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 "Новій пошті" через коронавірус потрібні 2000 нових кур'єрів

Під час карантину "Нова пошта" працює в посиленому режимі. Щоб доставляти посилки українцям, які сидять по домівках, компанії необхідні 2000 нових кур'єрів.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу компанії.

"Нова пошта" турбується про людей і пропонує приєднатися до нашої команди та стати одним з 2000 нових кур’єрів по всій Україні. Кур’єр в сьогоднішніх реаліях – це справжній герой, який доставить необхідні продукти харчування, ліки, засоби індивідуального захисту", - сказано в повідомленні.

Компанія шукає швидких і привітних співробітників, які добре орієнтуються у своєму місті, відповідальні, активні, ретельно ставляться до роботи і люблять спілкуватися з людьми.

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Потенційним співробітникам пропонуються повні соцгарантії згідно з КЗпП, медична страховка, мобільний зв'язок, засоби індивідуального захисту (маска, медичні рукавички, антисептик), можливість кар'єрного росту.

Охочим спробувати себе в цій ролі пропонують відправити резюме.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3184247
 
 
 Топ коментарі
 
"Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
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"Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

А старые 2000 где? Ужё всё? "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров - Цензор.НЕТ 8545
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А оплата ,в зв'язку з епідемією , погодинна?
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"Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров

А старые 2000 где? Ужё всё? "Новой почте" из-за коронавируса нужны 2000 новых курьеров - Цензор.НЕТ 8545
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"Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели"
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Старые 2 тыс уже заразились и сами на карантине.)
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А оплата ,в зв'язку з епідемією , погодинна?
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Какая оплата? В связи с эпидемией оплаты нет, все на волонтерских началах.
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и любят общаться с людьми.

На сегодня это самое лучшее из всего что есть...пообщаться...и лучше без маски...так душевнее...
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Сотрудники нужны, а какая зарплата сотрудникам- не важно
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ℕ𝕚𝕜𝕚𝕥𝕚𝕔𝕙@DNikitich 22 ч

Uber передав 30 000 промокодів адміністраціям лікарень Києва, Львова, Одеси, Дніпра, Харкова, Запоріжжя та Вінниці для безкоштовних поїздок медперсоналу на роботу.
Триває робота по розширенню переліку лікарень, задіяних в акції.
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Хм, а зарплата предлагается? Или только соцпакет и средства защиты? Наверное такая, что написать стыдятся.
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