в країну на максимальній швидкості", - розповів журналіст.

Також читайте: Митниця опублікувала перелік ліків і медобладнання, які будуть ввозити в Україну без мита і ПДВ. СПИСОК

"Про ідіотів і бюрократів під час епідемії! Місто Дніпро через ProZorro придбало апарати ШВЛ, які вже третій день стоять на митниці. Згідно з постановою Кабміну від 20 березня # 224 та додатком до неї, цей товар зобов'язані розмитнити як критичний імпорт без сплати вхідного ПДВ. Апарати негайно повинні надійти в інфекційну лікарню # 21 без зволікань. Однак Київська митниця вже третій день вимагає сплати ПДВ і якісь довідки, довідки, довідки. Останнє, що вони зажадали - підтвердження МОЗ про те, що цей вантаж призначений для потреб у боротьбі з епідемією. Через ідіотів і бюрократів, можуть померти люди, які очікують екстреної допомоги в Дніпрі. Альо, гараж, Шмигаль, або хто-небудь, хто є живий. Довідку дайте!" - розповів Корбан.

Закуплені Дніпром через ProZorro апарати ШВЛ третій день стоять на митниці. Нефьодов обіцяє розв’язати проблему з критичним імпортом 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184249
 
   
 Топ коментарі
 
Идиоты зеленый, вы что в Раде и в Кабмине делаете, если у вас аппараты ИВЛ не критический импорт? Зачем вы заседаете? Идите из власти нах и быстрее. Вы геноциды чертовые.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Для украинских Масков от Закупленные Днепром через ProZorro аппараты ИВЛ третий день стоят на таможне: не подпадают под закон о критическом импорте, - Корбан - Цензор.НЕТ 6746 автоконцерна Форд.
 показати весь коментар
 
 
Грьобаний лісапед прізідентський вписали в критичний імпорт?
 показати весь коментар
 
 
так то ты "зробив разом". Твоё "белое пальто" уже давно не белое.
 показати весь коментар
 
 
Идиоты зеленый, вы что в Раде и в Кабмине делаете, если у вас аппараты ИВЛ не критический импорт? Зачем вы заседаете? Идите из власти нах и быстрее. Вы геноциды чертовые.
 показати весь коментар
 
 
ну дайте їм навчитися! вони ж тільки учаться.
 показати весь коментар
 
 
Ну ї хто тепер скаже що при владі не зедебіли без аналітичного мислення?
Зейоббіки вам на курси сюда:
Розвиваємо аналітичне мислення ЗеДитини
https://osvita.ua/school/51494/
 показати весь коментар
 
 
ну що такоє? хлопці тільки учаться!
Треба терміново повторний курс в Трускавці!
Кто поєдєт в Трускавєц-1
 показати весь коментар
 
Надо было закупать как сейчас модно НЕПРОZZОРРО, а Геннадий решил по честному завезти оборудование, Вы нам контору спалите не надо.
 показати весь коментар
 
Але ж курва за що б не взялися все через дупу виходить .. Чи просто ніхто хабаря не дає ?
 показати весь коментар
 
 
Ви реально думеєте що це не геноцид, а недоопрацювання?
 показати весь коментар
 
За то при вывозе, маски на таможне наверное не задерживались и часа.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору